El líder del futuro

Publicidad - LB2 -

“Es aquel que se enfoca en su mundo y en las labores de las personas que lo rodean”

Quienes tenemos la oportunidad de convivir con niños, adolescentes y jóvenes sabemos que el liderazgo del futuro se cocina en la olla exprés de una realidad acelerada, virtual, cambiante y llena de opciones para elegir con ingredientes completamente distintos con los que anteriormente nos preparábamos.

- Publicidad - HP1

Al asunto de liderar hoy se le han incluido características y elementos como la cercanía, la empatía y la sensibilidad humana las cuales eran poco valoradas en las sociedades del orden y el progreso, regímenes que por consecuencia histórica o cultural optaban por la dirección lineal y dictatorial de las masas en lo público y lo privado.

Ser un líder exitoso era como la vida de entonces, con reglas claras y establecidas para la generalidad donde la individualización de las personas y sus necesidades era muy poco o nada importante.

Pero, cuando las reglas sociales cambian, cambia todo.

Al transformarse la visión de “grupo”, el rol del “pastor” se adapta a ello.

Los medios de producción, los sistemas políticos, las agrupaciones sociales y las redes de comunicación digital, son los grupos actuales en los que interactuamos y en ellos surgen los nuevos liderazgos.

¿Qué cualidades estamos cultivando en las futuras generaciones para ejercer su liderazgo?

La realidad digital nos ha invadido, los ejemplos para incidir en las personas han traspasado las paredes de la casa, la escuela, el trabajo o la iglesia. Hoy, más allá de la influencia de esos espacios, buscamos la Inspiración, admiración, disrupción, y la resiliencia en la personas para seguirlos.

Lo simple, lo común y lo popular se vuelven Tredings Topis convirtiendo a las personas muchas veces sin el menor esfuerzo y preparación en lideres de opinión para millones de seguidores. Ser líder en la realidad virtual es un resultado de eventualidades circunstanciales, algunos ejemplos de tenacidad esfuerzo y otras de chiripadas y memes.

La vida presencial sigue conservando más o menos su ritmo estructural, para guiar a otros es necesario construir o llegar por imposición, el éxito de ambos casos depende de las cualidades que los seguidores observen.

La cercanía, disposición y humildad son las características que promueven la confianza, el sentido de pertenencia y el reconocimiento individual en un mundo global que los seguidores del futuro más aprecian, el mundo mas importante para cada ser humano es definitivamente el propio.

La tendencia marca que sí no hay empatía y entendimiento entre el líder y su grupo, las causas, la ideología y los objetivos en común no serán suficientes para lograr consolidar un verdadero liderazgo. Cierto la conveniencia individual juega un papel determinante pero jamás supera la voluntad individual de permanecer o no en el grupo.

“Que nos caiga bien,” es la primera solicitud que los jóvenes piden de un maestro, conscientes de que no es requieran un bufón al mando si no de lo significativo que es sentir una proximidad con quien enseña.

Hoy supone que abrazamos el tipo de líder inspiracional o transformacional, un estilo centrado en el crecimiento humano de los integrantes del equipo, que impulsa sus talentos pensando en su realización personal y luego en el bienestar colectivo, personas que con su ejemplo nos inspiren cambiar, mover o producir.

Y si bien la tendencia puede mantenerse, también vemos posible en un futuro cercano que otras cualidades sean mayormente valoradas; es posible que la Afinidad y la autenticidad, sean las cualidades determinantes para convertirse en líder, es decir, conectar más profundamente con la forma de ser de las personas sin considerar si realmente guie o transforme.

Liberador y arriesgado, pues la historia nos ha enseñado que algunos estilos muy auténticos y afines de liderazgo nos ha llevado a los más hondos deseos humanos de superioridad y exterminio.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.