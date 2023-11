El Mago de Oz Mexicano

Publicidad - LB2 -

En la historia, el Mago de Oz se presenta como un poderoso mago que gobierna la Ciudad Esmeralda en el país de Oz. Su poder radica en su habilidad para crear ilusiones y engañar a las personas. A través de trucos y efectos especiales, el Mago de Oz se muestra como una figura temible y misteriosa, capaz de conceder deseos y solucionar problemas.

Sin embargo, descubrimos más tarde que el Mago de Oz no es realmente un mago, sino un hombre común y corriente de Nebraska llamado Oscar Diggs. Aunque no posee habilidades mágicas reales, utiliza su ingenio y conocimientos técnicos para mantener el engaño y preservar su apariencia mágica.

En resumen, el Mago de Oz es un personaje ficticio con poderes ilusorios y la capacidad de crear engaños. Su personaje es un elemento central en la historia de «El Maravilloso Mago de Oz».

A una semana del paso del huracán Otis, después de presenciar un espectáculo al trasladarse por tierra a Acapulco y convertir todo en un acto teatral, esto ha puesto una vez más a la vista la poca empatía y el ego tan enorme que tiene el inquilino del palacio. Ahora anuncia una inversión de $61,313 millones de pesos, con 20 acciones que realizará el gobierno federal, garantizando así que todas las familias de Acapulco tengan tres meses de alimentos, ingresos adicionales para pagar algún servicio, se incorporarán más de 10 mil jóvenes al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se aumentarán las becas, prórroga de seis meses para el pago del IMSS, Fovissste, Infonavit, entre otras medidas.

Claro que me da gusto, porque se debe recuperar Acapulco, ¡para que todos los acapulqueños tengan una feliz navidad! No quiero ser negativa, ni replicar lo que dicen los que saben, los expertos, pero lo tengo que hacer para darle sentido a lo que usted leyó en un principio; los empresarios calculan al menos un tiempo mínimo de dos años para reconstruir una parte, otros expertos mencionan que se tardará hasta 5 años en reconstruirse. Sinceramente me quiero quedar con el “Milagro en Navidad” por el bien de nuestros hermanos de Acapulco.

Como dato, $61,000 millones de pesos fue lo que se le asignó a Guerrero para las afectaciones del huracán Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 y ambos fueron categoría uno, Otis fue categoría cinco. Aparte del recurso asignado, el número de muertos en 2013 fue al menos de 40, entre los colapsos de viviendas y las inundaciones provocadas por estos huracanes, insisto, categoría UNO; creer que en este momento Acapulco, después de ser azotado por unos vientos de 270 km sostenidos por hora provocados por un huracán categoría CINCO, tenga la misma cantidad de personas fallecidas es imposible.

¿No hay lógica, no cree? Espero, de verdad lo espero con todo el amor, fe y esperanza que le tengo a mi país, que en esta ocasión esté equivocada, pensando mal y de lo ineficiente que resulta ser el gobierno federal, la poca empatía de la persona que encabeza el poder ejecutivo y que no sea solo por salvar la imagen que aún le queda y seguir dando dádivas para mantener los votos cautivos.

A diferencia del mago de Oz, López Obrador no es un personaje ficticio, pero sí posee poderes ilusorios, capaz de conceder deseos y solucionar problemas.

Aldonza González Amador Criminóloga y Empresaria Juarense

