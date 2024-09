Discrepancia, por intereses, entre niveles de abogados litigantes.

Publicidad - LB2 -

“La discrepancia por intereses ocurre cuando las diferencias de opinión o conflicto surgen debido a los distintos intereses, objetivos o prioridades de las personas involucradas. Este tipo de discrepancia es común en situaciones donde las decisiones pueden beneficiar, o no, a unos más que a otros.”

Hay que puntualizar con toda claridad que se llegó a la Reforma Constitucional al Poder Judicial porque la SCJN se negó a auto-Reformarse como se les recomendó hacerlo durante los dos primeros años de gobierno de la 4T, se negaron hacerlo, desecharon la propuesta del Ejecutivo aún a sabiendas que la misma SCJN había reconocido la necesidad de hacerlo, tuvieron terror el hacerlo, no les convenía hacerlo, bloquearon los Ministros al presidente de la SCJN tan siquiera proponerlo, 9 ministros de la Corte se opusieron tajantemente, pasando el asunto para después.

Argumentaron independencia y autonomía sin darse cuenta, o querer entender, que precisamente por la independencia y la autonomía de poderes se les pidió que ellos mismos se auto-reformaran, no lo quisieron hacer porque implicaba mover el statu quo ya que precisamente uno de los puntos fundamentales que deberían observar eran sus privilegios ofensivos, había que separar la Judicatura Federal de la SCJN y eso lo consideraba un pecado mortal el hacerlo, no era posible que pudieran ser vigilados, supervisados, juzgados y sentenciados, no eso no era, ni es, posible para ellos, el ser juez y parte hasta hoy en día es la “patente de corso” que les brinda absoluta impunidad a los Ministros. La Judicatura Federal, controlada por la SCJN, les otorga esa “patente” para enriquecerse corruptamente sin posibilidad alguna de sufrir las consecuencias, ser juez y parte les da un manto protector de impunidad.

La Reforma Constitucional al Poder Judicial definitivamente transformará la forma de impartir justicia en el país, obligará a los comportamientos éticos que podrán a prueba definitivamente las sapiencias de los que la integrarán y, sobre todo, la capacidad de preparación y conocimiento de todos los abogados litigantes, eso será definitivo, las formas de litigar habrán de cambiar por el saber, y no por el poder del dinero.

No será el dinero, será el conocimiento de las leyes, su interpretación y su aplicación lo que prevalecerá en todos los integrantes y participantes dentro del Poder Judicial de la Federación, los obligará a ser diestros y sabios en las leyes porque los estarán vigilando, sancionando e inhabilitando.

Este es el primer paso para la transformación de la justicia en México, tendrá que venir la reforma a los demás integrantes como la procuración de la justicia, jueces y magistrados locales y la policía sin duda alguna y, para lograr los anhelos de justicia que el pueblo mandató en las urnas, es necesario que la Reforma Judicial sea integral, profunda y que toque los problemas de raíz en fiscalías, jueces, ministerios públicos y policías…. Ambiciosa es la pretensión, pero muy posible en el tiempo, y en la gradualidad inteligente de los promoventes.

He tenido la oportunidad de escuchar a abogados activos en los juzgados locales y federales y es coincidente, en la mayoría de ellos, que era muy necesaria la Reforma Judicial porque los juzgados federales son los más corruptos del sistema, ahí hasta para mover una hoja tienes que gratificar y la importancia de los asuntos para los jueces va dependiendo del importe de dinero que se vaya a ganar, poco camina lento, mucho camina rápido, si es nada entonces simplemente el asunto estará en proceso.

Uno de ellos, que está en contra de la Reforma Judicial, me decía que la Reforma no es el problema en sí, el problema radica en que muchos de sus asuntos se pudieran perder, o estancar, por la razón de que con los nuevos que llegaran no se conocen, no tienen relación ni la confianza ganada en el tiempo que tanto les costó construir.

Los de a pie, los que no somos abogados pero que hemos conocido los laberintos judiciales, hemos olfateado y vivido la corrupción en todo el sistema de justicia no nada mas en el sistema federal.

En la impartición de justicia para que sea expedita, y a favor, necesita caminar por los pasillos, y entrar al juzgado, un poderoso caballero que todo lo puede, todo lo mueve y moldea la justicia hacia su favor.

Ese poderoso caballero hace que la “justicia a modo” sea utilizada para garantizar la impunidad de los poderosos, para proteger sus intereses y salvaguardar su “derecho” a la impunidad necesaria por sus negocios ilícitos o torcidos que necesitan legalmente ser enderezados y adaptados dentro del marco de la ley.

