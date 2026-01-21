Doble Jaque a la Dama

Publicidad - LB2 -

Siempre dije que el plan ese de estar argumentando corrupción a cada movimiento del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, como estrategia para hacerlo perder en las elecciones, era una mala estrategia.

En su momento se lo hice saber a Daniela Álvarez, cuando era candidata, y perdió; se lo hice saber a, Marisela Terrazas, y perdió; se lo hice saber a Rogelio Loya, ¡Y perdió!

Luego llegó la era de remodelación azul y lo único que cambió fue el logotipo.

La estrategia de seguir insistiendo en que si el alcalde se mueve a la izquierda lo hace por lo corrupto que es; si voltea a la derecha, corrupto; si no se mueve, corrupto y huevón. No abona para nada a su proyecto electoral.

Mientras los azulejos se fueron perdiendo en su falsa narrativa, Cruz, fue juntando sus piedritas.

Todos sabemos lo rencoroso que es, y hasta que armó su artefacto destructivo, lo soltó despacio, y lo colocó a las puertas del edificio municipal de Acción Nacional.

TOC TOC… Aquí les traigo una notificación. Deben 9.5 millones de pesos por concepto de Predial, y si no los pagan cuanto antes, nos veremos en la penosa necesidad de embargar los inmuebles y en su oportunidad, rematarlos al mejor postor como lo marca la ley.

Como si hubieran recibido una descarga eléctrica en salva sea la parte, brincaron de dolor.

¡Ni en sus sueños! Respingó de inmediato Daniela en Instagram.

Hay que ampararse, propuso la diputada Xóchitl Contreras. Y de pasada amparamos a toda la comarca para hacer grande la boruca.

Ulises Pacheco, en su fase cotidiana de falsedades, de inmediato replicó:

“Fue precisamente cuando el hoy presidente municipal de Juárez en sus dos veces presidente del PAN que se dejo de pagar el predial.

Hoy la nueva generación de panistas, como Daniela Álvarez y su servidor al frente de las dirigencias del PAN daremos solución a los problemas que nos heredó el alcalde tránsfuga que seguramente se embolsó durante seis años lo del predial del PAN así como hoy lo hace con todos los impuesto que pagan los juarenses.”

Pero resulta que no.

La historia los destroza. El último pago se hizo el 15 de mayo del 2012, según datos municipales.

Y después de eso… Nada. Nada, pescadito, nada.

Tiempos cuando el dirigente estatal era el hoy senador, Mario Vázquez Robles, y entonces, pareja de Daniela Álvarez.

Y aquí en la dirigencia municipal, atendía estos menesteres, el finado Hiram Contreras, por cierto, hermano de la diputada Xóchitl. Ups.

Tras la notificación oficial, el alcalde les dejó otro recado.

“Vamos a someter su caso al escrutinio popular, armaremos un plebiscito. Y si la gente dice que les perdonemos la deuda, se las perdonamos, jejejeje.”

Perdón, el jejejeje, es subrayado mío.

Hey, porqué nomás te gustamos los panistas para exhibirnos. Dijo un pitufo, mal encachado.

Y pa pronto salió la siguiente notificación en las mismas condiciones:

Dirigida al PRI, organismo político que adeuda, 5.5 millones de pesos.

Acá en corto, le pregunté a Cruz, ¿Va a ser una guerra de lodo contra el PRIAN?

Y me dijo: “La verdad, no.

Al municipio lo que le interesa es recaudar lo que se debe y ya.

El trato es igual a todos los deudores.

Así como también el reconocimiento a todos los cumplidores. Hay más de 350 mil contribuyentes cumplidos.”

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expandirse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX...