CARTAPACIO | Tijeretazo al INE

Finalmente, el INE sí se «tocó».

Me extrañó mucho que a los diputados llamados conservadores les haya ganado el cansancio y luego de haber rechazado la iniciativa de reforma electoral, y salir gritando… ¡el INE no se toca! No hayan regresado al pleno a votar contra las modificaciones a 6 leyes secundarias que finalmente le dieron tijeretazo al INE.

Fue en la madrugada, que se aprobó esta reforma llamada PLAN B, que envió el presidente López Obrador que ahorró 3 mil millones de pesos, eliminó fondos y fideicomisos, el servicio profesional de carrera, unidades internas y el cargo de secretario ejecutivo.

En seis meses se tendrán que para que revisar, y hacerse los ajustes a todos los salarios y nadie podrá ganar más que el presidente de la república.

Se redujo la facultad al Tribunal Federal Electoral para sancionar a funcionarios cuando realicen actos anticipados de campaña.

Además ni el INE ni el TRIFE podrán cancelar candidaturas.

Y contempla que en cinco años tendrá que aplicarse en el país el voto electrónico.

Las leyes secundarias que se modificaron fueron:

1. Ley General de Procesos Electorales.

2. Ley General de Partidos Políticos.

3. Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral.

4. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

5. Ley General de Comunicación Social. Y,

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A la mañana siguiente, la oposición del PAN, PRI, PRD y MC acusaron de albazo está decisión, votada por 261 votos a favor, por 216 en contra, y señalaron que esta reforma pasará en el Senado, pero buscarán tumbarla en la Suprema Corte.

En síntesis, se redujo sustancialmente el aparato administrativo del INE.

La reducción de poco más de 3500 millones de pesos en lo que corresponde a operatividad, más otros 5500 millones de ahorro en chingaderitas que se gastan.

En el tijeretazo al INE, incluye también el ahorro de 2 mil millones por el fideicomiso de jubilaciones, y cancelación de pago de seguros de gastos médicos mayores. ¡todos al ISSSTE!

