¡DEFENDAMOS AL VICARIO!

Hoy espero llegar en tiempo para hacerlos reflexionar sobre una palabra y un concepto del que se ha hablado, paradójicamente, mucho, pero poco en los últimos tiempos: Vicario (a)

El término “vicario” proviene del latín “vicarius”, que significa sustituto o representante.

Dicho lo anterior, seguro le viene a la mente al concepto del Vicario de Cristo, una de las tantas denominaciones que recibe en Santo Padre en la Iglesia Católica y comprendido el significado de la palabra se entenderá que en realidad significa algo así como el “Representante de Cristo” en la tierra.

De esta manera, podemos comprender mejor el concepto de Violencia Vicaria, con el que se define un tipo de violencia en el que se violenta económica, psicológica, sexual o físicamente a interpósita persona para con ello agredir a una contraparte, es decir el objeto directo de la violencia es el vicario (representante) de la persona a quien va dirigida la agresión.

Así, en el ámbito familiar puede manifestarse de diferentes maneras como pueden ser el alejar, ocultar u obstruir a los hijos de su madre o padre, desacreditando o alienando a la madre o padre, no cumpliendo con obligaciones económicas como madre o padre, hablando mal del padre o la madre en presencia de los menores. Amenazar con llevarse a los hijos o quitarles la custodia. En todos los casos el objetivo final es causar dolor a la contraparte sea madre o padre, violentando al menor (vicario).

Seguro todos sabemos de casos de madres y padres en estas condiciones durante procesos de separación complejos, que se acentúan con denuncias falsas generalmente contra el hombre.

Si bien en diferentes estados del país ya han tipificado esta violencia y se empezó a castigar hasta con prisión, el concepto ha sido mayormente aplicado en razón de género como medida de protección a la madre, a pesar de que el ordenamiento desde el senado se emitió en sentido neutro y desconociendo el hecho de que solo el 40% de los casos de violencia vicaria en México involucra a madres como victimarias (INEGI, 2020).

En Chihuahua se votará este día en el H. Congreso de Chihuahua el reconocimiento de este tipo de violencia, sin embargo también se apuntala como parte de la lucha de género en vez de reconocerla como lo es, un delito familiar en lo general y perpetrado contra el VICARIO, es decir contra el menor.

¿Es importante el reconocimiento de este tipo de violencia?

Por supuesto que lo es, no se trata de tapar el sol con un dedo y negar que existe, porque es un tipo de violencia muy común. Sin embargo, es importante que se dictamine en sentido neutro con respecto al género y se centre la atención en los VICARIOS que son quienes reciben la acción de la violencia primaria, en este punto, además, se refuerza velar por el interés superior de las infancias a la convivencia con mamá y papá.

Las agresiones entre papá y mamá ya están contenidas en la violencia familiar y los delitos contra la familia, pero los VICARIOS no, son ellos a quienes debemos proteger.

Una alerta adicional, la violencia vicaria es también un negocio muy lucrativo, un negocio redondo que comienza desde los abogados litigantes que le proponen a las mujeres denuncias falsas amparadas en leyes de género. No están del lado de la justicia ni del derecho, sino que utilizan las herramientas a su alcance para perjudicar a su adversario con tal de hacer negocio.

Las leyes están y no se puede ignorar que la falsa denuncia es un delito que se paga con cárcel. Abogados sin ética no dudan en incitar a mujeres: “Ve, denúncialo por cualquier cosa, porque por violación, por violencia física”. Aquí nuevamente la alerta: “Tengan cuidado, señoras, tengan cuidado porque es un delito” y si algo sale mal su abogado habrá cobrado, se lavara las manos, finalmente usted firmó la denuncia y usted estará con un problemón en la cárcel.

Ahora mismo ya hay personas a raíz de estas situaciones a nivel nacional que están en la cárcel por ello. Ya hay un grupo de personas con la experiencia legal necesaria con los apoyos legales para que la justicia se lleve a cabo como está marcado, contra esa mala praxis.

Ahora bien, no me malinterprete una Ley Vicaria, bien ejecutada, claro que inhibiría utilizar a los hijos como medio de coerción, que es algo tremendo. “No estoy de acuerdo con lo que me das, entonces no ves a tus hijos”. “No me gusta la casa, entonces no los ves”. Terrible…

Piense además que detrás de cada situación de obstrucción está la mitad de la familia del menor Vicario. Todos esos primos con los que jugaba, esos abuelitos que lo consentían, esos tíos que lo llevaban de paseo, la mitad de la identidad de los niños.

No se trata solo de papá o mamá. Ellos son el menor de los problemas. Somos adultos funcionales, con una personalidad definida. Los niños están en construcción y si arrancan la mitad de su ser, le arrancan la mitad de su identidad. Ese es el mensaje que nos da la pintura del buen amigo Tomas que quedó en exhibición el viernes pasado a la entrada del salon legisladoras en el H. Congreso del Estado de Chihuahua.

Nadie está en contra de la protección de la mujer. Por supuesto que es imperante, pero como dice José Luis García, Delegado en Chihuahua de No más hijos rehenes:

“Rayar en la inequidad es no proteger a nadie. Y por encima de esa protección a la mujer, tenemos a los que no se pueden defender, tenemos a esos niños, niñas, que esas ansiedades y aquellas cuestiones psicológicas, físicas y todo lo que sucede a raíz de esas ausencias de la mitad de su identidad, de la mitad de su familia, pasan también.”

Lamentablemente no entramos en la reflexión honesta hasta que te pasa a ti y a tus hijos, a tu primo, a tu hermano y tus sobrinos. También me pasó a mi y me abrió los ojos a las decenas de miles de casos en el estado de Chihuahua con obstrucción parental a causa de una denuncia falsa.

No me queda más que reiterar el exhorto a las Diputadas y Diputados, muchas y muchos de ellos buenos amigos, que hagan un alto en el camino, lo reflexionen. Y si pueden hacerla a un lado y esperar, ya se va a acabar esta legislatura, no hay prisa, no se trata de un trofeo a su labor, es su granito de arena para hacer lo correcto por los menores vicarios y su entorno.

Muchos de ustedes van a repetir el próximo período legislativo, no hay prisa, pueden retomarlo en la siguiente y continuar. Pero evalúen pensando con el corazón centrado en los niños.

¡DEFENDAMOS AL VICARIO!

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.