Crónica de los caminos de Ciudad Juárez a inicios del siglo XX

Los caminos a lo largo del tiempo han sido muy referidos por parte de los viajeros, exploradores, aventureros, trovadores y artistas, sin embargo; el proceso del viaje casi no ha sido abordado y quienes lo han hecho sus textos son poco conocidos. Pero las alusiones de los caminos en poemas, canciones y la literatura son bastante reflexivas.

Por ello en esta ocasión me gustaría desempolvar unas ideas de Rómulo Escobar sobre los caminos en Ciudad Juárez. Porque recuerdo que la primera vez que yo llegue a esta ciudad fue por tierra y tenía seis años. El viaje fue largo y agotador, después mi segunda travesía fue para hacer los exámenes de admisión para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Solamente yendo por tierra se es consciente de la magnitud de nuestro país, recuerdo que viendo el contraste del clima tropical y templado, pasando por el semidesértico al desértico, me hacía reflexionar sobre el por qué la gran diversidad cultural que tenemos. Del por qué México tuvo una historia trágica y caótica en sus primeros años de vida independiente.

Parecía que nunca llegaría a Ciudad Juárez hasta que pasando el retén militar, me hizo sentir que había llegado al fin de México, después recuerdo que ya había salido el sol y el señor que viajaba a mi lado al ver la puerta del milenio me dijo “Ya llegamos a Juárez”. Esa frase todavía la guardo con mucho cariño porque después que empecé mis estudios en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), comencé a explorar todo lo que estaba a mi alcance de la ciudad y así, yéndome en la ruta, a veces apretado a veces sentado, con hambre, sueño y cansancio, comprendí mejor la hospitalidad que hay en este lugar. Por ello no puedo terminar de entender por qué las autoridades municipales no se toman enserio el cuidado y la planeación urbana local, pero para mi sorpresa esta apatía no es nueva, aquí los pensamientos de Rómulo Escobar:

Hay en Ciudad Juárez y en sus “partidos”, tres clases de caminos. La carretera que va de la ciudad hasta Senecú y varias veces he querido llegar a Zaragoza sin lograrlo, camino dizque planificado que hoy está lleno de hoyos y cuya construcción se debe a un profesionista y sirvió para que robaran muchos pillos. Se encuentra en estado desastroso a pesar de la “shainiada” que le dieron, según graciosa expresión de Venancio Maldonado.

La segunda clase de caminos es la que se debe a Don Alberto Almeida, con piso cascajo, tramos rectos, abombados en el centro y con declive hacia las cunetas, arboleadas más o menos fracasadas en sus lados. Caminos económicos que deben avergonzar a todos los que han tomado la construcción de caminos como pretexto para el robo.

Por último, los caminos viejos, curvos, ahondados en el centro por la acción del viento, con árboles viejos y casas viejas; que ahora ya no transitan los automóviles, los cuales tienen que ir de prisa por los cambios del segundo grupo. En cambio yo, siempre sigo los caminos viejos en las mañanas en que monto a caballo y las gentes han de decir “vaya un viejo bruto y rutinero que prefiere los caminos viejos a los caminos modernos”. Los caminos nuevos, trazados a través de los terrenos son cansadamente rectos, enormemente largos, fastidiosamente invariables en sus perspectivas. Son enteramente desabridos; no sugieren un solo recuerdo. No tienen historia.

