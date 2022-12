“El dictamen de reforma buscaba modificar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de crédito de nómina con cobranza delegada. Esto, con el fin de legalizar el descuento de los préstamos que solicitan los trabajadores a diferentes entidades financieras principalmente SOFOMES (las peores del sistema y las más, en extremo, usureras y fraudulentas)”

En palabras simple, la cobranza delegada se refiere al cobro directo que puede hacer a una institución de crédito a un empleador cuando el acreditado no realice el pago correspondiente del financiamiento, de esta manera, la institución de crédito garantiza que el pago se cumpla al recibir el dinero directamente del salario de su cliente, pues el empleador debe de entregar los recursos necesarios del abono y cargos acumulables, y entregar el restante al trabajador.

- Publicidad - HP1

Las instituciones de crédito debidamente reguladas por la Condusef, tendrían la facultad cobrar el abono de sus crédito de nómina al solicitar el descuento directo del sueldo de sus clientes, siempre y cuando los empleadores tengan un acuerdo con la financiera y el trabajador firme contrato donde acepte esta medida de cobro, siendo esto una trampa en la ley porque certeza deberemos tener que todos los contratos de los créditos de nómina con Cobranza Delegada llevarán implícito obligatoriamente la condicionante de la aceptación.

En pocas y simples palabras, la cobranza delegada se refiere al cobro directo que puede hacer a una institución de crédito a un empleador cuando el acreditado no realice el pago correspondiente del financiamiento, siendo esto que si el trabajador no llegase a pagar su crédito otorgado, vía garantía de la nómina, las instituciones de crédito podrán exigirle al patrón que le descuente al trabajador el importe de lo que tiene en no pago más los accesorios por mora que determine la institución.

Con esto, y conociendo de sobra la ética y moral de las instituciones financieras, ponen al trabajador en un estado de indefensión absoluta porque no podrá recuperar su importe descontado cuando exista una diferendo entre las instituciones financieras y el trabajador, por lo que bien dicen, “se quieren cobrar a lo chino” y ya después averiguamos.

La figura de recuperación de cartera llamada COBRANZA DELEGADA permitirá que los trabajadores accedan al financiamiento bancario y las instituciones financieras puedan realizar el cobro a través de los empleadores con cargo a una o más de las fuentes de pago y de ingresos de los trabajadores, tales como:

El salario devengado. Percepciones extraordinarias. Indemnizaciones de carácter laboral. Pensión o renta vitalicia.

El Sistema de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada ya fue aprobada por la cámara de Senadores y la turnaron a la Cámara de Diputados donde se encuentra “congelada” con el pretexto, y excusa, política de que con ello ayudan a los trabajadores a no sobre endeudarse y a que obtengan los créditos solo sobre sus verdaderas capacidades de pago y esto es una trampa, un engaño.

Pensemos, si un trabajador se quedará sin empleo y tiene un crédito de nómina con Cobranza Delegada, lo que le representará al trabajador el volver a trabajar, tendrá que pagar, quiera o no quiera, el pago de las amortizaciones pendientes, más los intereses, más los cargos moratorios devengados, más los cargos que le haga el banco de acuerdo a su criterio, en su primer cobro de salario vendría toda la metralla de descuento, exactamente como sucede con la cobranza por adeudos al INFONAVIT que dejan al trabajador hasta sin cobro de salario nominal al cobrarse el INFONAVIT de un solo jalón todo lo que quedó pendiente desde que el trabajador suspendió los pagos al quedarse sin trabajo, aún a sabiendas que constitucionalmente está establecido que no se puede descontar al trabajador más allá del 30% de su ingreso por su nómina, y además experiencias muy negativas con las instituciones financieras hay muchas en perjuicio de los trabajadores con los créditos por nómina aún sin Cobranza Delegada al día de hoy.

