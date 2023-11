¿Cuál es la ganancia?

Publicidad - LB2 -

“No están cometiendo errores, ni se están equivocando, sus acciones políticas son derivadas de estrategias plenamente diseñadas y conscientes para poder sobrevivir”

Los perdedores son personas que raramente se ponen objetivos o, si se los proponen, los abandonan al poco tiempo, sin haber avanzado, suelen ser pesimistas y se centran mucho en los problemas y poco en buscar soluciones, van de tropiezo en tropiezo sin detenerse a encontrar la razón del porque está perdiendo y sin proponerse corregirla, no identifican la falla y por lo tanto no pueden corregir el rumbo, así pudiéramos pensar de los opositores PRI-PAN-PRD.

El gran problema de la oposición, hasta ahora la gran perdedora, es que sus tres liderazgos nacionales (PRI-PAN-PRD) y CXG son egocentristas al máximo, son personas con una valoración excesiva de su propia personalidad que los lleva a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones, los tres que merecen todo, y de todos, lo que los incapacita a trazar verdaderos correctivos que les enderecen la nave que llevan a pique total, es la impresión que públicamente dan.

Todo el movimiento de la 4T están en una posición de felicidad observando cómo se destruyen practicando el canibalismo político asumiendo acciones de acuerdo, y de desacuerdo, conforme a lo que sus muy personalísimos intereses les dicten pero, ponderando la máxima de “primero yo, después yo y siempre yo”, basados en la información que poseen.

El egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus opiniones e intereses propios son más importantes que las de los demás, es la Incapacidad para desenmarañar esquemas subjetivos de la realidad objetiva y una incapacidad para asumir o comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia.

Por lo tanto los tres liderazgos nacionales opositores pretenden ejercer los derechos que creen tener por la importancia que se atribuye a sí mismos, basada en su autoimagen, mientras que los demás los ven, y los reconocen, por lo que no aceptan ser y lo que verdaderamente son, seres políticos arrogantes y vanidosos enclaustrados en la mazmorra de los intereses de CXG, el verdadero gran perdedor, el que los ha llevado por el derrotero de la pérdida territorial y de posiciones políticas de elección en todo este sexenio, es el corresponsable de la animadversión política y social mayoritaria hacia los partidos del Frente Amplio por México, pero los dirigentes nacionales del PRI-PAN-PRD se han dejado llevar obedientemente pero,… ¿Por qué?

No debemos dudar que hay información que es muy certera del termómetro de la temperatura política nacional y esa la manejan los liderazgos nacionales y la presidencia de la república, quiéranlo o no los demás, esa información les genera la suficiente confianza para diseño de sus estrategias y objetivos por perseguir, son casas encuestadoras únicamente al servicio de ellos que no son públicas y se mantiene reservada la información que arrojan los estudios y las encuestas únicamente para quien les paga, trabajan con la veracidad exigida y obligada.

Entonces ¿¿Por qué el empecinamiento opositor en seguir haciendo lo mismo que los ha llevado al fracaso rotundo como partidos políticos? Por qué seguir obedeciendo a un magnate tóxico y sin escrúpulos que lo único que ha logrado, en su tonta soberbia y petulancia, es perder y seguir perdiendo y que necesita satisfacer su egocentrismo buscando el poder desde las cenizas?, ¿¿Por qué los tres líderes se prestan incondicionalmente a ello??

La respuesta a tantas interrogantes está precisamente en LA INFORMACIÓN.

La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos e investigados que constituyen por lo tanto algún tipo de mensaje cierto y confiable. La información puede referirse a datos o conjunto de datos con significado muy comprensible en distintos campos como la Información clasificada, la Información secreta, la Información genética, la que contiene el ADN, la Información geográfica y que siendo estricta, y ampliamente confiable, sustenta las decisiones por tomar y las acciones por seguir, da conocimiento certero y veraz, aunque también puede ser incierta, confusa y errática la información que detona un engaño y lleva a la toma de decisiones equivocadas que conllevan al fracaso, por lo tanto, lo fundamental es la fuente confiable.

Los tres liderazgos nacionales opositores tienen sus fuentes de información certificadas por ellos mismos en su confiabilidad, por lo tanto no pueden tender a equivocarse en sus decisiones y sus acciones, sus decisiones no son fortuitas y sus acciones son estrategias consensuadas por los tres liderazgos en base a lo que quieren lograr con la información certera que tienen.

