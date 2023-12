EL HUBIERA | Los costos de dejar hacer, dejar pasar

Publicidad - LB2 -

Lo que se ve y se sufre cuando menos en las consideradas por el gobierno federal como las 50 ciudades mas violentas del país, es que la violencia y los delitos persisten en algunas partes con mayor intensidad y en algunas otras con unas leves reducciones en algunos de los delitos; este sexenio se esta caracterizando en lo que lleva de transcurrida su vigencia como el que más homicidios dolosos ha acumulado y eso que todavía le falta casi un año para concluir, tratando de dejar en claro, daremos datos por cada mandato presidencial de los últimos 6; durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari fueron 76,767 muertes violentas, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León 80,671 homicidios dolosos, en el sexenio 2000-2006 fueron 60,280, en el de Felipe Calderón Hinojosa se alcanzo la cifra de 120,563, en el ejercicio gubernamental de Enrique Peña Nieto se llego a 156,066 muertes violentas (fuente Research International) y en el actual periodo que para precisar comprende 59 meses hasta el 12 de octubre del presente año van acumulados 168,175 homicidios dolosos (fuente Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana) como se puede apreciar estamos ante un fenómeno social de gran magnitud.

Se hacen grandes esfuerzos para presentar de diferentes maneras las estadísticas de la violencia en México por parte de las autoridades federales, y así poder demostrar que los índices de violencia van a la baja, pero un hecho es incontrovertible, que es que este mandato presidencial dejara la impronta de que llevará a cuestas en los anales de la historia el muy negativo récord de más homicidios dolosos en seis años, ya que la cifra mayor alcanzada durante el periodo 2012-2018 ya quedó atrás hace meses, y paso a un segundo plano; dentro del actual periodo sobresalen dos datos el mes más violento ha sido octubre del año 2020 con 3,347 muertes violentas y el que se ha distinguido por tener la cifra más baja en este delito fue el mes de septiembre del 2023 con 2,199 homicidios dolosos; si nos adentramos a las conocidas como masacres estas se han llevado a cabo desgraciadamente en todos los sexenios de referencia y el uso de la violencia extrema utilizada por ciertos grupos delincuenciales casi hace que la sociedad pierda su capacidad de asombro; es común ver grupos fundamentalmente de mujeres recorrer desiertos, llanuras, montañas, campos agrícolas, arroyos, etc. en la búsqueda de sus desaparecidos, algunos de tiempo reciente, pero algunos másde hace años, porqué realizan lo anterior, simple y llanamente porque las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en el país han sido incapaces de dar buenos resultados ante tanta desaparición, según el Registro de Personas desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) en el mandato de Felipe Calderón desaparecían 8 personas de forma diaria, en el actual sexenio desaparece 26 personas cada 24 horas, esto nos da alguna idea de lo terrible de este delito cuando es denunciado, hasta el 24 de mayo del 2023 se han registrado 42,029 desapariciones.

Si nos vamos al costo que tienen que pagar las familias mexicanas para tratar de resarcir de alguna manera los daños ocasionados por los delitos que si son denunciados ante las autoridades correspondientes, y según datos del INEGI por años y por equivalencias de puntos porcentuales del PIB,2012 1.3, 2013 1.26, 2014 1.25, 2015 1.23, 2016 1.1, 2017 1.33, 2018 1.18, 2019 1.12, 2020 1.15, 2021 1.05, 2022 1.08, actualmente del año en curso no se obtiene aun el porcentaje del PIB que pierden los mexicanos por la comisión de los diversos delitos que los agobian, en este gasto se incluyen los relativos al resarcimiento total o parcial del daño y también lo que tiene que ver con la prevención (alarmas, seguros, cámaras de videovigilancia, etc.) durante los doce meses del 2022 estos costos ascendieron a la cantidad de $ 319,100 millones de pesos que equivalen en términos del PIB a un 1.08% (datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública; Envipe) al revisar los porcentajes de los años 2021 y 2022 podemos detectar que de un año al otro en vez de reducir tuvo un incremento durante el 2022,los datos de lo que esta sucediendo durante el año en curso no se conocerá hasta que no concluya el mismo y se realice una actualización de la Envipe 2023, esto trajo como consecuencia que en términos monetarios fue mayor el desembolso de las familias que tuvieron que sufrir algún embate de la delincuencia en la comparación de los dos años anteriores al actual.

Aunque se hacen esfuerzos oficiales por tratar de desestimar las cifras de los delitos (que si son denunciados) lo cierto es que cada ciudadano y familia que sufre en su persona o en su patrimonio es quien sabe de primera mano si es correcto que los delitos van a la baja, hay estados con mayor grado de violencia, pero los datos enunciados en este artículo tienen que ver con estadísticas nacionales.Pero la autoridad de los tres niveles de gobierno debe de recordar que ganaron sus respectivas campañas electorales, prometiendo entre muchas otras cosas más que acabarían o que reducirían la delincuencia, ¿y luego?

