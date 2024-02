Dos mundos distantes y el sicariato en redes sociales.

Publicidad - LB2 -

“El ser humano, prácticamente a lo largo de toda su existencia, ha estado interesado en mundos ilusorios o paralelos y es precisamente ese interés el que lo llevó a desarrollar la tecnología para un mundo virtual que hoy conocemos, participamos y se comercializa con la informática, la comunicación y se interactúa en tiempo real.”

La irrealidad y la realidad las podemos definir como llamar real a lo que creemos que verdaderamente existe, y nos puede constar que existe, lo irreal es todo aquello que consideramos que solo es fruto de nuestra imaginación y de nuestra fantasía o de un interés. Pero tanto lo real como lo irreal surgen de la actividad de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento enfocado hacia lo que queremos y buscamos de acuerdo a nuestros intereses, la mentira (irreal) o la verdad (real), ambas son eficientes y eficaces en núcleos de receptores que no están bien informados o totalmente desinformados, algunos informados muy bien pero que les convienes aceptar la irrealidad de la mentira o la realidad de la verdad.

- Publicidad - HP1

Las redes sociales incrustadas dentro de ese mundo virtual son una estructura social (diversidad) compuesta por un conjunto de actores con uno o más lazos, relaciones o intereses, definidos entre y por ellos, donde intercambian en tiempo real información y diálogos donde le dan valor a la información, al diálogo pero también a la infodemia, siendo esto el mundo virtual en comunidad en plenitud de intercambio.

El punto que nos ocupa son las redes sociales y estas son específicamente de dos tipos:

Redes sociales horizontales o genéricas . Son aquellas redes sociales que no poseen una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares, por ejemplo: Facebook o Twitter.

. Son aquellas redes sociales que no poseen una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares, por ejemplo: Facebook o Twitter. Redes sociales verticales. Son aquellas redes sociales que relacionan personas con intereses específicos en común, como música, hobbies, deportes. Por ejemplo: Flickr, red social cuya temática es la fotografía. Dentro de estas redes se encuentran las redes verticales profesionales, como LinkedIn, que involucra individuos que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales.

Las redes sociales que nos ocupan en esta ocasión son las horizontales o genéricas por ser las redes de mayor volumen de intercambio y muy distintos en temática, los chats, el Facebook y el Twitter (X).

La información que se comparte en esas, y otras, plataformas pueden ser real o irreal, la real proviene a partir de hechos verídicos, creíbles, comprobables, sustentados por la realidad, irrebatibles, documentados vertidos por una fuente confiable que con su comunicación verídica, muy cuidada, pone en juego su prestigio en la comunicación y, por supuesto, es responsabilidad de cada quien creer o no creer, aun siendo real la puede poner en duda, hay libertad sin restricción en las plataformas, salvo determinados temas considerados ilegales.

Por otro lado está la irrealidad que no es otra cosa más que lo no existente, lo que es mentira, lo que no tiene sustento o su sustento es endeble proveniente de una fuente poco o nada confiable, una fuente con antecedentes en el sentido de mentir comprobado, de una fuente tradicionalmente engañosa que no puede sustentar sus afirmaciones con hechos tangibles que comprueben lo que comunica, se basa en supuestos, en diretes, montajes con la firme intención de engañar y manipular a un conglomerado desinformado pero comprometido promovente (cadena) porque así le conviene a sus intereses, sus afirmaciones son carentes de toda lógica, se basan en algo parecido al juego aquel de “teléfono descompuesto” pero aquí con un guion, ruta, proceso de infodemia y estrategia de comunicación definida.

Hace unos días ha quedado en total descubierto una red promovente de INFODEMIA y “guerra sucia” en las redes sociales, profesionales con actividad delictiva donde su negocio principal es el sicariato virtual en las redes.

El sicariato, a través del troll, tejen la finalidad de destruir personalidades, trayectorias y honorabilidad, que no pueden hacerlo por los medios abiertos de la comunicación porque quedarían exhibidos y expuestos a las leyes, utilizan el camuflaje del sicariato virtual donde en base a una mentira, bien o mal detallada, la introducen en las redes por medio de sus bots y trolls donde los trolls son personas de carne y hueso, por lo regular anónimos o con falsos nombres, que rentan sus servicios, y sus cuentas, al sicariato virtual transmitiendo todo lo que el sicariato le ordena transmitir y promover con la finalidad de publicar de forma deliberada y sistemática bajo una ruta comentarios despectivos o incendiarios a un foro, comunidad, sala de chat, grupo de noticias y / o un blog con el fin de atraer a otros usuarios y le respondan, casi siempre con tono ofensivo, bajo la guía del sicariato que lo emplea y gratifica.

