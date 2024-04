Cuando los hijos externan su verdadero yo por las circunstancias reprimido

Publicidad - LB2 -

“El karma no implica solamente las acciones con derivaciones físicas, sino que habría tres factores que generan reacciones como los actos, las palabras, los pensamientos. El karma es una energía o ley cósmica trascendente (invisible e inmensurable) que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un espíritu de justicia y/o equilibrio”

Recordemos cuando los opositores se le fueron encima al hijo menor de edad del presidente de la república en forma constante sin ningún recato pero si con toda la saña, miseria y odio que pudieran traer reprimido los opositores del PRI-PAN-PRD y los estrategas de Claudio X González… todos ellos sobre un menor de edad, buscando hacer el daño máximo posible.

Recordemos cuando los opositores se les fueron con todo a los hijos adultos del presidente de la república, sin ningún sustento, argumentando señalamientos que les permitiría <si estuvieran sustentados> llevarlos a los tribunales para que lograran un efecto real y contundente que debilitaría la administración de la 4T, hijos adultos que no dependen del padre, que son independientes y además no gozan de ninguna posición dentro de las estructuras del gobierno, están totalmente distanciados de la administración pública, de la política y del partido, por lo menos en el sexenio presidencial de su padre. Fueron en exceso incisivos en los señalamientos para dañarlos, incluso invadieron el ámbito privado en forma por demás retadora, ofensiva y perversa, simplemente los opositores usaron a los medios, lo convirtieron mediático y hasta ahí, ninguna consecuencia legal.

- Publicidad - HP1

Hoy somos testigos de que el “Karma” alcanzó a Xóchitl Gálvez Ruíz la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD a la presidencia de la república, hoy sufre en carne propia el ataque en redes sociales todas en contra de su único hijo por clasista, racista, pendenciero y borracho y ha sido encarnizado el señalamiento y la exhibida que le pegan los adversarios de su madre, sin piedad alguna lo critican, lo señalan y lo exhiben con su exacto verdadero yo.

Veamos cuando aún invadía la rabia a la candidata del PRI-PAN-PRD y responde a los cuestionamientos de los reporteros sobre su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez:

“Allá lo que hay son moches, cochupos y otras cosas que todo México sabe” así respondió Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD, en alusión a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, al hablar del escándalo de Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien en aparente estado de ebriedad agredió a empleados de un establecimiento en Polanco y con esa declaración buscaría minimizar y desviar la crítica severa sobre su hijo que la incomodó muchísimo porque ahora le toca pagar lo que tanto realizó en contra de los hijos del presidente.

“…El video enseña con toda realidad la verdadera personalidad prepotente del hijo de Xóchitl Gálvez, quienes hemos estado cerca de él nos consta su forma de ser y hasta de dirigirse a los demás, por eso siempre estaba solo”

Sin embargo yo no tocaré el punto de los videos y los señalamientos exhibidos, yo mencionaré únicamente lo que alcanzo a ver detrás de ese comportamiento y video del hijo de la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD.

Dentro de todo lo exhibido, y dicho, en ese video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez Ruíz, descubro una clarísima identificación con “El síndrome de dependencia legitimada” que es un fenómeno en el que los HIJOS adultos siguen dependiendo de sus padres de manera exagerada, aunque no posean ninguna discapacidad, hasta el punto de que ello dificulta su desarrollo y funcionamiento normal, es tal la dependencia íntegramente al seno paternal que VIVEN A PLENITUD en la gratuidad y comodino de la vida, denotando una actitud de merecer todo y no aportar nada, donde todo su costo de vida son proveídos por los padres convertidos en hijos pránganas, rémoras y vividores, cuando no aportan ni su propio costo mínimo de su existencia al hogar que los cobija.

Esos hijos adultos creen que los padres deben ser sus cuidadores, los ven como proveedores de seguridad perpetuos, por lo que desarrollan una dependencia legitimada. No obstante, en el fondo suelen ser infelices ya que no logran encontrar su camino y desarrollar sus potencialidades, quedándose permanentemente bajo la sombra de los cuidados parentales.

