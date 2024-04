El debate que no vimos

Publicidad - LB2 -

El domingo pasado tuvimos el preámbulo de una serie de debates presidenciales donde los candidatos expusieron sus ideas y la visión que tienen sobre México. No fueron a responder preguntas, más bien detallaron posturas sobre temas, porque contestar preguntas fue complicado en un formato de debate ya muy acartonado, regulado y con guiones preestablecidos. Preguntas sobre ciertos temas, e incluso repetitivas en algunos casos.



Dice en las sagradas escrituras que “la verdad nos hará libres”, sin embargo, si tomamos al pie de la letra la afirmación, cada uno de los candidatos expusieron sus verdades, a ¿Quién le creemos? Entonces debemos tomar un punto crítico para contrastar las ideas y los proyectos de nación. Si todos dijeron la verdad ¿Quién miente?

El debate tiene varios modelos desde que se presentaron por primera vez en la historia mexicana. En 1994, hace 30 años, hemos visto pasar a unas dos docenas de candidatos. Sin embargo, hay algo cíclico, cada debate tiene diferentes enfoques, actores, e incluso partidos políticos. Desde el número de candidatos en cada contienda y hasta en esta ocasión cuando la mayoría de los candidatos son del género femenino.

¿Quién ganó el debate? Es difícil decir, pues hay que establecer qué categorías de análisis hay que evaluar, qué indicadores deben medirse. Lo que sí podemos hacer es un análisis de lo que se vio en televisión, de lo que se vio en las redes sociales y/o de lo que se escuchó en la radio sobre el debate presidencial.

Para englobar el análisis, en su conjunto, podemos contrastar la estrategia de cada uno de los candidatos. Golpeteo directo de Gálvez en contra de Sheinbaum de manera sistemática. Una defensa silenciosa de Sheinbaum ante los tibios golpes de Máynez y menospreciando las intervenciones de Gálvez. Máynez un invitado a la fiesta quedó atrapado, en medio de un fuego cruzado.

Los temas que discutieron fueron los de salud, educación, migración, transparencia y combate a la corrupción, el tema de la frontera abordado desde una panorámica general. Las acusaciones de lo que se hizo, no se hizo o se dejó de hacer fue parte de los casi 120 minutos de duración del debate, que corrieron como agua por las intervenciones de los moderadores y los minuteros calibrados para dar el espacio por igual a los candidatos.

Cada uno llevaba su estrategia. Xóchilt Gálvez debilitar a la preferida en las encuestas. Claudia Sheinbaum muy técnica en su discurso, mostrando serenidad en sus participaciones. Jorge Álvarez Máynez metiéndose al debate tratando de sobresalir. Las propuestas son casi las mismas que vemos en las carteleras que hay en toda la ciudad. Nada nuevo, nada que no se haya dicho ya con anterioridad.

En conclusión, temas como crimen organizado, narcotráfico, agenda ecológica, estado de derecho, democracia y participación ciudadana quedaron fuera en esta primera entrega de los candidatos. Los memes durante la transmisión del debate estuvieron en un clímax de severidad con los señalamientos directos, pues las acusaciones sobre corrupción centraron la atención entre los tres participantes, cada movimiento, emoción, y falla no pasaron desapercibidos.

Las encuestas se van a mover a partir de ahora, esperando el segundo y tercer debate antes de llegar a la hora final, donde los ciudadanos estaremos depositando nuestra boleta electoral.

