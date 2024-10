El rey ha muerto, ¡VIVA LA REINA!

Publicidad - LB2 -

La historia cuenta que desde 1272 a la muerte de Enrique III que fue sucedido por Eduardo I en Inglaterra se acuñó la frase “The King is dead, long live the King” y hay una variante que viene de Francia “Le roi est mort, vive le roi”. Independientemente del origen, lo que si podemos estar seguros es que su uso pretendía evitar situaciones políticas peligrosas durante el interrengo y expresar la fidelidad de los súbditos al rey.

México a pesar de no ser monarquía, le queda como anillo al dedo esta frase. Las personas que rodean al jefe máximo saben que su poderío llegó a su fin y se alinean con quien ahora ostenta el poder y los recursos, en pocas palabras el bastón de mando.

Contexto, como dicen ahora los chavos; López Obrador ya no ocupa la silla del águila, ya no es mandatario de nuestro país, ya no esta más desde su pulpito mañanero. Sin embargo, el fundador, líder y dueño de MORENA, que, si algo tengo que reconocerle son sus estrategias políticas y de comunicación, supo alinear a todo su partido, a sus huestes, a sus colaboradores y a su sucesora en una armonía con bastante calma. Algo no visto, al menos en este siglo.

El siglo anterior Plutarco Elías Calles también lo logró y fue creador, diseñador y primer actor del periodo histórico llamado “El Maximato”, donde aún, sin ser presidente, ejerció un poder significativo y dominó la política nacional, siendo conocido como el “jefe máximo de la revolución”. Recuerde usted que hubo tres presidentes después de él: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, aún así, el verdadero influyente en la toma de decisiones del país era el ex presidente Calles.

En la época del Maximato, había una frase que rezaba “aquí vive el presidente, pero se gobierna enfrente” que hoy más que nunca cobra relevancia, ya que se dice que López Obrador, que a disgusto de muchos no terminó yéndose a la chingada (o sea, su rancho) seguirá influyendo en el país. Dicen pues, que se fue a hacer “home office” y que por eso se quedó en la ciudad de México, para estar más cerca y detectar cualquier movimiento extraño. Al tiempo…

La presidenta Sheinbaum, tiene que aglutinar a sus más allegados, a sus líderes locales, regionales y nacionales e ir, poco a poco, dejando en claro que es ella quien manda, quien gobierna y quien liderea el movimiento y esto deberá hacerlo sin hablar nunca – jamás mal de su predecesor, aunque le haya dejado la administración pública hecha garras y pendiendo de un hilo.

Inició Claudia sus primeros 100 días de gobierno, nadando dentro de un remolino, al interior y exterior de palacio nacional. Por lo pronto Gabriel Yorio de la SHCP ya se le fue, y es de importancia por que era él, quien daba estabilidad a esa dependencia a nivel internacional, era quien diseñaba y desarrollaba los planes, sobre todo para seguir manteniendo a flote a PEMEX, un analista con mucho peso y respeto en el ámbito hacendario. El subdirector más longevo dentro de la dependencia.

Tiene también el desastre natural en la costera, específicamente Acapulco, donde, a diferencia del gobierno pasado, ella mencionó que si se aprontaría en el lugar, marcando ya una pequeña gran diferencia de gobernanza versus su predecesor, que solo fue a la base militar y sobrevoló.

Un punto más es la des gobernanza que existe en muchas partes del país, específicamente en Sinaloa, que es un hervidero de inseguridad y que deberá controlar para darle tranquilidad a los paisanos de esa zona de el país.

Otro cambio importante es la designación como director financiero de la empresa estatal PEMEX Juan Carlos Carpio Fregoso que viene de la secretaria de finanzas de la CDMX un cambio nada menor. Cercano a la Dra. Sheinbaum, Juan Carlos buscará llevar a la intempestiva paraestatal a navegar en aguas tranquilas, una chambita nada fácil ya que se necesita mejorar su baja producción y sus finanzas, entre ellas su interminable deuda.

La presidenta Sheinbaum ha demostrado en el pasado que puede hacerse de un equipo fuerte, bien capacitado técnicamente, leal a ella y al proyecto que representa. Debe pues, transitar con cuidado el complejo panorama político y social, consolidando su liderazgo y construyendo un gobierno efectivo.

No queda más que desearle éxito en su gestión que recién empieza, porque si le va bien a ella, le deberá ir bien a México. ¡Que viva y larga vida a la reina!

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político