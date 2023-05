¡Con la familia no!

Publicidad - LB2 -

Durante los 18 años de activismo político y de liderazgo de la izquierda mexicana, desde que era PRIISTA del ala izquierda del partido, desde que cambió como fundador del PRD el primer partido fuerte de la izquierda que aglutinó a todos los inconformes de la izquierda PRIISTA hasta que luchó por la formación y consolidación del partido MORENA la política y las estrategias de guerra sucia se enfocaron solo sobre el liderazgo que era Andrés Manuel López Obrador, solo sobre de él, y con todo, en las tres campañas presidenciales, nada sobre las familias y por mucho menos de los hijos.

La familia se define como grupo de personas, vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda, por lo tanto la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad, nadie más. La familia, su valor, su función vital y su misión dentro de las sociedades, es clara e innegable.

El valor de las familias reside en su capacidad de formar hogares que protegen a sus integrantes, casas con cimientos fuertes donde se comunican valores, ideas, creencias, sentimientos y costumbres, es la base de las sociedades nacida de la unión de dos personas con capacidades de procreación que llegan a ser el pilar de una sociedad, los valores y los principios se inculcan en el seno de la familia y de ahí sus miembros los ejercen, y aplican, en la sociedad.

En los tiempos actuales, modernos les dicen, se ha desarrollado una estrategia para destruir a las familias y buscar formar una sociedad sin principios y sin valores mediante el golpeteo mediático escrito, visual y de oído a través de los medios de comunicación, desintegrar la unión familiar conlleva al control de una sociedad toda por medio de las aspiraciones insanas, sin sustento, sin esfuerzo y sin posibilidades, quienes ya nacieron en esos senos familiares destruidos son los promoventes de la destrucción de los valores, la familia y el matrimonio y lo manifiestan atacando a las familias de forma perversa y cobarde.

Pues bien, desde el 2019 los ataques a la familia presidencial toda se han venido incrementando y cada vez con más y más mentiras montadas todas en una campaña perfectamente bien estructurada donde cada quien juega su rol que le corresponde y que son perfectamente bien identificados por lo repetitivo del mismo guion, han dejado atrás completamente el hecho de que “con la familia no se metan”.

En días pasado el Coordinador Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera en conferencia de prensa con los liderazgos de “Va por México” manifestaba que “se metieran con él” y no con su familia, lo gritoneó gesticulando con encono y reclamo ante el micrófono para desafiar a la autoridad de la CDMX que lo señala como el cabecilla del “Cartel Inmobiliario” y a quienes las autoridades les han exhibido, en autos judiciales, las triangulaciones y complicidades de algunos familiares muy cercanos a él.

El Cartel Inmobiliario es un grupo de hampones criminales que jugaron, y perjudicaron, el patrimonio de miles de habitantes de la Delegación Benito Juárez, incluso los acusan las autoridades, y los habitantes de esa delegación, de la muerte de algunos propietarios de departamentos de los edificios mal construidos que violentaron las reglas técnicas de construcción, y los edificios se vinieron abajo.

El Cártel Inmobiliario es el nombre que utiliza la Fiscalía de la Ciudad de México para nombrar los casos de corrupción que envuelven a ciertos políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y empresas del sector inmobiliario respecto a la entrega ilícita de permisos y de facilidades para la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la cual es gobernada por el partido Acción Nacional (PAN) de forma ininterrumpida desde el año 2000.

El modus operandi del Cártel Inmobiliario consistía en el intercambio de favores entre los políticos PANISTAS y las empresas constructoras, que al entregar dinero o inmuebles a los funcionarios, recibían permisos de construcción extrajudiciales y podían realizar edificaciones y ampliaciones de estas fuera del marco de la ley y los parámetros de construcción que se establecen. Todo lo anterior se realizó por medio de empresas fantasmas y extorsiones, siendo señalados principalmente los ex delegados Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018) este último incluso pasó a ser prófugo de la justicia, siendo emitida una alerta en todos los países miembros de la INTERPOL para poder detener al acusado, quien sería dado de baja del congreso capitalino debido a su ausencia.

