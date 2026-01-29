Publicidad - LB2 -

En Ciudad Juárez no se necesita un analista político para entender la crisis de gobierno, basta con un gato hidráulico y una llanta de refacción. Lo que vivimos hace un par de días en el estado ya no es política de altura, es un pleito de callejón —literalmente— donde nuestra clase gobernante ha decidido que la mejor forma de comunicarse es a través de videos por redes sociales y reclamos de vecindad.

Todo empezó con un bache. Ese cráter juarense, democrático y soberano, no distinguió jerarquías y se tragó la llanta de la Suburban de la gobernadora Maru Campos. ¡Bienvenida a la realidad, jefa del Ejecutivo! Lo que para miles de juarenses es el pan de cada día (y el gasto de cada quincena), para ella fue el pretexto ideal para subirse al ring. “¡Trabaje en sus baches!”, le gritó a la distancia al alcalde, como si acabara de descubrir que las calles de Juárez parecen superficie lunar.

Pero el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que para los “periodicazos” se pinta solo, no tardó ni lo que tarda en secarse el chapopote barato en contestar. Con un video raudo y veloz, le recordó a la gobernadora los miles de millones invertidos en la Torre Centinela, ese “mugrero” —según sus palabras— que bien podría haber servido para pavimentar hasta las banquetas. Es el juego favorito de nuestros políticos: el “tú más”. Si tú me señalas un bache, yo te señalo una torre; si tú me criticas la gestión, yo te critico la inversión.

Mientras tanto, en las esquinas de la ciudad, los ciudadanos seguimos esquivando hoyos y esperando que alguien, por error, agarre una pala en lugar de un celular para grabar reclamos.

Y para que la función de circo esté completa, el bando de Daniela Álvarez en el PAN estatal no se quedó atrás. Como si fuera una guerra de vecindad, respondieron a la amenaza del “Lunes de Nepotismo” del alcalde con más de lo mismo: “¡Tú también tienes parientes!”. Es fascinante. No se habla de cómo atraer inversiones ahora que la maquila tiembla, ni de cómo mejorar la seguridad, ni de sinergias para rescatar a la frontera. No. La agenda política de Chihuahua se resume hoy en: baches, torres, parientes y sacaderas de lengua.

Es un nivel paupérrimo, por no decir mediocre. Tenemos a una gobernadora y a un alcalde enfrascados en una guerra de lodo (y pavimento suelto) mientras la ciudad se cae a pedazos. Juárez ha pasado de ser la “Mejor Frontera de México” a ser el tablero de un juego de mesa donde el objetivo no es ganar, sino hacer que el otro pierda la dignidad más rápido.

¿Inversiones? ¿Planeación urbana? ¿Acuerdos por el bien común? Olvídenlo. Aquí la prioridad es ver quién graba el video más “picante” – que por cierto en alcance en sus redes sociales, el alcalde al cierre de esta columna iba ganando 4 a 1, como cuando ganó la alcaldía – y quién tiene la lista de parientes más larga. Por lo pronto, el único que sigue ganando en Juárez es el negocio de las llanteras, porque entre baches reales y baches mentales, a nuestra clase política ya se le acabó el aire.

Pero imagínese usted, estimado lector, que el alcalde en vez de haber sacado un video hablando de la torre centinela, hubiera sido así: Gobernadora, lamento mucho lo que le sucedió a su llanta – hasta ahí todo normal – pero después, la invito a que trabajemos en conjunto, que se extienda un presupuesto especial para la ciudad, con auditoria ciudadana y que nos vaya permitiendo reducir la brecha de infraestructura que tenemos, gobierno del estado pone la mitad, nosotros la otra… ¿quién hubiera obligado a quién? ¿Quién hubiera obtenido mejor raja política? Pero no, valió más el victimizarse y seguirse agarrando a tomatazos, eso es rating puro.

Mientras Juárez acumula 6,800 choques en 2025 (+20% vs. 2024) y el estado lidia con 1,200 homicidios anuales, nuestros mandatarios prefieren el show viral al trabajo sinérgico. ¡Qué bonito espectáculo, donde el bache no es el problema, sino el ego que lo usa de trampolín! Exigimos que dejen las sacaderas de lengua y se pongan a trabajar juntos, porque Chihuahua merece líderes que pavimenten futuro, no que se revuelquen en el lodo.

El problema de fondo no es quién tiene la razón en el pleito del bache. El problema es que ambos bandos están hablando para su público duro, no para la ciudad. Están más preocupados por no “quedar abajo” en la narrativa, que por resolver lo que realmente duele. Y cuando la política se vuelve reactiva, personal y vengativa, pierde su razón de ser.

Esta política de baches y lenguas nos hunde en la mediocridad. Exigimos que suban el nivel, que dejen las riñas y trabajen en sinergia, aunque no se soporten: pavimenten calles, inviertan en Juárez, dialoguen por el bien común. Porque un estado dividido es un estado perdido.

Entiendan que la ciudad no es un botín ni un ring, sino un territorio complejo que exige acuerdos mínimos.

