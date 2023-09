EL HUBIERA | ¡El nearshoring zona de oportunidad!

Publicidad - LB2 -

El nearshoring en su acepción se debe entender como el mecanismo a través del cual se transfieren procesos productivos o comerciales, a un país más cercano a donde se producen los bienes finales para su venta al consumidor, tiene como objetivos principales primero el de reducir costos, por lo tanto debían acercar las proveedurías a los centros de producción dando solución a los problemas que trae aparejados las largas distancias, los horarios diferenciados entre países, con el nearshoring se logra mejorar en mucho la calidad de las cadenas de suministro. El abastecimiento de diversos insumos para diferentes cadenas de producción en Norteamérica se vieron ralentizados y en ciertos momentos hasta interrumpidos durante meses, este fenómeno no previsto quedo de manifiesto en toda su magnitud durante la pandemia del Covid-19 y sus diferentes variantes, esta enfermedad que surge precisamente en Asia, impacto los suministros de este continente hacia América, por lo que durante la pandemia y al fin de la misma, el mercado norteamericano inicio la revisión de sus cadenas con los países asiáticos y tuvo que voltear a ver el nearshoring dirigido hacia los países cercanos que ofrecieran más ventajas a los grandes centros de producción. No se debe pasar por alto la guerra comercial que traen EUA y China y que se vio agravada durante el 2021.

Existe un estudio llamado “Nearshoring to the Americas” este documento deja ver con toda claridad que el Tratado Comercial entre los Estados Unidos, Canadá y México empieza a dejar ver el fortalecimiento del intercambio comercial de EUA y México, la participación de nuestro país con respecto a las importaciones de Estados Unidos, paso a ser de un 13.5% a un 13.9%; mientras que las exportaciones de China hacia los EUA paso de un 20.6% a un 17.2%. Según este estudio la relocalización de empresas se está dando hacia Norteamérica, pero también dirigido a México, nuestro país ofrece ventajas al vecino del norte que es la economía más grande y dinámica del mundo, nuestra mayor ventaja es nuestra vecindad geográfica estratégica, aunque también ofrece otras como la mano de obra barata, la capacidad de sus técnicos e ingenieros para asumir los retos tecnológicos de la instalación de nuevas plantas.

Para que se dé la relocalización de plantas productoras de insumos en el país, proceso que apenas inicia, y para que esto se vuelva una gran área de oportunidades y no un proceso que se vea truncado, nuestras autoridades federales y también las locales deben de asumir un sinfín de retos que imponen nuestras desventajas y que estas se vean superadas por las ventajas, enseguida enumeraremos algunos de los retos que hay que vencer en el corto y mediano plazos: las políticas adoptadas durante el presente sexenio en lo que respecta a la inversión privada para producir energías limpias, se han visto afectadas por esta nueva política de generación de energía eléctrica, todos los países en el mundo otros más otros menos deben asumir compromisos multilaterales para producir energías limpias y tratar de frenar el cambio climático, México está propiciando que la CFE se convierta en un monopolio que no está invirtiendo a la velocidad que el país requiere, con esta época de intenso calor ha quedado demostrado que la generación de energía eléctrica es insuficiente; otro de los grandes retos que se avecinan en el mediano plazo es la disposición de casas-habitación dignas, que puede llegar hacer crisis sobre todo en el norte y occidente del país, en el mediano plazo se deben buscar formas de financiamiento ágil, así como de construcción de casas de forma eficiente y eficaz; cada empresa que vaya a ser relocalizada requiere en sus naves industriales especificaciones técnicas muy especializadas, por lo que otro de los grandes retos es agilizar la construcción de parques industriales que reúnan las condicionantes de los grandes corporativos, es evidente que no solo es construir los parques deben de ir acompañados de todos los servicios, ya hablamos de la energía eléctrica, pero también del agua potable, el drenaje sanitario, resolver donde haya problemas con el drenaje pluvial, las tecnologías de la información y la comunicación que son insustituibles en esta época de Inteligencia Artificial; otro gran problema es la movilidad de las personas en las ciudades medias y grandes, aquí en nuestra ciudad se magnifica el problema porque en las horas pico se saturan las avenidas y calles con las unidades de transporte de personal (recorren grandes distancias entre la industria y los vecindarios); los servicios que proporcionan las autoridades locales dejan mucho que desear tales como el alumbrado público, el buen estado de las calles, la señalética vial vertical y horizontal; otro de los temas es la inseguridad pública; otro más y no menos importante es mantener en un alto estándar la preparación de nuestros técnicos y diversos profesionistas que demanda el nearshoring; etc.

En fin, son muchos los retos ¡pero son más grandes las oportunidades!, hay que asumirlos y resolverlos.

Frase para reflexionar:

“La gema no puede pulirse sin fricción, ni el hombre puede perfeccionarse sin pruebas”

Proverbio chino