Cuando una persona es inmensamente infeliz con la vida porque la vida le ha dado todo pero no se siente satisfecho que lo lleva a ser violento con sus semejantes y, más cuando se considera en un estatus de superioridad y de poder que lo hará ver a los demás con desprecio y se asistirá el derecho a sobajarlos, insultarlos, ofenderlos e incluso lastimarlos y el video da cuenta muy clara de que es la actitud del hijo de Xóchitl Gálvez Ruíz, es el verdadero “yo” dentro de él y su mente.

Comiéndose sus propias palabras porque denotan que no tiene memoria con las actitudes que Xóchitl Gálvez a asumido en su guerra sucia en contra del presidente, desde siempre, cínicamente dice, (publicado por Proceso), previo a un acto de campaña realizado en Tlalnepantla la tarde de este miércoles, en entrevista “banquetera” Gálvez Ruiz justificó que, “como no existe ningún episodio de su vida por el que puedan criticarla, sus opositores intentan debilitarla mediante el ataque a sus familiares, entre ellos a su hermana, detenida por supuesto secuestro, y a su hijo” cabiendo en esas mismas palabras cuando ella ha asumido la beligerancia en contra de los hijos del presidente López Obrador.

Es el KARMA sin lugar a dudas, y en las propias palabras de la candidata opositora.

El Hijo de Xóchitl Gálvez Ruíz tiene 28 años, es adulto y es totalmente dependiente de su madre de ahí la incorporación, necesaria para la madre, de Juan Pablo a la campaña presidencial.

Ambos, madre e hijo intentaron hacernos creer que el video tenía más de un año de haber sido tomado, algunos columnistas dijeron que 10 años tenía ese video cuando el hijo de la candidata tenía 17 años y, ni una y ni otra cosa son verdaderos, son mentiras ya que el video fue tomado el 17 de Noviembre 2023 en la baqueta de un antro de Polanco, madre e hijo mintieron.

Queda muy claro, y a la luz pública, que el hijo de la candidata del PRI-PAN-PRD además de borrachín es un BAQUETON, y tanto que se llenaba la boca la Xóchitl Gálvez al señalar a los hijos del presidente preguntando de que vivían y tómala que al BAQUETON lo tiene en su propia casa, lo mantiene, lo protege y lo encubre…. Le cayó lo que escupió siempre, le cayó con fuerza lo de su “niño” de 28 años.

Y hablando de karma, ahora también resulta que hay un tenebroso y delictivo asunto en referencia a la identidad de su hija Diana Vega Gálvez o Diana Llamas Gálvez, además de serias discrepancias en el estado civil de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, donde el fondo de todo son acciones deliberadas para encubrir identidades…. ¿Por qué hacerlo?

Es muy revelador el hecho de que Diana Vega Gálvez tiene dos actas de nacimiento emitidas con apenas 100 días de diferencia y en diferentes registros civiles (Sin embargo).

Una fue registrada por Gálvez y Vega Chacón (Diana Vega Gálvez), mientras que la otra fue registrada por Gálvez y Francisco Llamas de la Fuente (Diana Llamas Gálvez) y ambas actas siguen vigentes según los registros públicos, por lo que se plantean interrogantes sobre cuál ha sido utilizada por Diana a lo largo del tiempo.

Hoy el espíritu de JUSTICIA Y EQUILIBRIO le comienza a cobrar las facturas que la candidata opositora del PRI-PAN-PRD tiene con la vida por sus actuaciones ladinas en contra de la familia presidencial donde actuó con todo dolo, saña y mentira para denigrar a los hijos del presidente López Obrador y sobre todo por su tenebroso y oscuro proceder en la vida.

Ahora salen los defensores opositores a pedir que pare la guerra sucia que ellos comenzaron hace más de 20 años, solo que esta exhibiciones a la familia Gálvez son sustentadas, documentadas y reales que, incluso, pueden desencadenar consecuencias legales sobre la hija de Xóchitl Gálvez.

Quien no crea que el KARMA existe que ponga sus barbas a remojar, sobre todo porque para hacer la guerra sucia como la que comanda Xóchitl Gálvez Ruíz hay que tener la cola corta.

Xóchitl Gálvez Ruíz posee un pasado familiar muy tormentoso y muy negro que hoy comenzará a salir a conocimiento ciudadano.

¿Quería guerra sucia la candidata?,… pues ahí la tiene.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.