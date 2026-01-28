EE UU: país oscurecido

Publicidad - LB2 -

La Nación del águila americana vive tiempos oscuros: la persecución del ICE contra inmigrantes no blancos, las reacciones de protesta por parte de importantes segmentos de la población e incluso recientes muertes de ciudadanos estadounidenses por parte de esta agencia, así como la cerrazón de la administración federal, indican grandes tensiones dentro de la potencia de Norteamérica.

La icónica estatua de la libertad en Nueva York pierde significado en un país oscurecido por el odio racial, por la xenofobia y en el convencimiento de usar la fuerza bajo ideas falsas de grandeza.

- Publicidad - HP1

Con contradicciones siempre vivas o latentes, los Estados Unidos de América llegaron a ser el país más representativo de los valores occidentales: del progreso, de las libertades y de la Democracia.

La guerra civil estadounidense de 1861 a 1865 es el más crudo ejemplo de los antagonismos que siempre han coexistido en la hoy nación de las barras y las estrellas. La Unión de estados antiesclavistas tuvo que hacer frente a la Confederación de estados esclavistas, una fractura profunda que costó cientos de miles de vidas en una guerra fratricida.

Finalmente, el triunfo de la Unión de los estados del Norte que aceptaban la abolición de la esclavitud va a definir una gran Nación que se ostentaría, con sus asegunes, como baluarte de la Libertad, de la igualdad, de la separación de poderes, el Estado de Derecho y otros principios patrióticos y universales.

Héroes nacionales como Washington, Jefferson, Franklin, Lincoln y otros, cimentaron un Estado Nación orientado a principios filosóficos claros y puntuales que dotaron de una inmensa fuerza moral a este país en su expansión económica, política y cultural.

La dualidad de valores que caracteriza a nuestros vecinos del norte ha creado periódicamente nuevos retos para su población y sus instituciones, desde la lucha por los derechos civiles hasta el resurgimiento del supremacismo blanco.

Hoy, como antes, la administración federal despliega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para detener a inmigrantes sin documentos basados fundamentalmente en la apariencia étnica, pero ahora estas acciones se expanden sin importar el uso de la fuerza aún a costa de la vida de estadounidenses.

No se oculta ya la tendencia racista del gobierno federal, por el contrario, se festeja en la base trumpista el aspecto y comportamiento nazi del jefe del ICE y se le protege aún con la oposición de los gobiernos locales.

La locura trumpista llega al extremo de estar a punto de eliminar la ciudadanía por nacimiento, algo que igualmente se festeja en los sectores más conservadores pero que atenta contra una de las mayores fortalezas de Estados Unidos: “Pluribus Unum” (De muchos Uno).

Afortunadamente no todos los estadounidenses están a favor de un Estado bárbaro racista, muchos ciudadanos pensantes se han activado y rechazan el abuso de agencias policiacas contra población indefensa, incluso dentro del Partido Republicano existen voces críticas a las políticas neonazis que se están implementando en el país.

Por su parte el gobierno federal gringo endurece su postura mientras el jefe neonazi del ICE luce su elegante uniforme al más puro estilo de las SS de Hitler. ¿Le enorgullece a este individuo detener familias indefensas? ¿Ciudadanos estadounidenses muertos por sus hombres sin que nada suceda? ¿En el país de las leyes y de instituciones casi sagradas?.

¿Así piensan hacer grande América de nuevo? El panorama es oscuro cuando la sinrazón gobierna.

“Pero tú no tienes ojos ni corazón más que para buscar tu interés, para derramar sangre inocente, para oprimir y hacer violencia.”

(Jeremías 22:17)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.