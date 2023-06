Crueldad ¡a la décima potencia!

Publicidad - LB2 -

Se ha difundido profusamente el video de un bestial sujeto que arroja a un perro de escasos 7 meses (un cachorro aún) a un cazo con aceite hirviendo en el poblado de San Pablo Tecalco en el EDOMEX. El torvo individuo es identificado como Sergio «N». Aquí necesito hacer una precisión, traté de investigar para dar a conocer el nombre completo de ese endemoniado, sin conseguirlo. ¿por qué proteger la identidad de tan aberrante monstruo? ¿A el si se le respetan sus derechos? Lo que causó aún más indignación es que el pobre animalito no murió rápidamente, su agonía duro varias horas, me imagino el dolor al cocérsele sus órganos internos. Considero más humano que hubiera sido inyectado letalmente y abreviar su sufrimiento, también, debemos de evitar que se hagan los chicharrones en la vía pública, ya dejemos de tener costumbres del siglo pasado. Me agrada la indignación popular ante este espeluznante hecho, no debemos perder la humanidad. También hago notar que el cavernario marrano (porque eso es), es policía en activo, ¿en manos de quien está nuestra seguridad en México? ¡Pido que se le aplique todo el peso de la ley!

Elecciones en EDOMEX, antesala del ’24.- hay demasiado en juego en esta elección, el EDOMEX se puede decir que es un país en si mismo, su padrón electoral es de 12,700,000 personas con posibilidad de votar, el más grande del país. Pongámoslo en claro, si el partido en el poder gana esta elección, estará sellado el futuro de México en el corto y mediano plazo. Por otra parte, si el referido partido pierde, será la prueba máxima que no es invencible (como se pretende hacer creer) E iríamos al 2024 con un equilibrio de fuerzas. En base a la veda electoral, no diré más, ¡que pase lo que tenga que pasar!

Sociedad civil, la verdadera oposición.- o lo que es lo mismo, los partidos políticos en México, sirven para dos cosas, para nada y para pura ching… asumamos la responsabilidad, los partidos tradicionales no nos son útiles, nos estorban. No puede ser que de 130 millones de mexicanos no surjan 5 con ganas y capacidad para el cargo de presidente. En lo particular visualizo a muchos, aquí unos cuantos: Norma Píña, Lorenzo Cordoba, Lilly Téllez, Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Enrique de la Madrid, Macario Schettino, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Ildefonso Guajardo y de no ser electa en el EDOMEX, la misma Alejandra del Moral… entre muchos otros, adivino el clásico «Ese no» a cada uno de los mencionados. Elijamos nosotros nuestro candidato, la decisión es demasiado importante para dejarla en manos (pezuñas) de los partidos políticos.

La frivolidad de la primera NO dama de México.- por cierto, hemos de agradecer su rechazo a ser la primera dama, honor que está muy lejos de llevar con decoro y dignidad, ah, pero si aceptó todo tipo de privilegios y canonjías que esa posición confiere. El miércoles 31 de mayo, vi una estupenda película de nombre «Los perros del sol«, donde me llamó la atención una frase de un Marine de los USA, él dijo, «Un hombre jamás debe de ser frívolo«, deberían ver esa película la risible pareja presidencial mexicana. Aparece en redes sociales, una foto de una cena formal en Palacio Nacional con muchísimos invitados, donde la primera no dama, sube la pierna derecha encima de la silla. Por elemental educación, la conmino a comportarse adecuadamente, ¿es que no hay nadie que medio la oriente? ¡Que verguenza!

«La brutalidad contra un animal es crueldad hacia la humanidad, lo único que cambia es la víctima»

Alphonse Marie Louis De Lamartine



«Quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos»

Julio Anguita



«¡Para los superfluos fue inventado el Estado!»

Friedrich W. Nietzsche



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.