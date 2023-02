EL HUBIERA | ¡Un reporte del Banco Mundial, poco o nada alentador!

Publicidad - LB3 -

El Banco Mundial realiza diferentes tipos de reportes que tienen que ver con la economía del orbe, es el caso que dieron a conocer la semana pasada a través de medios de comunicación nacionales, un Reporte de Perspectivas Económicas Globales, que en uno de sus apartados tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país en el periodo 2019-2024, es un Organismo Multilateral que expone una radiografía económica del actual sexenio gubernamental. Como mexicano revisar esta información tan negativa, que proviene de un ente internacional de esta envergadura, es muy difícil de asimilar, porque todos queremos que le vaya de forma excelente a nuestro país, y a quienes encabezan el nuevo régimen que nos gobierna.

Pero pasemos a enunciar algunos de los datos fríos y duros del reporte en comento. Refiere que se registrará un retroceso del ingreso per cápita y que este gobierno dará paso a resultados económicos no vistos desde 1988; sintetiza que en los primeros 4 años de gobierno, hubo un retroceso económico de -0.9% y proyecta que, en los años 2023 y 2024 habrá una muy modesta recuperación; según los datos y proyecciones del reporte Perspectivas Económicas Globales, la meta de un crecimiento económico anual de un 4% definitivamente no se podrá cumplir y pronostica que el país crecerá en promedio menos de medio punto porcentual, es decir, un 0.38% (De 1983 a 1988, México creció solo un 0.33% en promedio anual)

Realizo un estudio comparativo del desarrollo de las economías latinoamericanas del 2019 al 2024, cabe aclarar que todas las economías en el mundo y Latinoamérica no fue la excepción, sufrieron las consecuencias sanitarias y económicas del Covid-19 (Aunque cada país le dio trato diferente a lo médico, a la inmunización y al económico) de acuerdo con sus proyecciones del Banco Mundial, en el periodo mencionado Brasil crecerá 3.8 veces más que México; el caso de Argentina tendrá un crecimiento de 3.3 veces más que la economía mexicana; para el caso de Guatemala será de 8 veces más su crecimiento; inclusive Nicaragua país sometido a una dictadura, acumulara un crecimiento del PIB de 13.4%, durante el mismo periodo, cinco veces mayor al de México.

Nuestro país, afirma el Banco Mundial no ha logrado recuperar el nivel económico prepandemia. El economista Héctor Nájera Catalán explica que dos factores han propiciado el rezago económico; uno la reducción de la inversión publica y privada y el otro la decisión del gobierno mexicano de no implementar durante el flagelo de la pandemia, políticas de estímulos fiscales a las pequeñas, medianas y grandes empresas, como si lo hicieron, la gran mayoría de los países en el mundo, advierte que la gran diferencia de México y del resto de países de América Latina es que los gobiernos de casi todos los países vecinos, decidieron invertir grandes sumas de dinero para reactivar las economías en el 2020 y 2021, para poder reducir los impactos negativos que estaba dejando el Covid-19, el gobierno de México opto por contener el gasto público. Datos del Fondo Monetario Internacional indican que nuestro país solo destino recursos para reactivar la economía, en un equivalente a un 0.7% del Producto Interno Bruto, lo anterior para otorgar estímulos fiscales y así apoyar a las empresas de todos los tamaños y también a las familias.

En su Reporte de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, lanzo un pronóstico muy desfavorable para el país: “Este será un sexenio perdido para México, en el crecimiento del Producto Interno Bruto y será el gobierno que peores resultados económicos dejará desde la administración de Miguel de la Madrid”. Hasta aquí algunos datos que aporta el Banco Mundial, con respecto al Reporte de referencia.

Si a los párrafos anteriores agregamos los datos del índice de Inflación de la primera quincena de enero del 2023, dados a conocer por el INEGI, donde aún no hemos llegado al punto de inflexión de la inflación, que en este periodo llegó al 7.94 % anual (El nivel más alto en 22 años) al cierre de diciembre tuvimos un 7.86% en este indicador.

Como ya se asentó al principio del artículo, son datos aportados por el BM, el FMI y el INEGI, a ningún mexicano nos dejan satisfechos, solo esperamos que los indicadores de Organismos Internacionales y el INEGI reflejen cuando menos una ligera mejoría en los próximos 2 años. Es deseable que el gobierno federal informe con toda precisión y transparencia, sobre los indicadores económicos y no se tenga que recurrir a los otros datos, que nos proporcionan los Organismos Multilaterales.

Frase para reflexionar:

“La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social”

John F. Kennedy, expresidente estadounidense, (1917-1963)

