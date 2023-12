EL HUBIERA | ¿Hacia dónde van?

Publicidad - LB2 -

Ya está próximo el fin del año 2023 y entre muchas situaciones, hechos de naturaleza climatológica, social, económica, política, etc. destaca la de orden estrictamente de la búsqueda del poder, que como ya se ha dicho en ningún momento de la historia contemporánea del país tuvo un periodo tan prolongado de incubación primero y luego de desarrollo, esto propiciado evidentemente desde el mismo poder de Palacio Nacional, se puede afirmar que las pre-pre campañas iniciaron desde el 2019, el inquilino de la presidencia de la república así lo decidió por así convenir a los intereses político-partidarios de su movimiento de regeneración nacional,resolvió que el sexenio tenía que transcurrir en una permanente campaña política, por ello la estrategia de tener una conferencia mañanera casi todos los días, pero, aún más se escogió a ciertos actores políticos para que soltaran sus amarras y se volcaran a posicionarse en el colectivo ciudadano para conseguir la sustitución del actual titular del poder ejecutivo.

Podemos iniciar con el movimiento de regeneración nacional , según una encuesta publicada por el periódico nacional El Financiero Claudia Sheinbaum de la alianza Morena-PVEM-PT obtiene un 50 por ciento de las preferencias del quienes deciden que si votaran en junio próximo; frente al 31 por ciento de la pre candidata Xóchitl Gálvez quien encabeza la alianza PAN-PRI-PRD; Movimiento Ciudadano sin cabeza visible anda en alrededor de un 7 por ciento (recordemos que ya se bajó de la contienda Samuel García) , esta encuesta es de noviembre pero nos deja ver por donde andan las preferencias electorales en estos días; las personas indefinidas andan por el orden del 12 por ciento, se redujo con respecto al mes anterior que registraba un 18 por ciento, capitalizaron Sheinbaum Pardo avanzo cuatro puntos porcentuales y Gálvez Ruiz tres puntos.En imagen Sheinbaum Pardo obtiene 49 por ciento de opinión favorable y Gálvez Ruiz un 32 por ciento, por lo que da una diferencia de 17 puntos porcentuales a favor de la primera; Gálvez Ruiz acumula un 51 por ciento de negativos, con un balance negativo de 19 puntos;frente a 35 por ciento de negativos de Sheinbaum Pardo, esta última tiene un balance positivo de 14 puntos;SamuelGarcía en esta encuesta todavía aparece, con un balance negativo de 32 puntos, ya que obtuvo 20 por ciento de positivos y 52 por ciento de negativos. Siguiendo con la encuesta la incertidumbre creció 7 puntos ya que paso de 29 a 36 por ciento de los que piensan que es incierto quién ganará las elecciones de junio.

Con la anterior encuesta solo como una muestra de lo que está sucediendo en la fotografía actual de la contienda presidencial 2024, nos podemos percatar que la pre candidata del partido oficial está en una cresta electoral de donde no baja (este puede ser su techo electoral), el haber iniciado Morena su liza interna con tanta antelación y con el apoyo del aparato oficial parece que los mantiene en una posición de privilegio de donde será difícil rebasarlos, aunque no imposible.Para el caso de la pre candidata Xóchitl Gálvez recientemente presento su equipo de pre campaña donde sobresalen prominentes panistas, algunos priistas y a una escala mucho menor perredistas, con el objetivo de relanzar la pre campaña que parece estar en un impase según se deduce de la mayoría de las encuestas que se conocen hasta ahora, este equipo debe lograr antes de que termine la pre campaña un desdoblamiento del proselitismo con impactos muy precisos en redes, pero, debe estar aderezada la información de eventos que demuestren el auténtico contacto con la gente, entendiendo que esta pre candidata carece de tantos aparatos oficiales de movilización con los que si cuenta en gran medida la pre candidata del movimiento oficial, deben hacerlo si es que quieren lograr una mejor posición en los resultados demoscópicos frente al arranque el año próximo de la campaña propiamente dicha, de tal forma que la ventaja de Sheinbaum Pardo cuando menos se vea reducida y que no ronde los 19 puntos porcentuales como hasta ahora ha venido sucediendo, también en algunos casos del Frente Amplio por México, tiene algunos personajes que ayudarían más a Gálvez Ruiz no apareciendo en escena, que haciéndolo porque simplemente son impresentables.

En el tema del Movimiento Ciudadano y después del mal calculo jurídico-político de la licencia del gobernador Samuel Ruiz, este decide quedarse en el cargo cuando apenas iniciaba lo que sería su pre campaña, el partido naranja aún no resuelve la sustitución de su anterior pretenso, pero, al haberse separado como fracción del bloque de contención en el Senado de la Republica se puede inferir que este partido le jugara las contras al Frente Amplio por México y que tendrán de facto una alianza de intereses mutuos con Morena-PVEM-PT lo que les servirá en el caso del Consejo General del INE, los debates y los posicionamientos mediáticos y de redes en temas álgidos de la campaña electoral.A finales de este 2023 así se ven las pre campañas, después de las pre-pre campañas, ¡haber como inician el año por venir las campañas!

Frase para reflexionar:

“Tienes que votar: vota, vota, vota. No hay más, es la manera como avanzamos”

Michelle Obama, abogada, escritora, estadounidense (1964-)

