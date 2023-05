EL HUBIERA | El escenario complejo de la ¡austeridad republicana!

Publicidad - LB2 -

Con la misma cantaleta de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, este nuevo régimen que gobierna al país, ha vuelto a recurrir a este subterfugio para recortar aún más al gobierno, pretendiendo con una iniciativa de ley que envío a la Cámara de

Diputados, reformar distintas disposiciones legales, fundamentalmente modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para eliminar, fusionar o integrar a 18 instituciones, a secretarías u otros organismos, de esta iniciativa que elaboró el titular del Poder Ejecutivo Federal se desprende una larga lista que enunciaremos a continuación: de las principales a modificar están: la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el Fideicomiso de Fomento Minero, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Dirección General de Educación Indígena, Cultural y Bilingüe; en materia alimentaria: el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; en el ámbito ambiental: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); en el sector social: el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), en materia energética: la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; en tema de cultura: la Dirección General de Publicaciones; y en salud: el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

El anterior es el aparato que se pretende eliminar, fusionar o incorporar a otras instituciones; entendemos que existen estudios y procedimientos administrativos para hacerlas más eficaces y eficientes, pero este nuevo régimen de inmediato recurre «al serrucho» para cortar de tajo sin siquiera realizar un análisis que se precie de ser serio, para mejorar estas instituciones y sistemas, algunos ya de por si, por la naturaleza de los objetivos que persiguen, son de suyo demasiado importantes, para que de un plumazo dejen de existir o se sometan a la burocracia, la carga administrativa y presupuestaria de otras secretarías u organismos.

El Sistema anticorrupción en el país es de reciente creación apenas en el 2016 se dio su nacimiento, y es de suma importancia, como resultado de la reforma constitucional en el tema del combate a la corrupción se creó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Su objetivo consiste en ser un organismo de apoyo técnico, responsable de generar los instrumentos necesarios para la toma de decisiones dentro del Comité Coordinador Anticorrupción, instancia a la que le corresponde aprobar, diseñar, promover y evaluar la política nacional anticorrupción; con la excusa simplista de que este secretariado solo fue creado para simular el combate a la corrupción se pretende desaparezca, esta es uno de las más importantes, el resto de los 17 organismos y sistemas cada uno tiene su propio peso especifico para responder en diferentes materias a la sociedad mexicana.

La SIPINNA que atiende a niñas, niños y adolescentes se quiere pasarlo a ser una unidad administrativa del DIF; en este tiempo tan difícil para los migrantes, requieren en la iniciativa que la COMAR (que a la fecha no se da abasto) se transforme en una unidad administrativa de la Secretaria de Gobernación; el INAPAM que atiende a los adultos mayores¸ el IMJUVE que apoya las necesidades de la juventud mexicana, la CONADIS que de alguna forma se hace cargo de las personas con capacidades diferentes y de su propia inclusión a la sociedad y el INAES que persigue contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de economía social; así como personas con ingresos limitadas que formen grupos sociales para iniciar un proyecto productivo, estas 4 instancias buscan se integren a la Secretaria del Bienestar como simples unidades administrativas; estos son solo algunos ejemplos de la drástica “ultra simplificación-administrativa” que a un genio se le ocurrió para dizque consolidar la austeridad republicana. No se habla con transparencia, qué es lo que se busca en el fondo, ya que es evidente que se obtendrán “ahorros” de esta “humildad franciscana”, pero a donde se pretenden llevar a; Dos Bocas, al Tren Maya, al AIFA, a los apoyos del Bienestar, etc. ¿A dónde?

Simple y llanamente no se dice a donde se pretende llevarlos y gastarlos; se tiene en la mente colectiva el reciente remate que se realizó con el avión TP-01, para los conocedores de los temas de la aviación este remate dejó serias dudas, por precisamente su falta de transparencia; a lo anterior agregue usted la inmovilidad a la que el senado tiene sometido al INAI y entonces el panorama nacional se está poniendo como la película “más negro que la noche”.

Frase para reflexionar:

“La libertad viene de la luz que tienen dentro, quienes nacen con ella puesta”

Ángeles Mastretta, escritora y periodista mexicana (1949-)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.