Cual sea el resultado en el Senado, los opositores pierden

“La desconfianza es una previsión, o una anticipación, de una conducta hacia el futuro, con posibilidades previsibles, derivado de comportamientos que detonaran experiencia por actuación. La persona que desconfía intuye que algo sucederá de una determinada forma: por eso, de acuerdo a esa creencia, no le otorga su confianza”.

Vergonzoso y ofensivo es observar como predomina la desconfianza entre los liderazgos y los Senadores de oposición (PRI-PAN) al grado tal que humilla la inteligencia personal de cada uno de ellos, su dignidad se la pisotean con singular desconfianza, al tener que ponerlos en filita con un letrero en el pecho donde “manifiestan” que votarían en contra de la Reforma Judicial, no les tienen confianza, dudan sus liderazgos, y lo manifiestan sin el menor recato, que no están seguros de que su COHERENCIA política no los obligue a votar en sintonía con su deber y lealtad a su pensamiento político (a lo menor no lo hay).

Se me viene a la mente esas escenas que publican en redes cuando a un individuo todo golpeado, y maniatado, 5 fulanos armados le están ordenando que responda a preguntas ante las cámaras que graban el momento como constancia y advertencia, como todo un espectáculo de sometimiento y de poder sobre el maniatado, y que alguien, atrás de las cámaras, da las órdenes y hace las preguntas al tipo indefenso, amenazado, humillado, insultado.

Así comparé esas escenas con el muy lastimoso espectáculo dado por el dirigente nacional del PRI Alito Moreno al hacer público el video donde da su discurso y atrás, formados, están sus Senadores con “rótulo en pecho” (como si fuese una ficha criminal) siguiendo como corderitos las indicaciones de quien les ordenó sobajarse ante tremendo acto humillante, que tristeza dio observar a los Senadores del PRI de esa manera humillados públicamente por los las desconfianzas hacia ellos y los caprichos de Claudio X González, en otros tiempos poderosos Senadores de Republica, que dicho sea de paso, poco le importan esos senadores como tales, lo que le importa es el voto que ejercerán.

Sin duda alguna Claudio X González pasó sobre sus dignidades demostrando con toda certeza quien los pastorea, y pensar que alguna vez de la posición de Senadores del PRI emergían poderosos Gobernadores, hoy humillados y relegados a simples obedientes que, si vemos el video con atención, algunas, muchas, caras de encabronamiento se muestran…. Véalo con atención…. Y no se diga cosa diferente de los Senadores del PAN que teniendo que comerse su orgullo, soberbia actuaron de la misma humillante manera pastoreados por Marko Cortez.

¿Y la coherencia?….. Esa no tiene valor…. ¿y la libertad? …….Esa es palabrería barata aplicada a los demás por Claudio X González.

Hace un tiempo reciente un grupo de periodistas y profesionales de varias ramas ponderaban con su ronco pecho la “coherencia” de Senadores de Morena que no votaron a favor por algunas leyes propuestas por el presidente, casi casi les ponen un monumento de héroes y un medalla de oro por ser coherentes, y de leal conciencia, señalado como una virtud de vida su coherencia “manifiesta”, habían traicionado a su grupo parlamentario al que pertenecen, votando o absteniéndose libremente, nadie los expulsó del movimiento, les aplaudían que se hubieran rebelado al “mesías” el presidente López Obrador, se les criticó severamente por Morenistas pero nadie los amenazó con madrearlos o expulsarlos, como hoy lo hacen los opositores a sus Senadores que no voten en contra de la Reforma.

Esos mismos hoy son silentes ante la aberrante coacción intimidatoria y amenazante que ejercen los liderazgos del PRI-PAN sobre sus Senadores para que el voto forzado sea en un sentido de rechazo de la Reforma Judicial, nada de coherencia, nada de libertad, nada de filosofía política personal, nada de nada, el voto deberá ser en el sentido que el dirigente y Claudio X González indique y no más y, como no hay confianza hasta la solicitud de licencia les han hecho firmar, y no solo eso, sus suplentes estarán de oyentes ante cualquier desviación de los titulares porque tienen forzosamente que votar como se les indicará el “manda más” omnipotente del PRI-PAN Claudio X González.