Los rentan los del sicariato incluso para darle seguimiento a determinados usuarios con la finalidad de incomodarlos, ofenderlos o buscando demeritarlos ante los demás participantes.

Con referencia a los bots entendemos que los bots de redes sociales son cuentas automatizadas, algunos son benignos, pero la mayoría se utilizan con fines maliciosos y de manipulación, están diseñados para participar, comentar y dar seguimiento a temas.

Los bots se comportan de forma parcial o totalmente autónoma, y suelen estar diseñados para imitar a los usuarios humanos. Aunque existen bots benévolos en las redes sociales, muchos de ellos se utilizan de forma deshonesta y maliciosa. Algunas estimaciones sugieren que estos bots maliciosos constituyen un porcentaje considerable de todas las cuentas en las redes sociales.

Hay dos tipos de bots, Los bots conversacionales que son capaces de responder a las aportaciones de los usuarios, pero los bots de redes sociales no necesitan “saber” cómo conversar. De hecho, muchos bots de redes sociales no se comunican utilizando el lenguaje; solo realizan interacciones más simples, como dar “follows” y “likes”.

Trolls y bots es un gran negocio en el espacio virtual, en las plataformas de las redes sociales, alcanzamos a entender que es un negocio millonario (dólares) y que con el tiempo, y el avance de la tecnología, lo fueron dominando los que hoy forman la red de sicariato en el espacio virtual.

El presidente López Obrador los ha exhibido en su conferencia mañanera, incluso dio la cifra del costo de un solo sicario de las redes sociales que fue UN MILLON de dólares a la semana y que conforme fue avanzando los días se comenzaron a ligar las cuentas, incluso hasta llegar a las fuentes de las estrategias y los recursos tanto en Estados Unidos como en España pasando por Argentina las cuentas más importantes, han llegado ya en el gobierno federal hasta los organismos muy ligados a la derecha española de Aznar y a su vez coincide que Calderón presta servicios a esos organismos de la derecha española.

Es importante observar la insistencia, y los mensajes, en twitter de Claudio X González al señalar continuamente los temas cómo #narcopresidente en Trending Topic, ponderándolos como un éxito en la sociedad en redes, ahí están sus twitter donde vanagloriaba como un éxito la campaña en contra del presidente.

Y lo descuben al señalar la presidencia de la república que eran 1 millón quinientos noventa mil menciones o sea el 9,4% de los usuarios de twitter en México, señalando de donde se originaron esas menciones que lo hicieron Trending Topic…. Y quienes son los que forman el sicariato virtual.

Al no tener más que promover como éxito en su campaña de guerra sucia Claudio X González recurrió a lo que si tiene a la mano, el comprar al sicariato de Trolls y bots… y ha gastado 1 millón de dólares por semana, más lo que seguirá saliendo porque hasta donde he investigado con mis fuentes hay todavía muchas cosas interesantes sobre ese tema que van a salir, toda la fuerza tecnológica del gobierno federal se ha abocado a llegar al fondo y señalar y denunciar.

En sintonía salió nuestra candidata a la presidencia de la república por Morena y sus aliados a ADVERTIR que actuarán ante el INE con toda la fuerza de los partidos MORENA, PT Y PVEM.

La información a la opinión pública que hasta hoy han dado a conocer en la presidencia evidencia de cuerpo completo a Claudio X González, solito se evidenció.

Al leer esta columna le recomiendo buscar los twitter de Claudio X González para que confronte lo que aquí le expongo pero, además, le dejo un link muy explicativo de lo que aquí le expongo, es una entrevista en SINEMBARGO que clarifica como nunca, con nombre y apellido, quienes forman parte del SICARIATO de las redes sociales y que fueron contratados para la guerra sucia en contra del presidente y la candidata de Morena, la Dra. Claudia Sheinbaum, le resultara muy interesante y sobre todo estará informado con verdad.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.