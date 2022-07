La Nueva Escuela Mexicana es un modelo educativo pensado para México desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) que comenzó el 16 de julio del 2019, sin embargo; hubo inconformidad generalizada por parte de los profesores. Esto debido a que en el año 1992 se usaba el modelo de Educación de Calidad (constructivista), para el año 2004 al 2017 se cambió por la Educación Basada en Competencias (EBC) la cual tenía un enfoque de tipo “empresarial” cuya formación era para que el alumno funcionara bien en la industria. El discurso que se ha manejado es que estos modelos son una secuencia, pero no es del todo concreto ya que estos obedecen a los intereses económicos mundiales. La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es la proyección de México en el próximo reajuste internacional o al menos eso se pretende.

La NEM se fundamenta en el artículo 3ero de la Ley Federal y de los Derechos Humanos. Está pensada para dar solución a tres problemáticas inmediatas, la enseñanza de lenguas y culturas indígenas, la migración de niños y a la población con discapacidad. El gobierno tiene una deuda histórica con la primer problemática pues aunque desde el virreinato y las primeras décadas del siglo XIX se intentó incluir al indígena pero sin darle continuidad, el intento más cercano que tenemos es el de la fundación de la SEP con José Vasconcelos hace 100 años. Con la segunda problemática se puede vislumbrar que México si puede ser el tercer país seguro, es decir, la contención de migrantes centroamericanos y caribeños para que no lleguen a Estados Unidos. La tercera problemática implicaría una inversión en la infraestructura de los planteles de nivel básico, pues si se pretende incluir alumnos con discapacidad como uno más, entonces debe de haber espacios adecuados.

Dicho modelo educativo se va a centrar en trabajar en las escuelas para que estas influyan en la comunidad y por consecuencia, en el territorio. El centro ya no será el alumno debido a que este plan propone dejar el individualismo para entender al conjunto y me llama la atención que ya no se habla de “nación” o “país” sino de “territorio”, además ya no habrá “docentes” sino Instructores Comunitarios. Se está proponiendo acabar con las evaluaciones por número ¿Sino es por número cómo será? Por proyectos, actividades, aptitudes y valores entonces ¿Vamos a dejar de medir el conocimiento? Así mismo, ya no se llamaran “materias” ni “asignaturas” sino Especialidades.

La “dignidad humana” es el valor intrínseco que se usará de base para la NEM, aunado a ello, Derechos Humanos estará cada vez más cerca en los planteles para supervisar lo que los profesores dicen en las clases bajo los esquemas jurídicos y leyes que siguen cambiando porque hay que incluir en vez de segregar, sin embargo; ¿Dónde quedara la libertad de cátedra? ¿Cómo se va a incentivar el pensamiento crítico y despertar la consciencia política en los alumnos? ¿Todos queremos estar incluidos?

¿Qué implica trabajar en la NEM? En resumen: inclusión, cuidado, respeto, responsabilidad hacia diferentes ámbitos de la vida, la dignidad humana y los derechos humanos así como el desarrollo crítico, artístico y humanista. México es el primer país en el continente que ha hecho un modelo así. Por lo tanto todavía se está en pruebas piloto, en nuestra ciudad son aproximadamente cuatro escuelas las que participaran. Se espera que para el 2024 dicho modelo ya se ponga en marcha en todo el país, aún hay varios temas que discutir pero será en otra ocasión.