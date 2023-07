¿Cómo se logra que los alumnos aprendan historia?

Publicidad - LB2 -

Para responder a la cuestión antes mencionada la cual sigue latente en el presente, hay que anticipar que no hay respuesta. De hecho la pregunta cabe para todas las materias o ciencias, solamente que esta etiquetada para la historia. Aun así, debemos saber el antecedente histórico de la educación, porque tenemos encima un problema estructural. Las reformas transformadoras educativas en México se deben a partir del año 1940, luego en 1944 a 1968 nuestro país se enfocó en la industrialización sin perder de vista al Mercado Mundial; que es de donde parten los gobiernos para sus reformas educativas por la relación que hay en Educación y Trabajo.

Por ello no es de extrañar que la OCDE tenga influencia en la Educación Superior como el Proyecto Tuning para nuestro continente y que fue creado por esta institución. Que fue en su momento la Educación Basada en Competencias y fue impuesto por el círculo neoliberal mexicano (1988-2018), que buscaba que México fuera tomando en cuenta por los países poderosos en cuestión económica, referente a mano de obra barata, no de desarrollo tecnológico o económico. Quiero añadir otro dato, la última reunión del foro Económico Mundial Davos en enero de este año, en la cual se anunció el fin de la Globalización y el inicio de la regionalización; el canciller Marcelo Ebrard asistió con la propuesta de que México tiene mano de obra calificada para ser la nueva fábrica de Occidente. Para no seguir dependiendo de China, así que otra vez desde las aulas, no estamos formando profesionistas sino mano de obra calificada.

Aquí es donde se debe aplicar la teoría del aprendizaje en dos sencillas cuestiones ¿Los alumnos están aprendiendo? Y ¿Qué estoy enseñando? Porque en el caso específico del campo de la historia, tanto las EBC y la NEM, pretenden acabar con la enseñanza tradicional de la historia, las humanidades y las ciencias sociales; es decir, quitar los ensayos, las lecturas y las exposiciones ¿Quiénes dicen eso y por qué lo hacen?

Es allí donde pienso que debe estar la reflexión y discusión de la práctica del profesorado, porque al final de día los alumnos son el reflejo de los maestros, por eso en mi practica soy cuidadoso cuando me expreso de mis alumnos, sin embargo; muchos colegas, instituciones y directivos piensan que no es importante prestar atención a las quejas de ellos. Al alumno se le señala por no aprender y estar disperso entro otros males ¿Y los maestros? En definitiva, toda enseñanza de cualquier materia debe ser pensada y planeada por un profesional en la misma, para dejarles a los alumnos una semilla de ciencia y humanismo a manera de esperanza en un sistema que nos impuso a ser mano de obra y no científicos o filósofos. Así que no hay forma de cambiar esto porque es un problema mundial.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.