Hace aproximadamente dos meses concluí satisfactoriamente un caso de un trabajador jubilado del IMSS donde la empresa FAMSA le estaba descontando de su cuenta bancaria de nómina en cuanto tenía saldo y hasta dos veces por mes cuando el jubilado había terminado de pagar, según su contrato firmado con FAMSA, desde noviembre del año pasado, le siguieron descontando hasta mayo de este año en forma improcedente y fraudulenta hasta que me pidió que lo ayudara y, en el mes de mayo fue cuando le dije al trabajador que lo primero que tenía por hacer era cambiar de inmediato ante el IMSS la cuenta de depósito de su pensión para parar de raíz el cobro fraudulento, los contratos tienen una cuenta establecida para el descuento, no pueden afectar otra cuenta.

Posteriormente negociamos con el banco y demostramos que habían aceptado descuentos fuera de contrato y logramos recuperar 21,000 pesos improcedentes que el banco nos repuso, de ese tamaño se las gastan algunas financieras cuando tienen el indebido poder para hacerlo, el banco se los descontó de los cobros de su recuperación mensual a FAMSA, antes de depositarles los cobros, por conducto del banco, correspondientes en sus cuentas.

La Cobranza Delegado es abrirle las carteras a las instituciones financieras, pues bien, esa ley está detenida en la Cámara de Diputados desde el año pasado, está totalmente congelada pero, hoy el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista chantajea al presidente utilizando esa ley y pasarla al pleno de la Cámara, votarla y aprobarla para que los diputados del Partido Verde puedan votar a favor de la Reforma Electoral y en su momento de las leyes secundarias, el plan “B” del presidente.

El líder de la bancada del Partido Verde Ecologista Mexicano Carlos Alberto Puente Salas es un ex funcionario de TV Azteca muy comprometido con Ricardo Salinas Pliego quien busca que le aprueben esa ley para poder beneficiar a su banco, es un diputado al servicio de los intereses de Banco Azteca y las SOFOMES.

Puntualizando, el Senado aprobó una iniciativa en esta materia, la mayoría de Morena y sus aliados ratificaron con cambios (propuestos por el Partido Verde) la minuta en marzo pasado en la Cámara de Diputados. Con ello, en esencia se legalizaba el descuento de los créditos de nómina, antes de que los patrones paguen los salarios.

Pero también se les autorizó a las sociedades financieras a cobrar más tasas de interés a los asalariados, y aplicar un factor de hasta 1.2 puntos que se multiplicará por el costo anual total (CAT), así de usurera esta la ley que aprobaron los senadores y congelaron los diputados de Morena ante el reclamo enérgico del presidente López Obrador.

Mas sin embargo la nueva iniciativa presentada por Morena con fecha del pasado 24 de noviembre pasado, fue presentada en términos similares a la que quedó en el tintero en marzo, aunque ahora se propuso instaurar el cobro de hasta 1.4 veces el CAT y que el descuento sea de hasta 40 por ciento del salario, bastante benevolentes los diputados del Verde y de Morena con los trabajadores de México que subieron los puntos del factor y se fueron hasta el anticonstitucional cobro del 40%.

Pues bien, los integrantes del partido Verde Ecologista de México intentaron chantajear al país, “votamos a favor de la Reforma Electoral o en su defecto en las leyes secundarias” si ustedes y nosotros aprobamos la Ley de Cobranza Delegada… de ese tamaño esta la hipocresía política que no acaba de erradicarse y, desgraciadamente, está presente en los mismos representantes que tienen como proyecto el apoyo a los que menos tienen y, esos son los trabajadores.

El presidente López Obrador dijo con claridad y contundencia que esa ley seria vetada por la presidencia en caso de aprobarse.

Cabe preguntarse, ante tremenda traición a los trabajadores, si la Cobranza Delegada de los créditos por nómina es ¿una Injusticia Social Congelada hoy?

… pero por ¿Por cuánto tiempo?

No se trata de fomentar la cultura del NO PAGO pero ponerte en estado de indefensión ante las instituciones bancarias y financieras es como entregarles hasta tu alma, la mula no era arisca, la hicieron con el tiempo… y con creces.

Recordemos FOBAPROA y por ahí estaremos clarificando la calidad moral de banqueros y SOFOMES.

El mercado del crédito por nómina representó el 25.2 por ciento de la cartera total de crédito al consumo en el país, de ese tamaño es lo atractivo del negocio para las instituciones financieras.

Para consulta:

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.