La “Justicia a Modo” es el instrumento por el cual los grandes despachos corporativos de abogados garantizan a sus clientes la impunidad cubiertos con los recovecos e interpretaciones de la ley que ejecutan los Jueces, Magistrados y Ministros arropados en las relaciones y sociedades que generan en el tiempo, formando una cadena de ganar-ganar que les garantice a todos jugosos dividendos por mercantilizar la justicia y protección.

Aplicamos el término “justicia a modo” cuando es más que evidente la manipulación del sistema judicial para favorecer a ciertos individuos o grupos, generalmente aquellos con poder económico y político que ejercen influencia indebida sobre jueces, magistrados y ministros y ante la falta de independencia real y efectiva de los miembros con decisión dentro del poder judicial y, sobre todo, a la avaricia que conlleva a la brutal corrupción dentro del sistema judicial.

Los abogados todos que litigan dentro del poder judicial saben de todo esto pero, los intereses personales, de profesión, de grupo y corporativos los hace, o los obliga, a tomar su lugar en algunos de los dos lados en referencia a la viabilidad de la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

En la postura de los abogados para nada tiene que ver la política, les importa menos que nada la política, lo que los mueve a asumir posiciones, a favor o en contra, son sus intereses profesionales y nada más, los mueve la razón de un futuro que visionan como profesionales del derecho.

No todos están en contra, algunos están expectantes y otros están en desacuerdo.

Pero todos consideran que es necesaria una Reforma.

Lo que no es correcto es que algunos “honorables abogados y políticos” nos digan lo que va a suceder, desde su óptica, pero no sustentan sus pronósticos catastróficos, sus dichos vanos y bofos, nos han querido asustar con “el petate del muerto” desde el 2006 y ni se diga en el 2017 y desde que arrancó el sexenio López Obradorista, han anunciando puras apocalípticas predicciones y NINGUNA les ha resultado, ninguna, sus brujos y profetas han quedado en solo en vulgares charlatanes a sueldo.

Ernesto Zedillo, el padre del Fobaproa y de del atraco a las pensiones de los trabajadores, asesino de etnias que protestaban por sus tierras, despotricó en contra de la Reforma sustentándose en exactamente lo mismo que el utilizó para establecer una SCJN a su modo, Ernesto Zedillo un economista que rompió el futuro de millones de trabajadores y que de un plumazo, y a capricho, destruyó la SCJN para poder instalar Ministros que lo apoyarán en los cambios que haría a la Constitución sin sobresaltos, necesitaba Ministros a modo, Ernesto Zedillo que hizo lo que le vino en gana sin que nadie le protestara, vendió los ferrocarriles de pasajeros a la empresa extranjera para la que hoy trabaja.

Ernesto Zedillo, un vocero de la derecha que escupe sapos y serpientes, habló con mucha ira y maledicencia que hipócritamente intenta desacreditar un mandato del pueblo de México, manifestando su encono rabioso ante la inminente pérdida del control de la SCJN que les otorgaba a sus socios y patrones los procesos legaloides para legalizar sus raterías y saqueos a la patria, la SCJN los protegía para que sus intereses no fueran contrarios a las leyes y a la Constitución, los autónomos eran los instrumentos protectores y la SCJN la protección legaloide y corrupta.

Lo anterior solo para sustentar que cada quien busca proteger sus intereses, sus beneficios, sus canonjías, su presente y sus negocios y se ubican cada quien del lado que les conviene como por ejemplo, los aplaudidores de Ernesto Zedillo al final de su plática con abogados son todos ABOGADOS CORPORATIVOS, esos que lo ayudaron a que las trasnacionales obtuvieran las formas legales para saquear y mantener resguardadas sus empresas y su impunidad, Zedillo es empleado de ellos.

Las acciones llevadas a cabo en contra de la Reforma Judicial, antes y después, es un enfrentamiento al poder del pueblo a decidir su derecho a escoger sus formas de gobierno, desconocer ese derecho fue el objetivo final de todos los detractores de la Reforma Judicial.

Todas las personas suelen hablar de sus experiencias y opiniones basándose en cómo les ha ido personalmente en una situación y, sin duda alguna, nuestras percepciones y comentarios sobre algo están influenciados por nuestras vivencias, intereses y resultados obtenidos.

“Cada quien habla como le fue en la fiesta”

A unos les tocará bailar con la más hermosa y a otros les tocará con la más fea.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.