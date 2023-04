Chihuahua: Entre el PRIAN y el PRIAMOR.

Publicidad - LB2 -

La elección concurrente de 2024 trae a colación la renovación o reelección en el congreso del Estado de Chihuahua, Ayuntamientos y Sindicaturas; factor no menor para que la actual administración estatal chihuahuense goce de gobernabilidad política en su segunda mitad de gestión. Antecede el proceso electoral de 2021 que decantó los apoyos de grupos políticos y económicos en dos bloques, uno encabezado por Acción Nacional y otro por MORENA. La permanencia y éxito de ambos bloques en el Estado dependerá de las eventuales alianzas nacionales, selección de candidatos y desempeño gubernamental.

En Chihuahua, es particularmente el proceso electoral de 2016 donde inició un sinuoso camino de desmantelamiento del otrora “partidazo”, el Revolucionario Institucional, que pierde todas sus posiciones importantes y no pocos operadores electorales de base. Acostumbrado a levantarse de las derrotas, este partido no fue capaz de abrir a la militancia una efectiva selección de candidatos competitivos en 2018, donde la holgada victoria de López Obrador tiene su explicación en la migración de millones de votos priistas desencantados entre otras cosas, por la designación de un destacado funcionario transexenal como José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial, personaje que no logró prender de manera suficiente en las bases priistas.

En medio del injusto bombardeo de descrédito a Enrique Peña Nieto, Meade representaba según la narrativa de López Obrador una figura continuadora de la política neoliberal, un tecnócrata del PRIAN que seguiría gobernando en función de los potentados nacionales y extranjeros y no de los intereses de la gente; como sabemos, el PRI cayó al tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2018, en el caso del Ayuntamiento de Ciudad Juárez el PRI se desbarrancó hasta el cuarto lugar.

Tanto en el Estado de Chihuahua como a nivel nacional, MORENA ha podido capitalizar la marginación de actores políticos bien posicionados en el electorado tanto del PRI como del PAN, postulándolos por las siglas del partido guinda; por otra parte, varias de las eficaces estructuras priistas, operadores políticos tanto tricolores como azules y algunos empresarios, se han integrado en los proyectos guindas. Sobran ejemplos que no es el caso mencionar.

En este conglomerado morenista se incluye a los llamados “puros” de la izquierda que vienen del PRD o solo han militado en el movimiento lopezobradorista, son junto a los arriba mencionados el PRIAMOR, todos ellos hasta ahora relativa y forzosamente cohesionados en la figura del presidente de la República y con gran influencia en los sectores populares del Estado a través de los programas sociales del gobierno federal; son la segunda fuerza en el congreso estatal y en Ciudad Juárez, su principal bastión, cuentan con la estructura municipal. El PT y partido VERDE antes satélites del PRI Chihuahuense, hoy orbitan alrededor de los intereses del PRIAMOR.

En 2021 la candidata priista para la gubernatura de Chihuahua declina ante la opción panista, factor que, junto con la aportación de votos de municipios gobernados por el PRI y con la participación de algunos operadores políticos formados en el PRI, contribuyó de manera importante en la victoria de la candidata de Acción Nacional. Esta conjunción de estructuras políticas que incluye a fuertes grupos de poder económico mantiene una mayoría en el congreso del Estado donde el PRI secunda en lo fundamental al PAN; el PAN controla la estructura del gobierno estatal donde ha insertado algunos cuadros priistas, gobierna la capital del Estado y municipios importantes como Delicias y Cuauhtémoc.

Es el PRIAN Chihuahuense, ya des ruborizado con la hasta ahora alianza formal PRI-PAN-PRD y que en la suma de sus fuerzas alcanzó para evitar el arribo de MORENA a palacio de gobierno en 2021; se hace así factible su permanencia en las posiciones de poder que hoy tiene, esto en el entendido de lograr sustanciales avances de gobierno bajo la evaluación ciudadana y seleccionar candidatos competitivos. Es posible que el partido Movimiento Ciudadano se una a este bloque.

El presidente López Obrador hizo famoso el concepto del PRIAN para explicar la convergencia de la política neoliberal adoptada por el PRI con el programa de gobierno del PAN, ubicando a estos partidos como un solo bloque político al servicio de la oligarquía. Hoy su movimiento MORENA converge en el PRIAMOR, bloque que ha seguido integrando cuadros y estructuras operativas del PRI y del PAN, con algunos exgobernadores priistas que hoy son embajadores del gobierno de México luego de entregar sus Estados a MORENA y más de un gobernador panista con óptimas relaciones con AMLO.

PRIAN y PRIAMOR son conceptos que reflejan los entramados de coaliciones reales de poder, coincidentes en algo: parte importante de su éxito radica en la eficacia operativa priista.

“Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.”

(Jeremías 17:10)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política con Maestría en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.