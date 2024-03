Comparemos campañas

Publicidad - LB2 -

Bien, pues finalmente, aunque no parezca, en realidad ya empezaron las campañas. Digo “aunque no parezca”, porque parece que llevan años y apenas empezaron este 1º de marzo para terminar unos cuantos días antes del 2 de junio.

Las campañas son rápidas, caóticas, dinámicas, cambiantes; tienen actores que van y vienen, con múltiples asesores, unos buenos, otros mediocres, unos malos, otros pésimos, unos caros, otros baratos, unos cobran fortunas, otros no cobran nada. En las campaña, básicamente, participan los partidos políticos, pero en muchos de ellos participan, muy entusiastamente, ciudadanos que no se afilian a los partidos. En el oficialismo, se ha retornado fuertemente a los usos y costumbres del “viejo PRI”, utilizando a manos llenas los recursos públicos, dinero de corrupción, con la novedad de que también se usa dinero sucio derivado de actividades criminales. En la oposición, como opción de gobierno, hay situaciones nunca vistas, como la de la unión del PAN y el PRI (ya antes el PAN se había aliado con el PRD), en donde los militantes de ambos partidos se tienen desconfianza. Pero, la novedad en la oposición, sobre todo, es la participación muy activa de la sociedad civil, no necesariamente en actividades partidistas, pero sí en la defensa del voto libre y secreto.

- Publicidad - HP1

Xóchitl Gálvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, abrió su campaña con un acto de gran relevancia simbólica en Fresnillo, Zacatecas, que es la ciudad en la que sus habitantes tienen la mayor percepción de inseguridad del país, lo hace con una marcha que inicia a las 0:00 horas del 1º de marzo, en donde los ciudadanos de Fresnillo poco a poco se fueron sumando, hasta llegar al templete que se puso en su plaza para que Xóchitl, acompañada de una madre buscadora diera un mensaje en torno a la falta de seguridad del país y el abandono de las autoridades para atender esta crisis, con su absurda e irracional política de “abrazos no balazos”.

De ahí Xóchitl continúa con su gira de apertura a Aguascalientes, en dónde fue recibida por los ciudadanos entusiastas de dicho estado en la Plaza Convención Revolucionaria, destacándose del mensaje de la candidata la exigencia deSergio debates abiertos con los otros candidatos para contrastar las propuestas. Finalmente, Xóchitl terminó ese arduo día en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el Estadio de Futbol Sergio León Chávez, en donde firmó ante notario, añadiendo una gota de sangre, su compromiso de bajar la edad de las pensiones para los adultos mayores a 60 años.

En contraste, la candidata Claudia Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos MORENA, PT y PVEM, inició su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1º de marzo a las 5:00 PM, en un evento multitudinario organizado al más ortodoxo estilo priista, habiéndose convocado en muchos lados a burócratas del gobierno por oficio sobre la obligación de asistir, con el consabido acarreo, acompañado de entregas de dinero, lonches y refrescos, impulsado por sindicatos, líderes de comerciantes ambulantes y demás corporaciones que apoyan al régimen. En el mitin del Zócalo Claudia rindió un mensaje de apoyo a las iniciativas que el presidente ha presentado para afianzar su control en el país, destruyendo a la Suprema Corte, al INAI y a otros órganos autónomos. En dicho evento destacaron fuertemente, el lapsus que tuvo Sheinbaum al mencionar “que siga la corrup”, y luego de un abrazo forcejeado con Clara Brugada.

Del candidato de MC no mencionaré nada, por ser irrelevante.

De este día de aperturas podemos concluir varias cosas:

Ahora sí las campañas oficiales empezaron y debemos de esperar muchas situaciones tensas y sorpresas. Se van, ahora sí, a juntar las encuestas, además que ahora sí va a haber intervención del INE en ellas, para que no se preste a propaganda indebida. Se va a poner la situación peligrosa para muchos candidatos en contienda, ya empezaron desde hace días los homicidios en contra de ellos. Puede haber vuelcos importantes en las campañas, derivados de errores de los candidatos, de los asesores y estrategas, va a haber traiciones y, sobre todo, revelaciones escandalosas de situaciones que afectarán a los candidatos. Esta elección es crucial para la subsistencia de nuestra democracia y República, y lo digo en serio, para la subsistencia de nuestra soberanía que cada día se ve amenazada por la toma del gobierno por parte del crimen organizado, y en consecuencia final, para que persistan nuestras libertades que podemos perder ante una nacrotiranía.

Carlos Angulo Parra Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.