CARTAPACIO | Yonke Político

«Se tardó con los cambios. Pero el daño está hecho»… publicó Nacho Gallardo en LA MIRA.

Y francamente, muchos coincidimos con esta aseveración.

Después de ahogado el niño, a tapar el pozo.

- Publicidad - HP1

Desde fin de año casi todos los columnistas coincidíamos en que los funcionarios de Maru no daban el ancho.

Y de repente, los cambios.

El uso de piezas gastadas y meterlas de refresco, no es garantía de éxito en el ejercicio del gobierno. Pero tampoco se trata de cubrir los puestos sin el perfil adecuado.

Veamos, en orden de jerarquías.

Increíble el movimiento central. César por Fierro.

De entrada, mandar a Jáuregui a la fiscalía, es un signo de flaqueza.

Bajón gacho.

César Jáuregui se sacó la rifa del tigre. Luis Serrato le dio el empujoncito.

Estaba acumulando mucho poder, eso es inaceptable para el tenebroso Fouché de petatiux.

Supermocken.

A supermocken todavía se le mueve una patita.

No está en artículo mortis, o enfermo de gravedad.

Pero sí requiere reposo. Un par de días atrás le pregunté: ¿te mandaron al dugout? Y me dijo, no, pero primero es mi salud, estoy bien, aunque no al cien.

Déjenme recuperar resuello y retorno al frente de guerra. Me dijo.

Según mis conjeturas, puede estar en estos pasillos.

Esperando los cambios aquí en Juárez.

Como posible reemplazo de Ibáñez, o enroque con Rogelio Loya.

De no ser así.

Quizás como asesor de Maru en el proyecto nacional.

Ahora que, si lo mandaron por el ducto de los desechos sería porque nuevamente la mano siniestra de Serrato movió una tranca parecida a la jaladera del ‘water’ y ¡adiós Nicanor!

A un año y garrita, lo que se aprecia en palacio, realmente es un gobierno sin proyecto, improvisado.

Y no podríamos decir que la gobernadora sea una inexperta. Su paso por la alcaldía de Chihuahua le pudo haber afilado los colmillos. Pero no, pues el de los controles siempre fue César Jáuregui.

Los augurios no son buenos. Con esta alineación va a perder el juego. Pienso.

Los ajustes en el gabinete del gobierno de Maru Campos, no tienen reinvención.

Reorganizarse tampoco.

César Jáuregui Moreno, a la Fiscalía General del Estado, es desperdiciar el talento político y la experiencia para dedicarle energía a la corretiza de los criminales.

Imagínate que no agarran al Chueco.

Santiago de la Peña, como Secretario General del Gobierno. Se me hace verde. En la curva del aprendizaje se va volando el tiempo y la entidad irá cayendo hasta el fondo del acantilado.

Mario Vázquez Robles, a la Secretaría de Obras Públicas.

Es otro desperdicio de talento. Uno de los 4 operadores políticos con los que, para mi gusto, contaba Maru.

Y sin el perfil para el cargo.

Los operadores en orden de jerarquías: César Jáuregui, Luis Serrato, Javier González Mocken y Mario Vázquez Robles.

Como cortarse tres dedos de una mano.

Carla Rivas Martínez, a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. No sé si este nombramiento sea de gran relevancia. El tiempo lo dirá.

Sandra Gutiérrez, al remplazo de Javier González Mocken; en la Secretaría de Educación y Deporte.

Figura de refresco. A ver que resultados ofrece.

Roberto Fierro, degradado a Secretario Particular y Jefe de Oficina de la Gobernadora. Indignante nombramiento.

No renuncia porque si lo hace, queda a merced de la opinión pública. Los radicales quieren cárcel para él.

La crítica es… ¿No hay piezas de refacción? , ¿hay que forzar para que embone?

Nomamespancho.

A ver como resultan los enroques en Juárez.

Aquí el proyecto se llama alcaldía 2024. Y ya van tarde.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Cualquier contribución editorial o comentario puede enviarla a nuestro correo electrónico. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.