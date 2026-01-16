Publicidad - LB2 -

A punto de arrancar la precampaña azul rumbo a la gubernatura del 27.

Contra todos los momios, la gobernadora saca a pastorear a sus corcholatas más visibles, a ver si alguna de ellas logra hacer roncha.

¿Quiénes son?

Además del alcalde, Marco Bonilla, aparecen en escena, la diputada, Manque Granados; el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña; la presidenta del CDE, de su partido, Daniela Álvarez, y el mismísimo capitán centinela, Gilberto Loya, secretario de seguridad pública del estado.

Para la alcaldía de Juárez, una vez que se despacharon a Sergio Nevárez, quedan como corcholatas, el recaudador de rentas, Raúl García Ruiz; la sub secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo; la diputada, Xóchitl Contreras; y si mucho me apresuran, en un resbaloncillo, colocan al capitán centinela, que anda buscando donde engancharse, pues la torre Centinela a su cargo nomás no tiene para cuando.

Y para la alcaldía de la capital, los azules no tienen más gallo que al fiscal, César Jauregui Moreno.

Con estos personajes, el PAN CHIHUAHUA, pretende retener el gobierno del Estado y ganar las dos alcaldías más importantes.

Pero los números dicen otra cosa.

Anatomía de un Titanic Político.

El PAN Chihuahua parece decidido a estrenar una tragicomedia electoral digna de teatro popular:

“Corcholatas Azules: la epopeya del naufragio”.

Mala posición en números y percepción.

Desgaste del gobierno estatal: la gobernadora arrastra un saldo de desencanto ciudadano. Los momios no son capricho: la percepción de inseguridad, la torre Centinela convertida en monumento a la ineficacia, y la falta de resultados tangibles pesan como ancla.

Candidatos reciclados: Bonilla, De la Peña, Loya, Jáuregui… todos suenan más a gabinete cansado que a renovación.

El electorado difícilmente se emociona con “más de lo mismo”.

Juárez como talón de Aquiles: en la frontera, los azules no logran consolidar figuras con arrastre popular.

Las corcholatas locales parecen más fichas administrativas que líderes con músculo político.

Futuro perdedor, narrado con sarcasmo.

El capitán centinela anda buscando dónde engancharse, pero con la torre Centinela oxidada, lo más probable es que termine vendiendo boletos para visitas guiadas al fracaso.

Marco Bonilla quiere brincar de alcalde a gobernador, pero su salto parece más de charco que de trampolín.

Manque Granados y Daniela Álvarez son como corcholatas de refresco sin gas: brillan poquito, pero no levantan espuma.

El PAN Chihuahua quiere retener el poder con estas figuras, pero los números y la narrativa social apuntan a un desenlace claro: una derrota anunciada, con tintes de tragicomedia azul.

