Cuando el amor no tiene sentido

En ocasiones, la vida nos enfrenta a despedidas que van más allá de lo tangible. Despedirse de alguien que ni siquiera sabía que estabas ahí es como despedirse de un sueño: un amor que solo existió en nuestra mente, un ideal alimentado por fantasías, esperanzas y paciencia.

Son esos amores que construimos en soledad, relaciones donde la otra persona no está realmente disponible, ni emocional ni espiritualmente, pero que en nuestra imaginación lo tiene todo: es el protagonista de nuestras historias, la razón de nuestras decisiones y el motor de nuestros anhelos. Sin embargo, cuando la realidad nos golpea, el peso de ese desengaño puede ser devastador, porque al final, aquello que sostenía nuestro mundo no existía.

El proceso del duelo es especialmente complejo en estos casos porque no lloramos únicamente a la persona, sino también a todo lo que simbolizaba: el futuro que imaginamos, las palabras que nunca se dijeron, los momentos soñados pero jamás vividos.

Como explica Elisabeth Kübler-Ross, el duelo por expectativas no cumplidas atraviesa las mismas etapas que cualquier pérdida: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En el caso de un amor no correspondido, el cierre no proviene de una conversación o de un gesto mutuo, sino del trabajo interno de aceptar que ese amor nunca fue compartido. Walter Riso lo describe perfectamente en Amar o depender: la idealización puede cegarnos y hacernos proyectar nuestras carencias, interpretando señales ambiguas como pruebas de algo que nunca existió.

Es doloroso descubrir que, mientras tú construías un universo donde esa persona era el centro, ellos ni siquiera eran conscientes de su papel. Es desgarrador darte cuenta de que todo lo que querías ofrecer quedó atrapado en tus manos. Pero también, en ese momento, se abre una puerta hacia la liberación.

Algunos dirán que fue un error amar tanto a alguien que nunca estuvo presente, pero no es un error amar. El verdadero error es aferrarse a un fantasma, esperando que se vuelva carne y hueso. Ese beso frío, esas palabras que nunca llegaron, esa indiferencia que confirmó todo, son el cierre claro de un capítulo. Y con ese cierre, surge un alivio inesperado: la libertad.

La libertad de dejar de esperar. La libertad de volver a empezar.

Sobrellevar este tipo de duelo puede ser complicado, porque la pérdida parece intangible. Nada “real” ocurrió, pero el cerebro no distingue entre lo vivido y lo imaginado, por lo que el dolor es igualmente profundo.

Aquí algunas pautas para iniciar este proceso de sanación:

Reconocer los hechos: Aceptar que la relación nunca tuvo una base sólida es el primer paso. No puedes cambiar lo que el otro no fue capaz de dar. Validar tus emociones: Está bien sentir tristeza, humillación o incluso enojo. Estas emociones son normales y necesarias para procesar la pérdida. Romper la idealización: Ver al otro como realmente es, y no como lo imaginaste, ayuda a liberar la carga emocional. Cerrar simbólicamente: Escribe una carta que nunca enviarás, realiza un ritual de despedida o dilo en voz alta: Te dejo ir. Mirar hacia adelante: Reflexiona sobre lo que esta experiencia te ha enseñado y cómo puedes usar esas lecciones para construir relaciones más auténticas y sanas.

Cada pérdida es también una oportunidad de renacimiento. Hoy, la tristeza puede pesar, pero es el preludio de un nuevo ciclo: uno donde el espacio que dejó esa persona se llena de amor propio, nuevas conexiones y la certeza de que mereces algo recíproco y real.

El camino hacia la libertad emocional no es fácil, pero es profundamente transformador. Amar a un fantasma puede haberte enseñado una lección importante, pero dejarlo ir es un acto de amor hacia ti misma.

Un día mirarás hacia atrás y entenderás que esta despedida era necesaria para abrirte a un futuro donde los sueños no solo se imaginen, sino que se vivan con alguien dispuesto a compartirlos.

Hoy, eliges soltar al fantasma y abrazar lo que viene. Porque lo que está por llegar será mejor, y tú estás lista para recibirlo. Y si no:

¡Nos vemos en la terapia!

Lucía Barrios Psicoterapeuta, fundadora de CEFAMPI y autora. Experta en terapia breve, violencia de género y derechos humanos. Conferencista y docente en UACJ, ha liderado proyectos significativos sobre psicología y desarrollo humano.