Antes de que comiencen a preguntar en calidad de qué me atrevo a escribir sobre este tema, les recuerdo que tengo una sólida formación académica que me respalda; con la experiencia de 50 años en medios de comunicación; experiencia en comunicación social de gobiernos, partidos políticos; asesorías políticas y de comunicación.

Comenzaré por dejar esta carta sobre la mesa.

LA AGENDA SETTING

La teoría de la fijación de la agenda, también conocida como teoría de la Agenda Setting, postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da.

Hoy, la comunicación masiva se llama redes sociales.

El punto central de esta teoría es la capacidad de los grandes medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia.

Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda.

Hoy, en México, sólo maneja esta herramienta y con mucha maestría, Andrés Manuel López Obrador. No es lambisconería, es un análisis serio.

Él impone la agenda setting todos los días.

Más claramente, la teoría del establecimiento de la agenda dice que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye en la agenda pública.

Esta teoría estudia el impacto de la prensa (impresa, electrónica, redes sociales) y la información que ésta maneja en el público.

No debería decirlo, pero promueve más el pensamiento reduccionista para su manipulación, que el pensamiento crítico.

Para la agenda setting la prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión, lo que ocurre en el Estado, en el país y en el mundo, luce diferente para distintas personas, no solo por su ideología e intereses individuales, sino también por el mapa informativo que trazan los reporteros, editores y articulistas de los medios a través de los cuales se informan.

Su principal objetivo es analizar cómo vamos a influir en la opinión pública, y como vamos a colocar las imágenes que deseamos introducir en las mentes de los espectadores o lectores de esas noticias.

Bueno, pues en el estado de Chihuahua no hay ni pequeña idea de lo que esto significa.

Los directores de comunicación social del gobierno del estado y sus municipios, no trabajan así. No son profesionales de la comunicación social.

Si acaso, el trabajo que realizan para Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez, se escapa del grueso de la manada de comunicadores light.

El manejo de la comunicación social de un gobierno, nacional, estatal o municipal, es mucho más que el trato con los medios.

Es pensar en estrategias para la colocación de una imagen pública en el pensamiento y corazón de la gente.

Y de eso, apenas hay balbuceos.

Tampoco es el mandar información de las múltiples actividades del mandatario, o mandataria para que la gente se entere que se trata de un político muy chambeador.

El estratega en comunicación antes que nada, debe hacer un proyecto de comunicación y hacer un presupuesto.

Y no al revés, o sea, conocer el presupuesto que le asignen, para hacer con él… lo que se pueda.

En esta primera parte, contrastaré la actuación de los jefes de comunicación del gobierno del estado y del delegado de los programas federales del bienestar.

Adriana Ruiz y Manuel del Castillo.

Y en el plano municipal, los directores de comunicación de los alcaldes de Chihuahua Capital y Ciudad Juárez.

José Alberto Francomarquez y Martínez y Carlos Israel Nájera Payan.

¿Por qué estos dos solamente?

Porque los alcaldes de estos dos municipios, pretenden reelegirse, para luego brincar a la candidatura de sus respectivos partidos a la gubernatura del estado.

Veamos primero la comunicación del gobierno del estado.

No les pedimos que conozcan los modelos clásicos de comunicación de: Wilbur Schramm, Roman Jakobson, Claude Shannon, Harold Lasswell, o Gerhard Maletzke.

Pero sí una idea aunque sea vaga, de por donde ir colocando la imagen de la gobernadora.

No pueden andar difundiendo solamente los videodiscursos de la jefa del Ejecutivo.

Parece que el equipo de Adriana, no tiene idea de como socializar los programas de gobierno.

Cuando la gente no comprende las cosas. Cuando no ve el beneficio que se anuncia. Es que la comunicación no está funcionando.

Por otro lado, si la pretensión es colocar la imagen de Maru en el plano nacional, la verdad, andan perdidos.

Y por el lado contrario de la moneda, la imagen de Juan Carlos chambeador, es todo lo que expresa en sus propias redes sociales.

Sabemos que no hay plan de medios, el discurso cicatero, tacaño, avaro, impuesto por el presidente López Obrador, se lo cree a pies juntillas.

Y pone como figura decorativa a Manuel del Castillo, pues le ha asignado cero presupuesto para colocar su imagen en medios.

Sólo debo decir esto. Si con el respaldo de un presupuesto boyante en el gobierno de Javier Corral, la figura de este mandatario está bajo el ácido.

¿Qué podría hacer Manuel por Juan Carlos, sin aplicar un recurso mínimo siquiera?

Esto se refleja en las urnas, quiera usted que no.

Menospreciar la efectividad de los medios, es harakiri.

Veamos ahora el contraste entre el manejo de medios de los alcaldes, Marco Bonilla y Cruz Perez Cuellar.

Marco por lo pronto está parapléjico, inmóvil, deshabilitado.

Así lo ha dejado José Alberto Francomarquez y Martínez, de nombre aristocrático, pero nada efectivo en medios.

Por cierto, me acaban de decir que ha sido despedido.

El equipo de Cruz Pérez Cuéllar, más efectivo.

Aunque adolece del mismo ejercicio de saturar los medios con una sensación de trabajo incansable, no socializa con efectividad el discurso, con el trabajo cumplido.

En la colonia sí, en directo.

Pero estamos analizando el efecto mediático.

Tiene su mañanera los lunes. Muy bien. Pero no prende, porque no trae el toque setting.

Solo lleva temas de ocurrencia. Poco hit mediático.

Buen manejo de redes, con producción atractiva, pero insisto, sin la jiribilla de crear tendencia en la semana.

Los demás alcaldes, sin idea de como mover su imagen.

Hasta aquí la primera parte de este análisis.