¡¡EL REY DEL CA$H!!

Comprendo que el título de mi artículo, podrá ser todo, menos original. Debido a que es exactamente el nombre del libro de moda, escrito por la Periodista Elena Chávez, obra testimonial que trae enloquecidos de dolor, indignación y rabia a los que aún después de la tragedia que vive México, entonan el aguado, «Es un honor estar con Obrador«, ayer mismo, miércoles 12 ese cántico fue entonado en el senado mexicano, para celebrar que nos endilgaron la militarización del país. Volvamos al libro, el que se ha convertido en un fenómeno editorial, mismo que interesa aún a los más reacios a leer. Tan sólo al que esto escribe, le llegó desde el lunes 10 mismo (por la tarde noche) por pdf, e inmediatamente me di a la tarea de leerlo, terminando ayer miércoles 12. No fue escrito por un conservador, un fifí, un neoliberal… fue escrito por alguien de dentro del sistema, su carácter testimonial excede la tonta y esquizofrénica exigencia de pruebas, el testimonio en primera persona es la reina de las pruebas. En mi opinión personal, es un documento más que valiente, es temerario y lo considero un 90% verídico, tan valioso que desnuda con crudeza a un gobierno federal que se asume casi divino, impoluto, humanista, amoroso, justo, íntegro, eficiente y en realidad es exactamente lo contrario a lo que pregona. Me entusiasma que se haya viralizado el envío-recepción del libro y sea este leído masivamente. En realidad no trae nada nuevo, es lo que desde hace cuatro años se infiere, si se tienen dos dedos de frente y una capacidad mínima de análisis. Bien por Elena Chávez que se atrevió a ponerle el cascabel al gato o ¿debería decir, a la rata?

Un florero que se negó a seguirlo siendo.- muy Ad hoc con el candente tema de la elección de género, donde a los niños se les pregunta si están conformes con ser niños o niñas según el caso. Me considero de amplio criterio, pero esa acción de la SEP me parece una monstruosidad esquina con idiotez. Pues bien, al florero que inicialmente me refiero es a Tatiana Clouthier, quien era (de adorno) Secretaria de Economía sin ser tomada en cuenta para nada su opinión, imagino que su respetable apellido se rebeló y la impulsó a dejar de ser solo un florero en dicha Secretaría. Asimismo, ha declarado que una jauría envuelve al presidente de la república y lo hace que haga y diga disparates. Hasta ahí todo está bien, pero que se mencione que Tatiana podría ser la candidata que encabece a la oposición, me parece una reverenda imbecilidad, ¡así de fácil! Tal designación es demasiado importante como para que descanse en la mujer que le mendigó un abrazo al objeto de su adoración y este la despreció. Imagino que eso haría feliz al presidente, ¿para eso está la oposición? Nada más eso faltaba.

Una larga noche se avecina… las señales son claras, no las ven quienes no quieren verlas, la Economía mundial se colapsará, se dejarán de producir bienes ahora necesarios que se tornarán superfluos (automóviles, línea blanca, muebles, etc), los inmuebles perderán valor al no haber demanda, el sistema financiero caerá en un crack, la producción de alimentos se volverá prioritaria, habrá un desempleo generalizado y los pensionados dejarán de percibir sus ingresos, las industrias cerrarán sus puertas, los servicios de salud desaparecerán casi por completo, así como todo tipo de educación, los desastres naturales serán cada vez más demoledores, los incendios forestales se volverán incontrolables, la anarquía imperará en los países, las fronteras carecerán de sentido… podríamos volver a la ley del más fuerte. Tan apocalípticos pensamientos (que no deseos) surgen de una observación de los hechos al ver el avance de sistemas populistas en todo el mundo, ¿o es que la población mundial podría ser asimilada por unos cuantos países racionales? Ojalá este equivocado…

¿Qué hay detrás de la torre Centinela? El próximo sábado 29 de octubre, se realizará un foro al respecto en Cd. Juárez, dicho evento es promovido por el bien intencionado activista social Arq. José Luis Rodríguez. En ese foro participará el Procurador General de Justicia en el Estado Gilberto Loya y el Dr. en Ciencia Política Norberto Emmerich. Ahí podremos escudriñar la posible utilidad de la millonaria obra y quizá sabremos por qué no se licitó como debiera de haber sido, entre otras interrogantes que pudiéramos tener. Los asistentes, podremos formular las preguntas que consideremos pertinentes. Felicito al Arq. Rodríguez Chávez por llevar información a la ciudadanía fronteriza acerca de esta importante obra y le reitero mi apoyo para el caso de que su nombre aparezca buscando la alcaldía de Juárez, lo mejor, fuera de los pestilentes partidos, es decir por la vía independiente.

«No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero»

Voltaire

«Cualquier hombre o institución que trate de despojarme de mi dignidad, fracasará»

Nelson Mandela

«El populismo difama tergiversando los hechos, acusa sin pruebas y condena sin juicio»

Luis Gabriel Carrillo Navas

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.