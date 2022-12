EL HUBIERA | ¡Sin autonomía, operatividad y capacidad sancionatoria!

Está a punto de consolidarse en su etapa legislativa la reforma electoral, también denominada Plan B; lo que con afán busco el Poder Ejecutivo Federal, en un principio a través de una Reforma Electoral Constitucional que no obtuvo la mayoría calificada, recurrieron a reformas a leyes secundarias, estas ya fueron aprobadas en la Cámara de origen y en la de Senadores, pero como fue modificada por haberle encontrado 21 bloques de inconstitucionalidad, de los cuales el Secretario de Gobernación solo acepto 6 que fueron modificados, tuvo que regresar a la Cámara de Diputados, donde le retiraron la coloquialmente conocida como “Cláusula de la Vida Eterna” que permite que los partidos políticos que vayan en coalición, si alguno no reúne el 3 % de los votos necesarios para mantener su registro, otro partido le puede ceder votación para que lo logre, con esta nueva modificación ahora tendrá que regresar a la Cámara de Senadores, para que dé cuenta de este cambio, y en su caso lo apruebe y la envíe al Poder Ejecutivo para su publicación.

Pero ya está dicho, los partidos opositores dada la inconstitucionalidad que contiene el Plan B, interpondrán recursos ante la SCJN; así como los ciudadanos están en su derecho de interponer recursos por sus derechos políticos ante el TEPJF, quienes consideren que la reforma en comento los vulnera; todo lo anterior hace que se avizore un largo proceso en tribunales, después de la publicación de las reformas, los partidos políticos tendrán 30 días para hacer valer su derecho.

Esta contrarreforma como ha sido llamada, en términos generales quita autonomía y capacidad operativa al INE, así como restringe su capacidad sancionatoria y regulatoria, con el argumento de que en México se da la democracia mas costosa del mundo (lo que no ha sido comprobado) es que su presupuesto con este nuevo articulado, se reducirá entre 3,500 y 3,600 millones de pesos, pero si agregamos lo que dejaran de ingresar las OPLES y el TEPJF este recorte podrá llegar a poco más de 5,000 millones de pesos; entre otros temas la reforma contempla: que de 300 Consejos Distritales solo funcionen de forma permanente 260 y 300 en época electoral; desaparece el brazo operativo del Instituto, la Junta General Ejecutiva y la sustituye una Comisión de Administración; se fusionan 17 áreas técnicas en 12; se desmantela el Servicio Profesional Electoral y se despedirá el 84.6 % de su personal; se compactan las 32 Juntas Distritales al desaparecer el vocal ejecutivo y el vocal de organización; pierde atribuciones de regulación, fiscalización, así como la de sancionar algunas faltas electorales en contra de candidatos y de partidos políticos; también pierde autonomía presupuestaria ya que todos sus recursos llegarán etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; obliga al INE a desaparecer los dos fideicomisos con los que contaba, con los cuales se pagaban derechos laborales de sus trabajadores y el otro se constituyó para dar mantenimiento y modernización a las oficinas de atención al público.

- Publicidad - HP1

Un tema por demás relevante es que se eliminan algunas limitaciones para que los servidores públicos respetarán la llamada veda electoral, y aún más se permite que sin restricciones geográficas o de temporalidad puedan llevar a cabo en plenas campañas políticas informes públicos; se aplicará una definición muy simple para la propaganda de los entes públicos, lo que se paga es propaganda, lo que no se paga no lo es, lo que llevará a servidores públicos a realizar malabares para que lo que den a conocer en campaña no aparezca como propaganda; se permitirá que los partidos políticos hagan guardaditos de presupuesto en una campaña y lo utilicen en una siguiente; también se relajan las causas para la pérdida de registro de los partidos; etc.

En los dos párrafos anteriores quedan de manifiesto algunas de las modificaciones a 5 leyes y la sustitución de otra, lo cual se convierte en la modificación a mas de 450 artículos de este paquete de reformas, que será publicada durante el mes de febrero e inmediatamente como ya se dijo, iniciaran la interposición de recursos de diputados, senadores y partidos políticos de oposición, y en su caso de ciudadanos en lo particular.

Esta Reforma o Plan B está pasando a la historia como la menos consensuada y como la que más apresuradamente se votó y se aprobó, en los últimos 55 años, lo anterior desde antes de la de 1977, sin embargo, esto no parece interesar a sus impulsores que solo privilegiaron sus ideas y aplicaron la mayoría para aprobarlas en automático. La historia política de México dejará este proceso como una huella indeleble, ningún partido lo debería haber realizado bajo este mecanismo desaseado, menos aún, el partido oficial que va arriba en las encuestas rumbo al 2024.

“Que esta Navidad les sea pródiga en Salud y Bendiciones”

Frase para reflexionar:

“Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar.”

MARK TWAIN, escritor estadounidense, (1835-1910)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.