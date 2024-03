El ADN del pensamiento opositor se exhibe con toda claridad en la “ocurrencia” como estrategia.

Publicidad - LB2 -

“El ADN, en un extracto sencillo, llano y claro, es el ácido desoxirribonucleico que contiene toda la información genética hereditaria, que sirve como una especie de “instructivo” para desarrollarnos, vivir y reproducirnos, es la esencia y el origen, es el dogma transmisor incuestionable.”…. es la huella.

Necesario es puntualizar, de inicio, el GRAN ENGAÑO intentado en el período de Peña Nieto en contra de los mexicanos, en contra de su riqueza nacional, cuando intentaron convencernos a que se les creyera que la riqueza petrolera se había agotado, se había acabado ya, atrayendo las palabras vertidas dijo EPN “se murió la gallina de los huevos de oro” pero, señalando con índice de fuego, que tan solo Cantarell producía 2.2 millones de barriles diarios de petróleo, a escasos días de asumir la presidencia de la república.

Entre 1999 y 2018 (Zedillo-Fox-Calderón-Peña Nieto) se agotaron alrededor de 20 campos, entre ellos el más importante, el yacimiento de Cantarell, durante el sexenio de Fox los excedentes petroleros fueron los más altos de la historia pero no queda, hasta hoy en día, ningún rastro de lo que se pudo haber hecho con esos excedentes que fueron millonarios en su sexenio, lo mismo con Calderón, no hay rastro alguno del beneficio que pudieron haber dado la aplicación de los excedentes en la economía mexicana, sencillamente desaparecieron, los esfumaron en …. ¿Andorra?, ¿Caimán?, ¿España?, ¿Rotterdam?, ¿Marruecos?…. ¿a través de PMI?

Con Enrique Peña Nieto las cosas empeoraron en el saqueo de la riqueza donde cambiaron las leyes y la Constitución para justificar el saqueo, donde el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación (SCJN) fueron sus principales cómplices de valor para lograrlo, muchísimo dinero hubo para los dos poderes. Una vez que logró la protección mafiosa de las leyes y la Constitución fue cuando vino la declaración de “se murió la gallina de los huevos de oro”, todo estaba hecho ya para ellos, menos desvanecido el arraigo nacionalista de los mexicanos que fueron escépticos a tal declaración…. Con la gallina muerta nacieron aceleradamente las rondas petroleras en el 2015 para entregar el petróleo a las compañías extranjeras, ¿rondas sin petróleo?

Si no había petróleo ya ¿Por qué debería haber rondas petroleras? ¿Que no la gallina se había muerto? No fueron rondas de aire, fueron rondas sobre mantos petroleros.

Cuando se hablaba de rondas petroleras se hablaba de multimillonarias inversiones de empresas internacionales que corren el riesgo al explorar y extraer el petróleo y le pagan una elevada renta al Estado mexicano, sin que el gobierno invierta un quinto de su presupuesto…. Si no había ya petróleo ¿Por qué había disputa por las rondas petroleras entre las empresas extranjeras?

Peña Nieto recibe el país con 42.158 millones de barriles probados, probables y posibles (2012) y para 2013, después de su reforma energética, anunciaba que se había acabado el petróleo en México cuando en 2014 las reservas petroleras mexicanas mantenían sus niveles, en 2015 fueron 37,405 millones, en 2016 comenzaron a ocultar la información real y declararon que eran de 26,140 millones de barriles las reservas, 2017 25, 818 millones de barriles y al cierre del 2018 declararon 26, 517 millones de barriles 3PPP, ya en el año 2015 dieron inicio las rondas petroleras en México…. ¿De donde estaba muerta la gallina?

México aún hoy en día tiene RPPP (Reservas Probadas, Probables y Posibles) por casi 27,000 millones de barriles de petróleo en el subsuelo distribuido en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche… más el gas.

En el año 2014, ya con Peña Nieto en el Poder, veníamos de un volumen de 3RPPP de 24,000 millones de barriles de petróleo que venían sostenidos desde 1999 por la exploración y el descubrimiento de nuevos pozos petroleros, toda una riqueza, toda una fortuna que nos desaparecieron de las arcas nacionales los opositores PRIAN cuando gobernaron México, 1982-2018, la riqueza más importante de la nación sencillamente la desaparecieron sin que al país hayan beneficiado, los subsidios directos, vía cancelación de impuestos, a los ricos tuvo costo importantes a costa de los excedentes petroleros, entre otras monerías truculentas de los PRIANISTAS pero, para México país no hubo nada, salvo endeudamiento sin obra productiva ni de ninguna índole.

El ADN los guió para lograr esquilmarnos billonarios recursos obtenidos por el petróleo y no solo eso, para robarnos tuvieron que pedir prestado a la banca internacional causándonos doble daño, lo traen en su ADN y la historia y su comportamiento los exhibe, mentirosos hasta los huesos, engañadores y ladrones los PRIANISTAS neoliberales.

