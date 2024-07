El pueblo sabio no olvida y no perdona.

Publicidad - LB2 -

“Clasismo y racismo Morenista” “Un clasista asume su pertenencia a un estrato social y por lo tanto obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de su misma clase y en perjuicio de quienes no pertenecen a ella”

No hay que intentar hacerse hipócritamente ciegos para no entender que de fondo el asunto de la designación de Sergio Mayer como diputado federal plurinominal por parte de la presidencia nacional de Morena (Mario Delgado) ha sido una decisión clasista terriblemente sustentada al salir a la luz pública la verdad de a quien le arrebataron la titularidad de la plurinominal, y por su misma condición de indígena Otomí, y empresario, fue relegado a la suplencia mancillando así la dignidad del empresario comerciante.

Nunca había sido más clara, y exhibida, una acción clasista en un movimiento social, y su partido, que este hecho vergonzoso que salió a conocimiento del pueblo de México y simpatizante de Morena y, por si queda duda de lo muy mal que ha sido tomado este hecho, el día del festejo del 6to. Aniversario de la victoria del 2 de Julio del 2018 Mario Delgado fue tremendamente abucheado por el PUEBLO que ahí se encontraba reunido y aún más, los abucheos no se concretaron a Mario Delgado, se generalizaron en todo el evento y, los abucheos llevaban nombre, “Fuera Mayer”.

Que no se les olvide a los políticos MORENISTAS que también hay “clasismo” a la inversa, que el pueblo puede hacer suya la causa del ciudadano Otomí que fue despojado por Mario Delgado de su triunfo en la tómbola, aquí no hay solo clasismo, también hay desprecio y menosprecio hacia un indígena Otomí llamado Luis Morales Flores.

Luis Morales Flores un comerciante indígena otomí de la Central de Abastos que reclama su lugar como diputado plurinominal posición que indebidamente le fue dado a Sergio Mayer por la dirigencia nacional de Morena, a pesar de que Luis Morales Flores había ganado su posición mediante una tómbola en la que se sortearon los puestos, tómbola que se anunció a los cuatro vientos para pregonar un proceso democrático que, por supuesto lo es porque forma parte del espíritu DEMOCRÁTICO de Morena como movimiento, como partido y como institución política nacida de la lucha política desde finales del siglo pasado.

La dirigencia nacional Morenista está discriminando a un hombre de origen Otomí para beneficiar a un incoherente hombre blanco, ojo azul, al igual que el dirigente nacional de Morena quien benefició a uno de su “clase” contraviniendo los principios que le dan vida, y amplio respaldo popular, a Morena.

Estas actitudes, porque el clasismo es una actitud, se supone que están desterradas del movimiento social que enarbola Morena y que por mucho menos deben ser de práctica por los dirigentes, mas sin embargo nos damos cuenta, con el asunto de Sergio Mayer, que está presente esa actitud y encabezada por el dirigente nacional de Morena Mario Delgado.

¿Se es, o no se es? Porque Morena acusa de CLASISTAS y RACISTAS a las dirigencias del PRI-PAN y a los opositores todos en sí, y si los opositores llegaran a serlo, pues estarían actuando ellos en consecuencia a sus preferencias y principios y, además así han sido siempre de clasistas y racistas pero, en Morena no es permitido y se lucha contra esas actitudes y, si lo hacen, entonces HIPOCRITAMENTE están haciendo señalamientos, están contraviniendo los principios y valores que dan vida a la 4T, además se convierten en ofensivos discriminadores y en el movimiento de la 4T NO CABEN, el pueblo los repudia.

Qué triste es ver a los políticos Morenistas defensores de la no discriminación, anti clasistas y anti racistas hacerse sordos, ciegos y mudos ante esta actitud de un compañero de partido Otomí y, además, empresario activista por las causas sociales de su gente.

A pesar de su unión a la precampaña de Claudia Sheinbaum, Sergio Mayer ha tenido diferencias con la 4T en diversas ocasiones, enuncio las principales:

Mayer contra el Tren Maya, en mayo de este año, Mayer visitó las obras de construcción del Tren Maya y acusó que se estaba cometiendo “una gran destrucción de la selva maya”. Cuestionó la continuación del megaproyecto y compartió sus preocupaciones sobre el daño ecológico irreversible, se sumó a los “ambientalistas” de Claudio X González en contra del proyecto prioritario del presidente López Obrador y además mintiendo.

Mayer en la Marcha del INE, Mayer también ha criticado la supuesta intención de Morena, y de AMLO, de desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE). Asistió a la marcha en defensa del INE, donde se manifestó en contra de esta medida y realizó señalamientos muy severos y mentirosos en contra de la 4T y el presidente López Obrador, tomó como suyos los argumentos mentirosos y engañosos de los opositores.

Mayer en contra de Arturo Zaldívar, en 2021, mostró su descontento con la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hizo sinergia con los grupos opositores al presidente López Obrador y de la 4T para señalar que la tiranía quería apoderarse de la SCJN, oponiéndose con ello a que Zaldívar iniciara la Reforma Judicial desde adentro, recordemos que el ex Ministro A. Zaldívar es artífice de la Reforma al Poder Judicial y Sergio Mayer lo quiso bloquear desde antes de que la iniciara en la SCJN, se unió con la derecha para evitar que se iniciara la Reforma con Zaldívar aún en la presidencia de la SCJN.

Y como estas hay muchas acciones, actitudes y habladurías de Sergio Mayer en contra de la 4T y del mismo presidente López Obrador, el líder y fundador del movimiento social que enarbola Morena.

Por este sujeto han puesto en serias dudas la veracidad de los actos democráticos de Morena sin dejar de entender que las negociaciones son, y fueron, vitales para lograr el PLAN C, no se es iluso para no entender la política y las necesidades de negociación pero, ¿Qué aportó o aportará al movimiento de la 4T Sergio Mayer?, ¿Cuáles son sus sumatorias de valor?

Este asunto, más las declaraciones de Rafael Barajas Durán, alías El Fisgón, dirigente del Instituto de Formación Política de Morena aseguró que las críticas hacia Sergio Mayor eran una gran estupidez.

El Fisgón dijo “Nos ha costado un trabajal sacar adelante el Plan C, por lo que si empezaban a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral”

Además comentó “que la prioridad era la unidad en contra del programa neoliberal, por lo que dejó la tarea de “decirle a los compañeros que están friegue y friegue que se callen, que maduren, que crezcan, que sean responsables”.

Y aquí valdría la pena de preguntarle al Fisgón y a Mario Delgado si ¿Sergio Mayer votaría a favor de la Reforma del Poder Judicial, o a favor de la Reforma Electoral?

La respuesta merece responsabilidad de quien lo hizo Diputado Federal Plurinominal al egocéntrico de Sergio Mayer porque es una persona que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo. Esta persona cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que los de los demás y con la mano en la cintura hará a un lado los intereses del pueblo de México depositados en Morena y sus legisladores y esto será porque Sergio Mayer está en contra de esos intereses y más si obtiene ventaja alguna por votar en contra, simplemente lo hará, no es coincidente con el pueblo de México.

Con lo anterior, ¿de que le sirvió al partido darle la plurinominal a Sergio Mayer? Lo único que logró Morena con ello es que tendrá un voto en contra de las Reformas mandatadas por el pueblo de México en las urnas.

“Es mejor tener a un actor que un humilde comerciante de la Central de Abastos en la Cámara de Diputados. Mi única carta de presentación es ser Obradorista con sentido común y con amor a mi pueblo, he buscado a la justicia pero no he tenido éxito”

Luis Morales Flores.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.