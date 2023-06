EL HUBIERA | ¡En precampaña desde el 2 de julio del 2018!

Publicidad - LB2 -

Aún bajo los efectos mareadores del triunfo electoral acariciado durante 18 largos años, inmediatamente después, el lunes 2 de julio del 2018 inicio el periplo en la búsqueda de ratificar el poder en el porvenir lejano, del proceso electoral 2024, así por inverosímil que parezca, la mayoría de las declaraciones realizadas durante el periodo pasada la elección, sus acciones y decisiones que tomaron durante estos meses, previo a que llegara el primero de diciembre que fue la toma de protesta constitucional, todo esto permitido por el todavía presidente Enrique Peña Nieto, por razones muy explicables; iniciaron una serie de giros en el timón administrativo-político, intensificado ya oficialmente como nuevo régimen, esto nos conduce a afirmar que esa búsqueda del poder que duro casi cuatro lustros, no se vio satisfecha con el gran paso de la nueva alternancia del 2018, sino que se fijaron metas mas ambiciosas para detentar el poder publico durante un gran periodo de tiempo.

Aun sin aquilatar los seis años de gobierno, para que les alcanzarían en la consolidación de su llamada cuarta transformación, de inmediato y sin perder un solo instante, daban pasos agigantados para desmantelar la arquitectura institucional creada durante el periodo “neoliberal” quieren hacer guardando las proporciones, algo similar a una conquista, ningún vestigio institucional quiere dejar en pie por el hecho sencillo de tener el tufo de los “conservadores”. Entendieron a su leal saber que no había mejor forma de ganar más adeptos que denostando y exhibiendo lo que el nuevo régimen (de las viejas ideas) consideraba que dañaba a la vida cotidiana de los mexicanos y que, con esa estructura creada a lo largo de décadas, este país iba a seguir teniendo un andamiaje corrupto e ineficiente, aunque en muchos casos la experiencia reciente de los últimos 4.5 años nos indica que están equivocados.

Han aplicado a rajatabla la política “del hacha” simplemente cercenan lo ya construido e inventan otras figuras, instituciones o teorías (como el caso del INSABI que no duro ni tres años y ahora recurren al Imss-Bienestar -otra ocurrencia-) la gran trama de toda su estrategia -de bote pronto- es generar la percepción de que México es y será otro después de que llego a gobernar el actual titular del poder ejecutivo federal y quien es a su vez el factótum del movimiento, ya que en los hechos no ha logrado cuajar como un autentico partido político y este movimiento gira en torno a su gran hacedor, demostrado esta, que allí solo una voz se escucha, es por ello que recurren de forma cotidiana a las denominadas mañaneras para desde allí dar línea casi todos los días para que su correligionarios y colaboradores en automático se conviertan en jilguerillos o en el peor de los casos en algo parecido a una grabación que se repite sin cesar..

Se ha recurrido en su “estrategia” de posicionamiento y de percepción para con el electorado, en muchas tácticas que han caído en diatribas, mentiras, apologías, cortinas de humo, distractores haciendo pleitos con gobiernos del extranjero (intervencionismo) tales son los casos de España, el parlamento europeo, Perú, Ecuador, Guatemala, EUA, inclusive se intento con el Estado Vaticano, etc. Otra de las muchas tácticas ha sido la de cooptar gobiernos estatales de la oposición a través de investigaciones de la UIF, la FGR, la Auditoria Superior de la Federación, etc. para que les allanen el camino a los candidatos de Morena ofreciendo impunidad y/o algún cargo en el servicio exterior mexicano. Se han desmantelado aproximadamente 109 fideicomisos sin conocer el destino final de los recursos provenientes de su extinción; en aras de una supuesta austeridad republicana han o quieren extinguir, fusionar, integrar diversos organismos públicos (ello todavía no ha concluido) tan importantes como el FONDEN, el INAPAM, el IMJUVE, el SESNA, el Fondo de Fomento Minero, la COMAR, etc.

Se mantiene desde el atril mañanero una permanente disputa con todos aquellos medios de comunicación que no son afines en automático a las políticas de gobierno (no tendrían porque serlo) y se les realiza a diario un acto de censura y exhibición llamado “Quien es quien en las mentiras”. No extraña que el huésped del Palacio Nacional, haya lanzado a sus “corcholatas” desde mediados del sexenio, para tratar de ir construyendo una narrativa que tiene que ver con un control personalísimo y férreo de parte de él, hacia todas las variables que tienen que ver con seguir detentando el poder público más allá del 1 de octubre del 2024; el Presidente ya está conformando los puntos de campaña y debate para la campaña del año próximo, tales como que la GN pertenezca a la SEDENA, la desaparición del INAI, que jueces y magistrados de la SCJN sean electos, etc. el actual titular del poder ejecutivo no dejara margen de maniobra para la (el) candidata(o) de morena, ya les entregara construida e indicada la agenda de campaña.

Todo lo que ha sucedido y lo que está por venir nos obliga a una reflexión: ¡Ojalá no estemos ante el fenómeno de un Maximato político del siglo XXl!

Frase para reflexionar:

“Aquí vive el presidente, enfrente el que gobierna”

Frase popular referente al gobierno de Emilio Portes Gil

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.