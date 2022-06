El candidato para el ’24 no tiene que necesariamente que militar en un partido político, aunque tampoco es un impedimento.

Necesitamos un candidato ciudadano que inspire y entusiasme a la mayoría , sobre todo a aquella que está tan harta de la política que incluso prefiere no ir a votar. Mencionaré a algunos posibles, seguramente habrán de no estar de acuerdo en algunos de ellos, sin embargo, es mi criterio y mi columna no está diseñada para darle gusto a todo mundo, ni me interesa. Propongo (sin orden alguno de importancia) a: Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Claudio X González, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Víctor Trujillo, Lorenzo Córdova… me faltaron algunos, más los que usted considere. Una vez que hagamos esa selección ciudadana, enfrentemos a las detestables corcholatas (vaya infamante término de lopes) presidenciales, están tan chafaldranas que no las menciono. Derrotémoslo en las urnas y nos olvidamos para siempre de este gobierno de porquería, «Con el cariño de siempre…»



México herido… ¡de muerte! Después de los desastrosos resultados del domingo pasado (05 de junio), dónde Morena ganó cuatro de seis gubernaturas me lleva a plantear algunos análisis: la oposición debe ser más monolítica y le urgen nuevos y mejores liderazgos, el PAN no debe ser punta de lanza para encabezar la oposición, el reto de liberarnos de Morena es colosal y Acción Nacional es blandengue. El Dr. en Ciencias Administrativas Ricardo Melgoza coincide con este punto de vista, dice que el albiazul no atiende a los sectores de clase baja, se enfoca básicamente en la clase media y alta (yo le agrego que además los desprecia) y por lo tanto es darle demasiada ventaja al partido en el poder, porque estos, fundan su fuerza precisamente en la clase de los desprotegidos de la sociedad. El catedrático mencionado (R. Melgoza) ya encarrerado, menciona las muchas razones por las que maru campos no debe de coquetear con la idea de ser la candidata a presidente de México, no ha cumplido con los chihuahuenses, su ambición no está sustentada en hechos, no cumple con lo local menos con lo nacional… volvemos a coincidir, lo he repetido, ella es la candidata de lopes, porque sabe perfectamente que la vencería quitado de la pena. Decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra, «La mitad de las batallas se ganan eligiendo al enemigo«. Por ahí si encuentran morenistas apoyando a nuestra inconsciente e inepta gobernadora, ya saben la causa.



¿Por qué conecta emocionalmente lopes con la gente? Este es un enigma aún no resuelto, desde esta modesta columna tengo una hipótesis y la someto a su consideración. Primeramente, recuerdo que John Lennon escribió la canción, Mr. no where man (el hombre de ningún lado), también se le conoce como Mr. nobody (un don nadie). Cuando le preguntaron el por qué de ese título, mencionó que todas las canciones o historias están dedicadas a personas que han hecho algo sobresaliente, sin embargo los que no hemos hecho nada, somos una inmensa mayoría y a ellos (nosotros) está dedicada la canción, ¿se comprende el ejemplo? lopes es el ídolo de los indolentes, de los sin futuro, de los de baja o nula escolaridad, de los que no les gusta trabajar, de los poco o nada inteligentes, de los perdedores, de los violentos… En esos sectores está su fuerza, se identifican con él, se ven reflejados en ese espejo, les encanta que no sepa casi ni leer ni escribir, que vista desastrosamente, que no entienda una ching…nada, que ostentosamente tenga un segundo frente, que mienta, que sea corrupto (y su parentela mucho más), que haga el ridículo, que sea tirano, que ponga al frente de importantes Secretarías a buenos para nada. Su genialidad o bien como el burro que tocó la flauta, lo hizo descubrir esa gran veta de votos, idolatría y arrastre. Por eso su envidia y coraje hacia los triunfadores, a los estudiosos, a los empresarios, a los que tienen deseos de superación. Adivino que algunas personas se van a sentir heridas con mi pensamiento plasmado en este escrito, invoco mi derecho constitucional (art’s 6to, 7mo y 8vo) que hablan de la libertad de expresión para hacerlo.



¡Pobreza franciscana! Bien dice la sentencia popular, «Sobre advertencia no hay engaño«, según el cada día peor presidente de México, debemos de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, en palabras coloquiales estaremos más jodidos. Mientras el mundo mira hacia esquemas de progreso y abundancia, este decimonónico individuo (lopes) aspira a que seamos una nación de hambrientos pero, casi en estado de santidad. Desde mi punto de vista, cada vez es más evidente la esquizofrenia de este personaje, quien pretende que vivamos en el medioevo (edad media), con siervos y señores feudales, «Cualquier semejanza con Cuba y Venezuela es pura y llana coincidencia«, donde la pobreza es el sello de la casa, salvo su horrible familia(lopes mismo viviendo en un palacio virreinal), y la casta dorada (la nefasta 4T). ¿Es que no se dan cuenta a dónde nos lleva este desquiciado? ¿Qué más necesitan para convencerse de la insanidad mental de lopes? ¿Somos tontos los mexicanos?..

«Con el saborrr no se juega» la frase/sentencia/ultimátum pertenece al actor norteamericano Bruce Willis quien remata con, «I speak en seriou«, (habla tan clarito el Inglés que todo mundo lo entendemos). Ese comercial de televisión me sirve de marco para decirle al proyecto de dictador mexicano, «Con la relación bilateral México-EUA no se juega«, sus teatrales pataletas y su ridícula pretensión de pasar a la historia como el sucesor de Fidel Castro, es lamentable, además, pone en peligro la relación antes mencionada, de la que nosotros como país somos los más beneficiados. Por favor ya dese cuenta de su estatura: histórica, moral y política, usted lopes es un pigmeo, un payaso trágico que ha causado un daño inmenso a México y sus instituciones.

«¿Ese tipo es realmente un candidato? ¿No es un chiste?»

Stephen King



«El simple hecho de prestar atención establece una conexión emocional en cuya ausencia la empatía es imposible»

Daniel Goleman



«Si los pobres empiezan a razonar todo está perdido»

Voltaire