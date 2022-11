EL HUBIERA | ¡Reducir 430 millones! y ¿los excedentes petroleros?

Hace unos días salió el Gobierno del Estado a declarar, que, la Federación reduciría 430 millones de pesos a Chihuahua, bajo el argumento de que, al no cobrar el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y diésel, lo tenían que repercutir a los estados; en un principio se aseguró que se necesitaba reducir el IEPS, para que la inflación no rebasara un digito, pero que estos subsidios se compensarían con los excedentes petroleros del 2022, ya que se presupuesta el ingreso por venta de barriles de petróleo muy por debajo de lo que realmente paga el mercado internacional de hidrocarburos, porque es una oferta muy volátil, y se es extremadamente cauto al proyectar y aprobar el presupuesto de ingresos.

Pero no fue así, y ahora serán los ciudadanos quienes pagarán el subsidio a las gasolinas y al diésel, ya que, al reducirse la aportación federal a los estados, estos lo reflejaran en sus egresos y algo se dejará de pagar o de construir con esos 430 millones de pesos, de los cuales, por su importancia poblacional, no sabemos con exactitud cuántos millones le corresponden a Ciudad Juárez, pero es fácil de suponer que mínimo sería el 46 %.

Aquí algunos datos que nos pueden aportar algo de luz, para entender con mayor precisión, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Esta Secretaría estableció un precio promedio por barril de la mezcla mexicana de petróleo en 55.1 dólares; como se ha comportado el precio de esta mezcla durante el año 2022, se recaudó más de lo estimado, en el mes de enero, promedio 77.75 dólares; en el mes de febrero anduvo en 85.67 dólares, se estima que por cada dólar que sube del precio presupuestado del barril, México obtiene 13,588 millones de pesos adicionales a lo proyectado; (Periodico, El Economista, Febrero de 2022) por lo que en el transcurso de enero-octubre del actual año, el Gobierno Federal ha obtenido ingresos adicionales muy superiores a lo esperado. Los siguientes datos lo confirman: en marzo tuvo un precio de 104.42 dólares por barril; en abril de 98.74 dólares; durante el mes de mayo de106.32 dólares; en junio tuvo un costo de 110.03 y en el mes de julio 95.49 dólares por unidad; (Statista Research Department, 2022).

No es motivo de este artículo entrar en el detalle de lo que ingresará por excedentes petroleros al Gobierno, solo es dejar en claro, que al principio del incremento exagerado de la inflación, el Gobierno decidió subsidiar a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los precios de las gasolinas y el diésel, -para evitar que el índice inflacionario alcanzará los dos dígitos- y se afirmó que se pagaría con ¡los ingresos de los excedentes petroleros, que al parecer dan para eso y para más!

Bajo estas circunstancias y hechos, deberíamos los chihuahuenses realizar la defensa, no solo de los 430 millones, sino de los recortes futuros que este subsidio pueda seguir generando, argumentos que pueden estar fundados en estos, y en otros datos disponibles.

No es posible que se afirme que un subsidio vaya a salir de una vía y luego simplemente se repercuta en otra, aquí es necesaria la intervención de la autoridad local, para lograr que el Gobierno Federal reconsidere, la defensa debe ser, si, respetuosa, pero, con la energía necesaria y basada en cifras de las que pueda hacer acopio la Secretaria de Hacienda Estatal.

Los mexicanos todos, y los chihuahuenses sin excepción, tenemos el derecho a conocer a cabalidad, cuanto es lo que aportamos vía impuestos, derechos, aprovechamientos, etc. y en que rubros se gastan -y deben ser bien gastados- y tenemos el derecho a no ser engañados, a que no se hagan afirmaciones públicas, y que después, pensando que al poco tiempo todos olvidamos todo, la conviertan lisa y llanamente en una afirmación no cierta.

A plenitud del primer cuarto del siglo XXI, nuestra cultura del poder público está evolucionando, ya no debe ser posible, que, con facilidad traten nuestros gobernantes de realizar acciones discrecionales, que atienden más a intereses y futuros políticos-partidistas, que, a auténticas prospectivas nacionales, que tengan que ver con el conjunto de los intereses de la nación y de los elementos que la componen. Cada vez más, será más difícil que nos gobiernen con afirmaciones no verdaderas y con una inagotable fuente de cortinas de humo o de distractores, y sigan tratando de poner nuestra atención en temas nimios, que no son el fondo. Cada uno de nosotros como mexicanos y como chihuahuenses tenemos la palabra.

Frase para reflexionar:

“Son raros los que, con el poder absoluto, conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones”

Francisco I. Madero, Presidente de México, político, (1873-1913)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.