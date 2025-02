CARTAPACIO | Vortice

Publicidad - LB2 -

Hay un vórtice, que está devorando todo lo que hasta hoy conocemos.

Un remolino tipo “hoyo negro” que engulle todo.

Tradiciones, valores, raíces ancestrales. Todo. Incluyendo… la historia.

Primero se tragará a los Estados Unidos, cuarteadura, que ya está sufriendo el pueblo norteamericano.

La caída del imperio gringo tiene décadas cuesta abajo.

Pero se resiste a desmoronarse por completo.

El poderío bélico lo sostiene.

Gran parte de su gente, solo rumia por las calles, pulula sin sentido por la vida. Enviciados.

Hoy, lastimosamente se encuentra vulnerable ante el mundo, que sólo espera un último resbalón provocado por su actual líder político, para devorarlo como capirotada en semana santa.

La retórica de Donald Trump ultra derechista, nacionalista, populista y a menudo controvesial, envolvió a sus electores, y creyeron en su “America First”:

(América Primero), para enfatizar su enfoque en priorizar los intereses de Estados Unidos sobre los de otros países, está transformando la existencia de los gringos, y todo lo que toca.

Su ataque a las instituciones multilaterales y los tratados comerciales internacionales, presentándolos como una amenaza a la independencia nacional.

Su postura extrema contra la inmigración, describiéndola como una fuente de inseguridad y desestabilización económica.

Su falso proteccionismo económico que promueve políticas que según él favorecerán la producción y el consumo interno.

Pero según los especialistas se ha pegado un tiro en el pie.

Pues con su capricho de imponer leoninos aranceles a sus socios comerciales, lo único que producirá es alza en los precios a los productos que consume el pueblo norteamericano.

Su ligazón con la oligarquía norteamericana comienza a ser un problema difícil de contener.

Nunca como hoy, en los Estados Unidos se había podido concentrar el poder político y económico en manos de un pequeño grupo de personas muy ricas y poderosas.

Este fenómeno ha sido objeto de críticas y preocupaciones, ya que está influyendo significativamente en las decisiones gubernamentales y en la política nacional norteamericana.

Principalmente con Elon Musk, quien invirtió abiertamente 250 millones de dólares en su campaña y de manera subterfugia al parecer, también un par de miles de millones que son imposibles de comprobar.

El gobierno de Donald Trump en manos de la oligarquía es la principal herramienta de horadación contra el país de las barras y las estrellas.

Algunos puntos clave sobre la oligarquía en Estados Unidos incluyen:

Influencia en las Elecciones: Los multimillonarios pudieron financiar su campaña política y tuvieron un impacto considerable en los resultados electorales.

Control de Medios: Grandes conglomerados de medios de comunicación están en manos de unas pocas personas, lo que ha podido afectar la diversidad de opiniones y la objetividad de la información.

Cabildeo: Las empresas y los individuos ricos pueden gastar grandes sumas de dinero en cabildeo para influir en la legislación y las políticas públicas a su favor.

Desigualdad Económica: La riqueza acumulada en manos de unos pocos exacerba la desigualdad económica y social en el país.

Cegado por el poder, Donald Trump, proclama 42 órdenes ejecutivas, que según mi particular óptica, irán disolviéndose conforme transcurra el tiempo.

Veamos.

Para justificar estos ordenamientos, hace una… Declaración de emergencia nacional en la frontera sur.

Y con ello, designa como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga.

No sólo eso, ayer mismo, exige la eliminación del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.

Como si fuera tan fácil.

Supone que la estridencia que está a punto de producirse, opacará el descontento de sus compatriotas, quienes ya están tomando sus providencias contra sus estrafalarias órdenes ejecutivas, como las de:

Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales. Implementación del “Anexo F” para empleados federales. Indulto a personas condenadas en relación con los acontecimientos del 6 de enero. Suspensión de la financiación federal para servicios de aborto. Eliminar los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en las agencias federales. Restablecimiento de la prohibición del servicio militar para personas transgénero. Prohibir a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos Eliminación de la financiación federal para los programas DEI. Restablecer la prohibición musulmana Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Prohibición de la teoría crítica de la raza en las agencias federales.

Y otras más.

Pero, concentrémonos en el tema de la nominación de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y su plan de extirpación.

Asustar a la presidenta de México, con el petate del muerto es una suposición muy infantil.

En los primeros golpes de tanteo, la comunidad internacional aplaudió la defensa de la soberanía mexicana por parte de la presidenta Sheinbaum, y provocó una explosión de mexicanismo no sólo en México, sino en la Unión Americana.

Hay algunos anti patriotas que se resistieron a la ola, pero el punto es… ¿Cómo convencer al mundo que el capricho de Trump no está bien armado?

Sembrar el rumor de que el ex presidente López Obrador no sólo protegió a los criminales de la droga bajo su política de: “Abrazos, no balazos”, sino que es Capo de tutti Capi, es un argumento muy pobre. Sólo lo compraría un productor para película de bajo presupuesto.

Como la serie de churros SHARKNADOS.

Arremeter contra la figura política mexicana más icónica del siglo, sin tocar a los anteriores ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña nieto, es ridículo.

¿Intentarán embarrar a Claudia Sheinbaum como a Noriega? Seee.

Quiero ver cómo le van a hacer.

¿Provocar una guerra intestina entre mexicanos? ¿Incursión de los marines?

Aventarse un tiro contra los cárteles así nomás a la brava, no es ¡enchílame otra gordita, Petra!

No es una operación de fin de semana.

Y no es que uno quiera defender a los criminales, porque definitivamente son una lacra social que nos agravia y nos denigra.

Lo que encabrona es que se quiera trastocar la soberanía nacional, con el viejo truco ese de que los gringos son los adalides del bien y la libertad.

Ahora que, viendo los toros desde la barrera, quiero ver cómo los someten.

Porque los ‘cadetes del narcoimperio’, no son mancos, y traen poder de fuego de última generación.

Esta guerra a punto de estallar es diferente a la que se libra en Ucrania, o en el Medio Oriente.

Los cárteles de la droga no son Hamas, sus tentáculos horadan terrenos más profundos.

Trabajan en varias pistas como el circo Atayde Hermanos.

Tratar de identificarlos como terroristas es un error.

Aunque ya están listas las fuerzas gringas para una invasión vía aérea y naval, pienso que Trump y sus estrategas deben releer a Sun Tzu.

Estaremos pendientes de las reacciones de hoy en la Mañanera del Pueblo.

Qué nervios.

