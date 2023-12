El fin de la historia, a la mexicana.

Publicidad - LB2 -

Una semana intensa. Mil preguntas sin responder. Temas diversos que convergen en una utópica democracia mexicana que va del plano nacional a lo local. Bandazos de un partido a otro, candidaturas fallidas, candidaturas al vapor, renuncias y afiliaciones que surgen de la nada, en fin, es una síntesis de la tesis en la práctica del teórico documento de inicios de la década de 1990 cuando Francis Fukuyama decía que las ideologías habían pasado a un segundo plano.



Es decir, el título de este trabajo (artículo de opinión) nos pone en el contexto de que la ideología ya no importa en este mundo en el que vivimos en una nueva versión donde la contradicción ideológica parece no existir, y si existe es como si no existiera. “El fin de la historia y el último hombre” se convirtió en un texto obligado en su lectura para los politólogos (no para opinadores), ya que explicaba la tesis central en la que el mundo estaría en una condición donde las ideologías no iban a importar en una democracia. Tesis que fue puesta en duda, pero que al parecer hoy tiene algo de sentido.



La bajada de la precandidatura de Samuel García tomó por sorpresa a los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, las declaraciones del congreso de Nuevo León, la toma del palacio por parte del gobernador interino, las resoluciones de los Tribunales Electorales, la Suprema Corte de Justicia, los posicionamientos de los diversos partidos políticos a nivel nacional así como la intervención de las fuerzas públicas tuvieron momentos de algarabía política tratando de sacar provecho de la crisis de gobernabilidad.



Finalmente, tras horas de crisis, Nuevo León regresó a la gobernabilidad democrática.

Samuel García no va y queda en claro que ahora los tiempos de los naranjas han quedado en pausa, al menos hasta el mes de enero como ha trascendido en las redes sociales y en los principales medios de comunicación. Seguramente no habrá ya tiempos de precampaña, pero irán de largo y directamente a la etapa de elección constitucional.



Esta misma semana, con sorpresa para algunos (para un servidor no) la inclusión en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo precandidata de MORENA y la renuncia de Javier Corral a la militancia del PAN hablan precisamente en la práctica de este fin de la historia de Fukuyama. Militante del PAN, con formación desde joven (diría desde niño) en una casa de abarrotes en pleno centro de Ciudad Juárez, allí por la calle Miguel Hidalgo y a unas cuantas cuadras de la “Vieja” presidencia municipal. Desde los tiempos en la presidencia municipal de Francisco Barrio Terrazas (1983), se le identificaba como un agente de izquierda, hubo quienes lo vieron y quienes no quisieron ver.



Hoy ponemos en la mesa de discusión un tema de investigación y análisis que interesa por ser un asunto público. Ignacio Camargo González, académico y reconocido investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuya tesis es precisamente sobre las lealtades y deslealtades políticas, tendrá una nueva variante: ¿Cuántas y cuántos candidatos habrá en el 2024 para los diferentes cargos de elección habrán de tener en su historia o carrera política camisetas de diversos colores?



José Luis Orozco (QEPD) destacaba en una de sus últimas obras coordinadas que los Estado Unidos tenía una hegemonía del fin del mundo, precisamente cuando llegaba al poder Donald Trump y asumió como presidente de los Estados Unidos. La conclusión final es que tenemos una nueva versión de ese fin de la historia con la interpretación de una hegemonía política en México donde lo real es un surrealismo nacionalista, cuando lo artístico se ha convertido en algo más que una historia de la nueva lucha de clases.



Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.