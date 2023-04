EL HUBIERA | ¡A retomar el rumbo de una corporación civil!

Publicidad - LB2 -

Desde que transitaban en los preludios de la campaña político electoral del 2018, los que hoy integran el nuevo régimen ya acusaban -con razón- a la entonces Policía Federal de corrupción, pero como cualquier ente público con una mediana estadía en el tiempo de su creación, podía irse mejorando, es decir puliendo en varios de sus componentes como lo son los exámenes de confianza, la capacitación, el adiestramiento, las certificaciones, elevar sus estímulos laborales y de seguridad social, etc. Muy al estilo actual de gobernar, se optó por la política pública del “hacha”, y decidieron desaparecerla y dar paso a la ya “famosa” Guardia Nacional -GN-.

El 9 de septiembre de 2022 la Cámara de Senadores aprobó que la GN pasará a formar parte orgánica y administrativa de la SEDENA; previamente la Cámara de Diputados el 3 de septiembre realizo los cambios a la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley de Ascensos del Ejército y Fuerza Aérea, para lograr el mismo propósito; se dio también la potestad a la SEDENA para que realizara la propuesta de una terna para dirigir la GN, de la terna, el titular del ejecutivo federal decidiría por una persona para dicho fin, y toda la estructura la GN se convirtió en parte integral de la SEDENA.

En amplios sectores de la sociedad mexicana se viene ventilando desde el año 2007, si la militarización de la seguridad pública del país, es una buena o una pésima estrategia, se dio incluso el caso que el partido político hoy en el poder, afirmo en la campaña-electoral 2018 que los militares deberían regresar a sus cuarteles, pero vaya contradicción mas grande, realizaron todo lo opuesto en cuanto accedieron al gobierno, no solo no los enviaron a sus bases militares sino que paulatinamente en mas de 4 años han otorgado facultades militares y civiles nunca antes vistas, con el correspondiente incremento de su presupuesto propio, así como del manejo de presupuestos, licitaciones, etc. civiles, como no se había visto.

Los senadores y diputados que votaron en contra de las reformas de referencia, interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la SCJN antes de que transcurrieran 30 días después de su aprobación; inicio desde septiembre de 2022 un largo debate sobre el tema de la militarización al 100 % de la GN, entre los integrantes del nuevo régimen y apoyados por sectores de la sociedad que por diversos motivos otorgan su beneplácito de forma incondicional a la autodenominada 4T, y por otro lado participan los integrantes de la disminuida oposición, aunque es de resaltar que existe un amplio sector social que sin tener militancia partidaria alguna no están de acuerdo en esta militarización de la GN y han emitido sus posicionamientos en contra, y esta retroalimentación debe verse como lo que es, una real y autentica participación ciudadana.

La SCJN dio entrada a los recursos de inconstitucionalidad sobre el tema, e inicio entre sus miembros un largo proceso de análisis sobre el contenido de los recursos, recayó en el Magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá elaborar y presentar el proyecto de inconstitucionalidad 137/2022, mismo que concluyo con la propuesta de invalidar la adscripción de la GN a la SEDENA y argumento “De la jurisprudencia interamericana, de los precedentes más recientes de este Tribunal Pleno y del texto constitucional se extrae que la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente” incluyo la invalidación del artículo 13 Bis de la Ley de la Guardia Nacional, que señala la facultad del titular de la SEDENA en el control operativo, administrativo y presupuestario de la GN. El proyecto elaborado por González Alcántara Carrancá dicta: “La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional”. El 18 de abril del 2023 se llevo al pleno y fue aprobado por 8 votos contra 3, por lo que el Poder Ejecutivo Federal a partir del 1 de enero 2024 deberá readscribir a la GN a la SSPC; ya de por si esta institución inicio con un 75 % de elementos surgidos de la milicia sin ninguna preparación policial, ahora se presenta la gran oportunidad de hacer de la GN una autentica policía de ese nivel, de la cual se carece ahora.

Muchos mexicanos esperan que ahora no salgan con otro plan B, para darle vuelta o torcer el mandato de la SCJN, la cual ha sido denostada constantemente por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Se debe asimilar a plenitud que vivimos en un estado de derecho y que el cumplimiento de la Constitución y sus leyes secundarias debe iniciar por el gobierno mismo, ¡de no ser así, estaremos ante una naciente dictadura!

Frase para reflexionar:

“Seamos esclavos de las leyes, para poder ser libres”

Cicerón, escritor, orador y político romano. (106 AC-43 AC)

Gerardo Hernández Ibarra Licenciado en Administración Pública por la UACH. Ha desempeñado cargos públicos como Delegado Regional de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario Particular del Presidente Municipal, Director General de Desarrollo Social, entre otras responsabilidades. Ha participado en diferentes organizaciones como el SNTSS Sección VIII, SNTE Sección 42 y de la Federación Estatal de Administradores Públicos, de la cual es fundador. Diputado Federal Suplente 1991-1994 y Diputado al Congreso del Estado 2010-2013. En la actualidad es docente de nivel secundaria y asesor voluntario en escuela abierta del mismo nivel. Escribe artículos y participa como comentarista en programas de radio e internet, desde el año 2018. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.