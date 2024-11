El poder de García Harfuch

Publicidad - LB2 -

Recientemente el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad reformas constitucionales que amplían significativamente las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC, dirigida por Omar García Harfuch.

Facultando a la SSPC, para planificar y dirigir políticas públicas en relación al combate de la inseguridad que tanto aqueja nuestro país.

Lo cual significa que García Harfuch, podrá no solo vigilar los presupuestos que se le asignen a cada municipio para el fortalecimiento de policías, sino que también, podrá fiscalizar los recursos federales que se les entreguen. Para García es fundamental que los cuerpos policiales, se capaciten y homologuen sus operativos, pero también prioriza que se le aumenten los sueldos.

Otra facultad será la de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y con las instituciones de seguridad tanto federales como estatales. Es decir, no se le podrá negar a esta Secretaría ningún tipo de información referente a la investigación de delitos. Con esto se pretende reducir los tiempos de respuesta en operativos actuando de manera integral desde la prevención hasta la investigación. Recordemos que la SSPC era una institución preventiva mas no investigadora.

Esta ampliación genera una percepción de impacto hacia la ciudadanía, visibilizando el deficiente combate a la violencia que se ha tenido en México, pero dando alternativas que podrían reforzar las políticas en materia de seguridad, aun así traen consigo cuestionamientos sobre el correcto uso de la información privada, la más discutida en los posicionamientos de los partidos opositores durante su aprobación en el Congreso de la Unión, es en cuanto al respeto de Derechos Humanos.

Facultar de más poder y responsabilidades a una figura de alto perfil, podría aumentar significativamente las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder. La delgada línea entre hacer o no hacer los operativos, investigaciones y todo lo que implique accionar estas facultades como lo marca el procedimiento legal, podría dar pauta a violentar derechos humanos (los cuales resulta necesario decir que son inalienables), una vez violentados existirá el riesgo eminente de que los delincuentes terminen siendo liberados, perpetuando la impunidad con la llamada “puerta giratoria.”

Destaco que estos cambios se centran en la fuerza reactiva de la Secretaría, toda vez que dichas acciones podrían no ser suficientes para abordar la raíz de las causas estructurales de violencia en México, como lo es la desigualdad y la corrupción.

Recordemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De dar resultados positivos, García Harfuch se convertiría en figura clave para el área política, dado que los temas de seguridad nos competen a todas las personas y suelen relacionarse e influir con la decisión de las y los ciudadanos en tiempo electorales.

Durante los últimos años, García Harfuch ha logrado mantener la confianza de un gran número de mexicanos y ha buscado posiciones políticas como lo es la de ser Senador de la Republica en las pasadas elecciones. Sin embargo también enfrenta duras críticas debido a su posible relación con casos polémicos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus posibles nexos con el crimen organizado, debilitando con esto su credibilidad.

Si García pretende posicionarse como líder para las próximas elecciones, tendrá no solo que dar resultados al frente de la Secretaría creando un sistema de seguridad sostenible, si no que deberá trabajar con trasparencia y respetar los derechos humanos, de no hacerlo, el pueblo sin lugar a duda se lo demandará a el y al partido para el cual milita.

Nuestro país enfrenta índices acelerados de violencia, que pareciera que quien gobierna, es el crimen organizado. Para que estas reformas tengan éxito, García Harfuch deberá trabajar arduamente para que la justicia social no quede en la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad en todos los ámbitos, todo con estricto respeto de los Derechos Humanos, logrando atender de raíz las causas de violencia.

García Harfuch ha construido una trayectoria reconocida en el área de seguridad, materializando sus conocimientos obteniendo resultados plausibles en el combate al crimen organizado. Las facultades de las que gozará en esta administración, si bien le serán una oportunidad para que logre sus objetivos políticos, también le serán un desafío. Cabe destacar qué según sus antecedentes familiares, parientes muy reconocidos en México también buscaban mejorar la seguridad, pero por alguna razón se desviaron en el camino, por el bien de México esperemos que la historia no se repita.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.