Puntualizo, cambiaron las leyes, la Constitución después anuncian la “muerte” de la gallina de los huevos de oro, el lanzamiento de las rondas petroleras, la asignación de contratos y la venta de las áreas de exploración petrolera se detono de inmediato del anuncio de la muerte de la gallina, no estaba muerta, la escondieron en closet…. PEMEX exploración, que alguna vez existió hasta que lo cerraron para evitar la divulgación del mapeo puntual y preciso de la riqueza petrolera y del gas en México, PEMEX exploración es el libro escrito que ubica y describe con tal precisión la riqueza petrolera del país y tan es así que es de donde la casta dorada y la élite empresarial tuvieron el conocimiento de saber en qué rondas petroleras participar, entre ellos la familia Salinas de Gortari.

Hoy declara la candidata presidencial PRIANISTA que en sus primeros meses, si llegara al gobierno, cerraría las Refinerías de Cadereyta Nuevo León y Ciudad Madero Tamaulipas, y que no se ocupen los trabajadores porque su trabajo estaría seguro…. MIENTE, aflora su verdadero ADN que lo mantenía oculto pero acompañado de una MENTIRA, ENGAÑO…..ENGATUZAMIENTO, subestima al pueblo de México, no saben, no entienden al mexicano, sus supuestas “ocurrencias” de botepronto empuja su verdadero motivo de buscar la presidencia de la república, están siguiendo la misma estrategia de su amigos los criminales, “están calentando la plaza”

Veamos algunos ejemplos de porque si deberían de ocuparse los trabajadores ante tan grave oferta de campaña opositora, les ganó su ADN reprimido, veamos el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro, veamos el cierre de Compañía Mexicana de Aviación, por poner solo dos ejemplos donde los grandes perdedores, y únicos, fueron los trabajadores, todos afectados por el neoliberalismo del PRIAN, ese mismo que su candidata pide que no se ocupen, que no pasará nada…. ¿Ocurrencia? ¿O desliz? Ni uno ni otro, es el libro escrito de su genética, aventar a los trabajadores a la calle es parte de su historia muy repetitiva en los últimos 40 años, todo es una “ocurrente” estrategia de calentamiento de plaza.

No lo pueden ocultar, el rasgo esencial del neoliberalismo PRIANISTA es la conversión de la propiedad pública, estatal o social en propiedad privada, está inscrito en su ADN, en su genética, es su razón de ser y de existir como pensamiento capitalista egoísta donde el todo solo es para ellos, el poder público no debe de existir como tal porque le compite, pero lo buscan para de ahí consolidar sus verdaderas intenciones, sacar a ejercer su ADN.

El punto de esta columna es que desde el nacimiento del neoliberalismo en México (1982) se detona la estrategia de desaparecer a PEMEX como empresa pública, desbaratarla, seccionarla y tomarla por los privados y extranjeros un ejemplo, las PLANTAS DE NITROGENO de las seis plantas PEMEX que estando establecidas dentro de las Refinerías las vendieron y le quitaron a PEMEX la oportunidad de generar su propio nitrógeno para su producción poniendo a las Refinerías en estado de dependientes de los privados que compraron en barata las plantas, el corazón de la refinación, PEMEX no podía comprar nitrógeno más que a la empresa propietaria de la planta incrustada en la Refinería y al precio que se estableciera, debilitaban y sangraban la Refinación de PEMEX, declarar cerrar Refinerías no son proyectos extraños en los PRIANISTAS.

Al debilitar, y sobre endeudar a PEMEX, retirarle sus ingresos, saquearla en el mar y en los mercados negros del petróleo en contubernio con el Sindicato Petrolero el interés era que PEMEX dejara de producir refinados y así poco a poco fue creciendo la importación de gasolinas, diésel y petrolíferos y poco a poco fueron creciendo las corruptas ganancias de los que de la noche a la mañana se hicieron importadores de gasolina, los gasolinazos no eran para beneficio de PEMEX, eran para la red de corruptos y ladrones que controlaban la importación de los derivados del petróleo, LOS IMPORTADORES eran los verdaderamente beneficiarios y dentro de esos ladrones estaba las élites empresariales y las cúpulas económicas y políticas PRIANISTAS, o sus amigos cómplices, a los PRIANISTAS les es muy cómodo trabajar con ladrones e indiciados, corruptos, el ADN los identifica, los atrae.

El cerrar Refinerías no es una ocurrencia, es el buscar retomar el negocio de las importaciones con nuevos jugadores encabezados por la candidata del PRIAN que manifestó su realidad genética, ese tipo de corrupción es de lo que ha vivido la candidata toda su vida, es corrupta hasta los huesos.

Voy más allá, la declaración de “cerrar Refinarías” es una invitación al “pase de la charola” de donativos en dólares para la campaña de Xóchitl Gálvez a los refinadores de Texas que, al escucharla, se les alborotaron las hormonas, ocurrencia de bote pronto no es, es manipulación de doble objetivo porque además logra lo que busca, los dólares, e intentar sumar más desestabilización en el país con sus “ocurrencias” ya que, por lo pronto alborotó a los petroleros, a los alcaldes, a los ciudadanos y a los empresarios que participan de las Refinerías, inquietud y malestar sabe la candidata que provocaría, le vale un cacahuate si son votos menos, el dinero si le importa y si son dólares mejor y, si se enrarece el ambiente, misión cumplida.

Observe usted…. ¿Es lógico restar votos en una campaña presidencial? Por supuesto que no lo es, lo importante es lograr la turbulencia política necesaria que le dé un velo de justificación a la declaratoria de nulidad.

Xóchitl Gálvez Ruiz es una agitadora a sueldo, 150 millones es su precio.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.