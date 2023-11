EL HUBIERA | Suben -salarios- pero, nada detiene el alza de los comestibles

Publicidad - LB2 -

Se avecina otra lucha en el ring político nacional, con tintes económicos y sociales, que podrá definirse quizá a finales del mes de noviembre, que es el intercambio de posturas y de argumentos de los sectores gubernamental, empresarial y los trabajadores que devengan el Salario Mínimo General, para llegar al mejor punto posible en la búsqueda del nuevo SMG que habrá de regir en el 2024 los ingresos de un segmento de la población económicamente activa que se encuentra en este rango; la ComisiónNacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) tendrá que mediar en estas platicas de advenimiento es su gran labor anual; vamos a ver más delante algunos datos de los años próximos recientes en los que se han incrementado los SMG, pero ¿han tenido realmente un resarcimiento del poder de adquisición de este segmento poblacional? Para que podamos decir que se han mejorado sus condiciones sociales y económicas en general de su bienestar.

Abrió el debate en el tema del presente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anticipo una propuesta de un incremento del SMG del 12.5% consideran los integrantes de esta Confederación que es el porcentaje que las condiciones económicas de las empresas en México pueden otorgar, sin que les pueda acarrear problemas a sus empresas, esta primera postura se tendrá que poner ante la mesa de las negociaciones con el resto de representantes de los sectores empresariales, con la representación de los trabajadores, esto en la mesa que establecerá la CONASAMI .Para ver la evolución que ha tenido el SMG durante el presente sexenio daremos los siguientes datos: el SMG incremento en el 2019, 16.9% lo que equivale a $102.68 pesos en general y $176.76 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN); en el 2020,incremento 20.0%, $123.22 pesos en general y $185.56 pesos en la ZLFN; 2021, aumento 15.0%, $141.70 pesos en general y213.39 pesos en laZLFN; 2022, incremento 22.0%, $172,87 pesos en lo general y $260.34 pesos en la ZLFN; en el año actual 2023, aumento 20.0%, $207.44 pesos en lo general y $312.41 pesos en la ZLFN; en el año 2022 se dio un incremento del 22.0% al SMG que no se había otorgado desde el año 1987 (aunque en este periodo, se tenía una inflación de carácter desbocado).

- Publicidad - HP1

Se debe aclarar que para los efectos mediático y de las redes sociales el gobierno federal solo pone énfasis en el incremento liso y llano, pero, no deduce el aumento dela inflación anualizada que impacto en el año inmediato anterior, de hacerlo así, el incremento real no sería el que reconoce la CONASAMI sino que sería menor; también es importante que cuando se da a conocer el porcentaje del SMG se queda en gran parte de la sociedad la percepción de que es un aumento generalizado que impacta al Salario Mínimo Profesional, a las revisiones contractuales de las empresas y de los sindicatos y los sueldos en general, etc.lo que no es correcto ya que estas retribuciones en lo general tienen incrementos mucho menores a la de los SMG.El nuevo régimen ha tratado de distinguirse por los incrementos a los SMG año con año de su mandato, pero, se deben tener en cuenta los conceptos vertidos en los párrafos anteriores, para no incurrir en percepciones equivocadas.

El presidente de la comisión laboral de la Coparmex Ricardo Barbosa Ascencio reconoció semanas atrás, que era bastante complicado que el incremento se diera en el porcentaje del 12.5% que ofreció su Confederación y que probablemente el porcentaje sería uno más cercano a un 20.0%.Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI)afirma que los trabajadores (que ganan el Salario Mínimo General) han recuperado el 88.6% en los últimos cinco años, lo cual es cuestionable ya que no se estádeduciendo la inflación que impacta año con año la cartera de este segmento de población, de acuerdo con la Ley federal del Trabajo en su artículo 570 los Salarios Mínimos Generales deberán incrementar año con año, y deberán entrar en vigor el primer día de enero del año en turno; la postura del titular del poder ejecutivo federal desde sus encuentro matutinos diarios, expresoque se comprometía a que siguiera aumentando el salario esto, como una prioridad de su política general (no especifico que solo se trata del Salario Mínimo General).

Se librará desde los diferentes frentes políticos-partidarios una batalla más con motivo de este incremento, considerando que la sociedad mexicana ha sido forzada por el partido oficial a alargar las campañas políticas del 2024, desde prácticamente el 2019, por lo que todo, en el tiempo actual tiene un alto grado de narrativas campañeras.Solo debe animarnos que siga incrementando no solo el SMG sino también los otros salarios y sueldos que devengan los diferentes segmentos sociales de nuestra sociedad, y debe considerarse que cualquier aumento al salario debería ir acompañado de una política pública del gobierno federal y del Banxico (que si hace su tarea) para tratar de contener el incremento de los comestibles, la ropa, las rentas, etc. “de no ser así los salarios se seguirán diluyendo en el corto tiempo”

Frase para reflexionar:

“El salario mínimo impide a muchas personas obtener un empleo”

Milton Friedman economista, e intelectual estadounidense (1912–2006)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.