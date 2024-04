EL HUBIERA | La repatriación de sudamericanos

Publicidad - LB2 -

México como país enfrenta presiones externas e internas en el tema de los migrantes, que con la idea del “sueño americano” cruzan el territorio mexicano desde lugares tan disímbolos como: el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Asia, África, etc., es importante señalar que en lo interno seguimos acusando violaciones a los derechos humanos de autoridades y ciudadanos en contra de los migrantes, no hemos podido tener una autoridad migratoria lo suficientemente profesional y respetuosa de los derechos de los migrantes, aún también no nos alcanza el presupuesto para dar cobijo en albergues de mediana calidad para estas personas y se tiene que recurrir a la sociedad civil y a las iglesias; baste recordar aquel terrible día del 27 de marzo del 2023 en la “estación migratoria Reforma” donde murieron 40 extranjeros en tránsito y quedaron con secuelas físicas y mentales 42 migrantes, 27 hombres y 15 mujeres, ello debido a la negligencia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración; en lo externo Estados Unidos de América sociedad y gobierno no dejan de estar realizando reclamos a la autoridad mexicana para que detenga el flujo de personas nacionales y del extranjero que cruzan su frontera rumbo al país del norte, las presiones diplomáticas son de diversa orden y el gobierno mexicano en los últimos tiempos á dispuesto de la Guardia Nacional tanto en la frontera sur como en la norte precisamente para contener ese flujo migrante, sin haber logrado todavía ese objetivo, ha tratado de convencer al gobierno de EUA de que los programas insignia Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida son la receta para solucionar de origen el problema y para ello solicita que Estados Unidos invierta en los mismos sin haber logrado el convencimiento.

Para predicar con el ejemplo, ahora nos encontramos los mexicanos que durante la mañanera del 21 de marzo del presente año la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra expuso el convenio “Vuelta a la Patria” con Venezuela que consiste en planificar la cooperación para repatriar venezolanos regresados de EUA o que hayan llegado a México procedentes de su país de origen, los envían de regreso a su patria de forma voluntaria; también explicó, se les apoya con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida y se les ofrece la posibilidad de trabajo aquí (50 empresas ofrecen 10 mil fuentes de empleo) y apoyos sociales diversos como salud y educación, el empleo puede ser también en Venezuela y para ello se celebran convenios con la iniciativa privada de aquí y de allá, dio como ejemplos Femsa y Bimbo; por instrucciones del presidente de la república se les otorga una tarjeta para que se les deposite lo equivalente del programa a que se hagan acreedores.

- Publicidad - HP1

Pero lo más relevante de este convenio es que los venezolanos que acepten la repatriación voluntaria se les apoyará por parte de la autoridad mexicana con el equivalente a 110 dólares durante 6 meses con cargo al presupuesto federal mexicano; aduce el gobierno mexicano que lo ha propiciado este convenio es que la migración creció durante el 2023, 77.2% y superó los 782 mil migrantes siendo de Venezuela casi 223 mil con un alza del 131.81% según la Unidad de Política Migratoria; desde diciembre del 2023 se reanudaron las repatriaciones de venezolanos convenido con ese país. No queda lugar a dudas de que debemos ser solidarios entre países latinoamericanos, pero, también un gran sector de la sociedad mexicana ha cuestionado este apoyo en monetario dado que todavía expulsamos por inseguridad, por razón económica, etc. a muchos mexicanos sobre todo del sur, y en México todavía hay muchas carencias y el presupuesto federal anual no alcanza y por ello tenemos que recurrir al endeudamiento (caso paradigmático el 2024), sin embargo las quejas no hacen mella en la decisión ya tomada por el gobierno de México.

Cabe hacer énfasis en la otra decisión ya también anunciada por la secretaria de relaciones exteriores Alicia Bárcena Ibarra de que los repatriados con los beneficios ya descritos no solo serán de Venezuela sino que incluirán los países de Colombia y Ecuador, es de especial atención de que estos convenios son inminentes y pronto serán signados; se debe realizar un análisis a profundidad y una prospectiva si se podrá lograr el objetivo integral de repatriarlos y especialmente “que no vuelvan a migrar” de no ser así se corre el alto riesgo de que este tipo de programas y convenios sean infructuosos y solo se realice un gasto que de una u otra forma impactará el bolsillo de los mexicanos.

Lo que se logrará en el corto tiempo es que en el animo de los mexicanos ya hay otro tema de análisis y preocupación, que los EUA ven ocupación del gobierno del sur con respecto a la migración, el actual gobierno estará quedando muy bien con los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Colombia y los que en un futuro se adhieran a este tipo de convenios, en esta época electoral surge un distractor más, etc. Sea como sea el actual presidente de la república ha tomado una decisión inimaginable para muchos mexicanos, “solo esperamos que sea para bien de la migración forzada y que no sea para mal de nadie en sus personas o en sus bienes”.

Frase para reflexionar:

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba: la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”

Eduardo Galeano periodista y escritor uruguayo, (1940-2015)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.