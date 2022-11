Ciudad Juárez: Generosa y Solidaria

Ya comienza el frío en nuestra ciudad, el viento helado pone a pensar si salimos o no de casa, nuestro terruño es de climas extremosos, con veranos muy calurosos e inviernos gélidos; aunque la gente mayor dice que para inviernos fríos los de antes, porque antes sí nevaba, que hoy nada que ver, cuentan que debían poner cadenas a las llantas de los carros, que afortunada infancia la de esa época. Siempre habrá carencias, quienes no somos de alcurnia (fifís diría el presidente) las hemos padecido, pero casi puedo asegurar que todos hemos tendido la mano a otro más amolados que nosotros, y eso es parte de ser juarense.

De niño mi padre me señalaba a la torre de “Hipermart” hoy Soriana San Lorenzo, donde un locutor de radio, Juan Tenorio, realizaba cada año una campaña de juguetes o chamarras para niños humildes, recuerdo el frío y alguna vez donando un juguete. Me caía bien el locutor, gustaba de escucharlo en una estación particular, a él y a Gerardo Morán, ambos están en mejor vida. El Santa Bombero es otra tradición altruista de la ciudad, siempre llegan a la meta y se celebra desde 1939, por algo nuestros tragahumo son de los más respetados entre los servidores públicos.

Juárez siempre ha sido generosa, aunque muchos le echen tierra, seguirá siendo un polo de empleos que otras ciudades o ranchos desafortunadamente no dan a sus hijos, hay de todo, muchos ingratos solo utilizan la ciudad; pero muchos más se asimilan, son gente trabajadora y de bien, ya tenemos aquí gente de todo el mundo. A pesar de que la mayoría de los extranjeros estén de paso, los juarenses les han tendido la mano, he visto esas muestras de solidaridad en los campamentos del Río Bravo, no será nuestra culpa si no agradecen.

Recuerdo también una campaña que decía: “Si vives en Juárez eres de Juárez”, así es, si vives aquí comprométete a mejorar tu ciudad, cuida tu casa y a los tuyos. Sería de gran ayuda una campaña de identidad juarense.

La carestía de la vida nos invita a pensar en los que menos tienen, sobre todo en los mas pequeños, más cuando el clima es difícil. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. (Mateo 25:44-46.)

Desde el gobierno, es preciso crear o fortalecer las redes solidarias en la comunidad, no solo entregar despensas; pasa por el fomento a la cultura, el deporte, la educación, desde los barrios y colonias. Buscar la Justicia Social, ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! (Isaías 1:17)

Al final de cuentas el bienestar de la comunidad pasa por la concientización, practicar la generosidad y la solidaridad, en lugar del egoísmo y de la acumulación material a toda costa que es raíz de muchos problemas. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. (Marcos 12:31)

La generosidad y solidaridad juarense se mantienen, a pesar de tanto abandono y maltrato, aunque la crisis de valores ha impactado en la conducta de las personas y aquí no es la excepción, podemos compararnos con otras ciudades del país y decir: prefiero a mi juaritos.

Este es mi mandamiento: Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. (Juan 15:12)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política con Maestría en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Actualmente subdirector CONALEP Juárez III. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.