Entonces, y en base a ello, ¿porque persisten con sus acciones en provocar desbandadas políticas dentro de sus filas partidistas?

Lo más grave que han hecho es pactar entre ellos acuerdos democráticos de elección de candidatos que al final terminan desechando y cambiando, nombrando directamente la cúpula del FAM al candidato de sus intereses como sucedió con la candidata a la presidencia de la república y como está sucediendo en la CDMX exhibiéndose ante los mexicanos y sus militantes como AUTORITARIOS y nada democráticos, violentando con ello los mismos acuerdos políticos de elección de candidatos que habían hecho públicos y pactado ante la mirada entusiasta de la militancia partidista, abrieron la puerta y la cerraron DICTANDO su voluntad sobre los acuerdos y las bases, sobre los aspirantes.

La información que tenían las dirigencias opositoras (PRI-PAN-PRD) era de que sus candidatos iban a ser derrotados con la participación de los otros aspirantes y dieron el cerrojo a la oportunidad, clausuraron con su firma y decisión la participación de los demás aspirantes, provocando importantes salidas de militancia de sus partidos (PRI-PRD), los daños eran previstos y conocidos y no les importó, se cerraron a sus intereses ni siquiera intentaron previsión de daños, cerrojo y al que le guste.

Con lo anterior la información que tenían los liderazgos tuvieron que asumir una postura dictatorial y autoritaria sobre sus propios acuerdos y bases, de lo contrario les hubieran arrebatado las candidatura.

Para la presidencial la información que poseen les da un claro panorama de que sus posibilidades sin ínfimas por lo que el dinero escasea y los esfuerzos se desaparecen predominando la soledad y abandono a su candidata porque si no hay posiciones y dinero de por medio las cosas no avanzan, no se mueven.

Mire usted estimado lector, los partidos tienen multimillonarios recursos y CXG ni se diga y ver que el teleponter en actos masivos esta manejado por la hija de la candidata habla de que no hay recursos para profesionales en su manejo, está sola, triste y abandonada ni posibilidad alguna de negociar nada y sin dinero de los que deberían ser sus patrocinadores, todo como consecuencia de la información que tienen los liderazgos nacionales opositores y CXG, y en consecuencia actúan.

Nadie, en su sano bolsillo, le invertirá recursos donde van encaminados a perder, la información les previene del error.

Recordemos por ejemplo que el PAN tenía a dos gobernadores como buenos y competitivos aspirantes a la presidencia, la información los ALERTO de la derrota y declinaron participar.

En todos lados donde habrá elecciones hay graves problemas de lealtad a los partidos, al PRD en todo el sureste lo están abandonando comenzando con el Estado de México que fue la punta del iceberg y su dirigencia nacional se quedó de brazos cruzados porque la información le decía que como partido no tiene ninguna posibilidad de triunfo en ese estado, ni en los demás, ni para que desgastarse pero el impacto de la rebeldía lesiona al FAM y aún así consideraron que no valía la pena el desgaste de la dirigencia, el importa poco era el control de daños.

Las dirigencias nacionales del PRI-PAN-PRD saben muy bien que en las próximas elecciones las posibilidades de lograr la mayoría calificada por Morena y sus aliados es inevitable, por lo que los recursos los limitarán a solo donde existan posibilidades reales de obtener el triunfo, la información que tienen ya les marca cual será el camino de inversión electoral.

Y espere estimado lector a que se den las candidaturas para observar cómo serán los enfrentamientos por la ausencia, en la gran mayoría, de recursos para sus campañas, el tiempo nos dará la razón…. La información no falla, es confiable.

Pero, ¿¿Qué ganan las actuales dirigencias?…. mantener el control de los recursos de los partidos, (que los van a cuidar como suyos) y a los membretes partidistas para mantenerse en la palestra política, tienen la información que les marca con claridad que si no lo hacen se van al cementerio de la historia y con el repudio de sus compañeros de partidos, los partidos y sus recursos son su tablita de salvación, más el fuero que puedan obtener por alguna plurinominal que se adjudiquen.

El proceso de ingeniería electoral de MORENA ya inició su ruta y su conformación de fuerzas y, la información que tienen los opositores es de que nada pueden hacer ya para detenerla, los partidos aliados a Morena, y MORENA misma, crecerán en la preferencia electoral y esa fuerza sumatoria la están alimentando los partidos PRI-PAN-PRD.

Están actuando los opositores bajo una estrategia perfectamente bien definida por la información que tienen.

Van a perder todo.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.