Es una realidad que seguir las instrucciones de sus liderazgos, y estos de Claudio X González, tanto Diputados como Senadores a ningún lugar político los llevará, su futuro político al menos por los próximos 18 años en las filas de esos partidos no les garantiza un futuro que puedan construir con esas siglas pero, si obtienen algo que no han visualizado que es el rechazo del pueblo, de su pueblo porque con la minoría, y la forma en que llegaron, ya se les demostró que no llegan a nada, ellos si están utilizando una sobre representación en las Cámaras, disfrutan de un curul que el pueblo de México les obsequió por medio de la proporcionalidad, mas no por votación directa.

Recordemos que actuar con desconfianza puede ser una respuesta natural a experiencias pasadas propias, puede ser la misma inseguridad personal o conocimiento puntual de como actúa el que desconfía, o de situaciones inciertas, juzgando a los demás pensando como actúas tú, o porque lo que te une tiene sustentos tan débiles que los demás no pudieran compartir.

Esta es una declaración de una Senadora Panista en el Senado, Senadora de Aguascalientes llamada “Chuya Acosta”:

“Es como para que al güey que (no) vote en contra, lo linchen al pendejo. Es en serio, así como es y sí como soy de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma” declaración por supuesto que refleja el pensamiento de Marko Cortez que comparte con Alito Moreno del PRI quien desconfía y humilla a sus legisladores.

Veamos que les “duele” a los 8 Ministros de la SCJN de la Reforma Judicial, lo que propone la Reforma:

Se reduce el número de Ministros de 11 a 9.

Los Ministros solo podrán permanecer en su cargo durante 12 años.

Se eliminan las pensiones vitalicias para los Ministros .

. Todas las sesiones de la SCJN serán públicas, y se eliminarán las dos salas para que la Corte funcione solo en Pleno.

Entre otros como la desaparición de los Fideicomisos de la SCJN.

Usted deduzca porque les causa tanta enjundia, dolor y rechazo a la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

Y en el ámbito procesal se contempla:

Justicia Expedita .- Se establecerían plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales (seis meses) y penales (un año).

.- Se establecerían plazos máximos para la resolución de asuntos fiscales (seis meses) y penales (un año). Suspensiones: Se prohibiría la concesión de suspensiones contra leyes de efectos generales en casos de amparo.

Se prohibiría la concesión de suspensiones contra leyes de efectos generales en casos de amparo. Justicia local: Se impulsaría la elección directa de magistrados y jueces en los poderes judiciales de los estados.

En su conjunto se propone implementar un proceso de justicia mucho muy identificado con los reclamos de los ciudadanos desde hace muchísimos años, reclamos que fueron vistos con desdén y desprecio por los que imparten justicia, la justicia hace años, muchos, se mercantilizó y el producto más caro que se ha vendido en el PJF es el de LA IMPUNIDAD.

En resumen, la reforma al Poder Judicial en México plantea cambios profundos que buscan modificar la estructura y funcionamiento de la justicia en el país, busca anular el statu quo que hoy tiene el PJF, acabar con el negocio llamado JUSTICIA del cual son únicos propietarios los integrantes del PJF, además pagados con recursos públicos generados por todos los mexicanos.

Si no se logra el voto que falta para obtener la MAYORIA CALIFICADA y sacar adelante la REFORMA JUDICIAL entonces no pasa absolutamente nada, las facultades de la presidenta Claudia Sheinbaum (las que la Reforma busca anular) le permitirá hacer el nombramiento de un Ministro de la SCJN en diciembre y con ello aniquilar el poder mayoritario que tiene la ministra Norma Piña equilibrando inicialmente la fuerza de la justicia que hoy se ejerce en ejercicio de los intereses de 8 Ministros de la Corte, en el 25, 26 y 27 la presidenta Sheinbaum nombrará otros tres ministros más aniquilando por completo el poder de la derecha en la SCJN.

Les va a suceder lo mismo que con la electoral, van a chillar amargura en su momento por no haber aprobado la Reforma Judicial.

En enero 2025 la SCJN dejará de ser UTIL para la derecha, ya de nada les va a servir.

De todas todas…..PIERDEN.