Finalmente sería arrestado en el estado de Tamaulipas, lo arropó el grupo del ex gobernador PANISTA Cabeza de Vaca, tras un intento de fuga hacia los Estados Unidos, actualmente detenido y sujeto a proceso.

En la conferencia de prensa de los líderes de “Va por México” se declararon “Perseguidos Políticos” como si no existieran personas detenidas, declaraciones judiciales que los incriminan y las pruebas necesarias documentadas de todas sus deshonestidades que les generaron millonarias ganancias y que Jorge Romero Herrera es el único que falta por ser detenido por contar con fuero Constitucional al ser Diputado Federal por el PAN.

Cabe recordar que Felipe Calderón y Margarita Zavala ya habían señalado a Jorge Romero Herrera y su grupo por corrupción, y que no se pierda de vista esto, porque el ex presidente hoy es uno de los que encabezan el movimiento de resistencia de la Derecha en contra del gobierno del presidente López Obrador, del cual es líder Jorge Romero Herrera en la CDMX y fuerte candidato para ocupar la presidencia nacional del PAN respaldado por Marko Cortez y Ricardo Anaya prófugo para no enfrentar la justicia por haber cobrado 6.5 millones de pesos por su voto para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto.

Pues bien este señor Jorge Romero Herrera gritoneó y gesticulo con coraje, odio y rabia que no se metieran con su familia las autoridades de la CDMX pero, y ahí viene lo bueno, se le olvidó cuando gritoneo que son precisamente los PANISTAS los voceros de Claudio X González y Loret de Mola en las campañas en contra de los hijos del presidente, la familia directa, y, aun cuando son mayores de edad, (al igual que la hermana de Jorge Romero Herrera implicada en el Cártel), y responsables de sus actos el presidente no deja se der padre de ellos y, lo más lamentable y perverso en cuando los PANISTAS se le fueron a la yugular la hijo menor de edad del presidente, no se midieron en sus perversidades que le espetaron públicamente a un niño, ya joven hoy y dependiente de sus padres, y que tuvo que entrar al quite la madre, la esposa del presidente la Dra. Gutiérrez Müller.

La gran diferencia entre los del “Cartel Inmobiliario” y lo que han dado hoy por llamar “El Cartel de Andy” es que en el primero hay denuncias, pruebas documentadas, declaraciones, detenciones de implicados mientras en el segundo solo son percepciones hechas campaña mediática porque no hay absolutamente nada que implique al hijo del presidente de ninguna forma, solo es una percepción muy mal intencionada de Loret de Mola y de Claudio X González, y la percepción es solo opinión y, en este caso sin sustento.

Los hijos mayores del presidente, ninguno de los dos, son funcionarios públicos ni ocupan lugar alguno dentro de toda la estructura de gobierno en cualquier lugar del planeta, no manejan recursos públicos que los obligue a dar cuentas de su modo de vida, situación muy diferente con los del “Cartel Inmobiliario” ya que todos son funcionarios de gobierno y manejan recursos públicos y obligados están a rendir cuentas y aclaraciones, mas sin embargo los del PAN han querido, y buscado, la forma de hacer un vínculo perverso con el presidente sin que les cuaje nada por la vista burda de sus intenciones.

Por lo tanto la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente como por ejemplo cuando tu percepción la modula la defensa o la envidia, el rencor o el odio, la apatía o la venganza.

A Jorge Romero Herrera se le vió como magdalena y se le olvidaron estos pequeños detalles cuando pide que no se metan con su familia y si le buscáramos su círculo íntimo, y ex intimo, llegamos a situaciones realmente de asombro y de nexos corruptos, un sujeto sin valores ni principios que sería bueno exhibirlo de cuerpo entero.

Se llama cobardía hipócrita el actuar así… no somos iguales.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.