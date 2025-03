El Meollo del Asunto | Se Perdieron los Valores

Publicidad - LB2 -

¿Y ahora, qué hacemos? ¿Alguien ya salió a buscarlos?

Esas serían las preguntas lógicas que nadie ha hecho. Gobiernos y sociedad aceptan el hecho, aceptan la premisa, pero nada más. No hay algún tipo de acción seria o peor aún, con verdadero conocimiento de causa de lo que se pretende hacer.

Con certeza puedo afirmar que, es a partir de los primeros años de la década de los noventa, del siglo pasado, que el problema de la pérdida de los valores se hizo “viral”, como ahora llaman a todo aquello que se mediatiza. Ya antes se “cocinaba”.

Desde entonces, gobiernos y sociedades, bien intencionados la mayoría, empezaron a aceptar la situación que se presentaba y que ocasionaba todo tipo de males en las sociedades, en las culturas del mundo occidental. México por supuesto no fue la excepción.

Elevado número de asesinatos, violencia de todo tipo, aumento en los índices de embarazos de adolescentes, consumo de drogas, divorcios, desaparición de personas y crímenes de mujeres y otros delitos, empezaron a ser la nota diariamente en los medios de comunicación y no la excepcional. Como antaño.

Los directores o jefes de policía, los secretarios de educación, los padres y madres de familia en las escuelas y los maestros de las mismas, clérigos, etc., declaraban que la ola de maldad que se dejaba sentir en ese entonces era producto de la pérdida de valores. Era todo lo que atinaban decir.

Tal vez pensaban las autoridades que, admitiendo la premisa, todos entenderíamos lo que se habría que hacer. Se daba por sentado el que con algunos cursos y programas que se impartieran al vapor en las aulas, el problema se reduciría. Pero no, nada se resolvió y nada cambio.

A más de treinta años de distancia, no sólo no se ha resuelto el problema, sino que creció de manera exponencial.

Las desapariciones, los asesinatos, el crimen, los delitos de todo orden, los divorcios, los embarazos en adolescentes, el consumo de drogas, la violencia en las familias, ya no se cuentan por docenas al año, sino en los cientos de miles. Y no he tocado el tema de la corrupción, la que está peor que hace treinta años.

¿Por qué no se ha tenido una mejoría social?

El grave problema que explotó en los noventa, fue atacado desde una premisa equivocada y falsa. Por lo mismo, los resultados han sido magros. Los valores no se perdieron, se dejaron de usar.

La gente, las familias, los centros educativos ya no manejaron programas de civismo. La disciplina se suavizó por doquier. Aparecieron los caprichos y la complacencia. Los derechos, sin obligaciones. Todos se relajaron.

Hoy tenemos una sociedad que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Y por eso, ya no se asombra.

Estamos por llegar a un punto de donde no hay retorno. Donde si no hay quien le ponga un alto sólo se empeora. Sobre todo, cuando no hay quién o quiénes detengan el torbellino de pasiones que sacude a la sociedad entera. La que sólo cuando una desgracia le sacude se detiene. Cuando la muerte toca a la puerta de alguna familia, que la convierte en víctima hace un alto y considera.

TODAVÍA HAY REMEDIO. Y SÍ HAY SOLUCIÓN.

El cachorro de león que conocimos en los noventa, es ahora un león adulto y anda rugiendo por la sociedad entera en, busca de a quien devorar.

No se le atacó cuando cachorro, ahora es más difícil lidiar con él. Es un gran león. Pero es posible. ¿Qué se debe de hacer?

Un nuevo enfoque y una nueva elevación entre lo material y lo trascendental. Ideales que se encuentran hundidos y son parte de todos los diseños idealistas. Lo que requiere un gran esfuerzo inteligente y constante. Vencer el utilitarismo y el pragmatismo posmoderno. Lo que no toda la sociedad está dispuesta a hacer. Iniciar una gran reforma. La que demanda dos iniciativas: que el ser humano puede saber y que también puede querer hacerlo. Muchos no se sienten capaces y dudan al asumir el reto. Hay que asumirlo todos. Porque sin ellas, no hay esperanza de reparación alguna.

La Meta.

Retomar el dualismo del punto uno y reprender a la impotencia moral que ha sido apadrinada por el empirismo. Modificar la premisa inicial.

Lo que, hasta ahora, no se ha hecho de manera cabal y sabia por la sociedad entera en estos más de treinta años.

Ahí El Meollo del Asunto.

Daniel E. Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.