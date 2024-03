El juarense estepario

Publicidad - LB2 -

Hace unos días me encontraba revisando unos papeles y libros y me encontré la novela del Lobo Estepario de Hermann Hesse, otra vez lo hojeé y vi algo que anoté en la primera pagina y es lo siguiente: “Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente.” Hermann Hesse. Más abajo una reflexión que escribí; Aquella frase puede significar dos cosas de acuerdo a las novelas de Hesse, o era un provocador del sistema alemán como lo fue Nietzsche; o Hesse es la prueba de que el sistema alemán es el mejor enajenador del mundo. Es decir, a través de la cultura sus habitantes no razonan por la saturación de contemplación hacia todo. Antes de proseguir con lo que quiero explicar, en otra ocasión escribí en este mismo espacio unas reflexiones sobre esta novela en referencia a la ilustración del personaje de Harry Heller.

Bien, al releer la reflexión antes citada, recordé una platica que tuve con un colega del profesorado. Pues a muchos nos han hecho crecer con la idea de que debemos ingresar a la universidad para poder garantizarnos un trabajo digno con un buen sueldo y comodidades, sin embargo; al egresar muchos nos encontramos con una realidad laboral muy distinta a la que nos plantearon. De allí que a temprana edad comiencen ciertas frustraciones, estrés y decepciones como le sucede a Harry Heller. Esto se debe además de la decadencia del sistema económico actual, a que todo egresado de la universidad adquiere ideales de la burguesía cuando pertenece al proletariado.

Tener la mente en la burguesía y vivir como proletariado, sin duda es duro. Eso causa que muchos profesionistas malbaraten su mano de obra y profesionalismo, porque no hay opción. Muchos conocidos que tengo y yo estamos en la misma situación, sin embargo; también he visto como esto es el inicio del alcoholismo o en otros casos, la adicción a alguna droga. Así como Harry Heller que cada noche se ahoga en el vino viendo una pintura de Goethe y luego entender que la frese de Bukowski “Si hay que celebrar, hay que tomar cerveza. Si algo malo pasa, hay que tomar cerveza y si no pasa nada, hay que tomar cerveza para que algo pase”, es la actualización de la idea del lobo estepario de Hesse.

En este circulo vicioso la enajenación triunfa y apaga los talentos porque ser diferente en un sistema que homogeniza todo, hay que ser valiente para resistirlo todo. Pero más la frustración y la resignación como el epitafio de Bukowski “no lo intentes”. Pero bien, veamos si al menos se logra una manada de lobos.