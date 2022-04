A muchos de mis parientes y amigos les gustaría escuchar que para las elecciones del próximo 5 de junio de 2022, Morena pudiera perder las 6 gubernaturas en pugna.

Sin embargo luego del ejercicio de REVOCACIÓN DE MANDATO en el que, independientemente de la falta de vinculación del proceso; haiga sido como haiga sido, el score final quedó 9-1 a favor de los morenos.

Si guardamos este resultado, y lo mezclamos con los tanteos de las más confiables encuestas locales en cada entidad, el pronóstico no les va a gustar.

Veamos

Son seis entidades que entran a la lucha electoral:

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Si cruzamos esta información, la Ciencia de la Prospectiva nos dice que en Aguascalientes el triunfo sería para el PAN, pero perdería en Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, donde actualmente gobierna.

La gente no quiere la alianza VA POR MÉXICO.

En este momento el PAN gobierna en 10 Estados de la República. De acertar los pronósticos, perdería el 30% de su caudal político.

Por su parte el PRI, gobierna en 4 Estados y según los resultados recientes de las encuestas, perdería 2 de las 4 entidades que hasta el momento gobierna. Hidalgo y Oaxaca.

O sea, el 50% de sus canicas. Con peligro de perder el registro.

Por su parte, Morena, actualmente gobierna en 18 entidades federativas, pero ante esta creciente oportunidad gobernaría en 23 Estados de cara a las elecciones de 2024.

Estamos hablando del 73.6% de los Estados.

Si hacemos otro cruzamiento con los resultados más recientes de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que no dista mucho entre el 67% de calificación que le otorgan las encuestas, con el 73% que pueda resultar el 5 de junio próximo en las urnas.

Son razonamientos científicos, no pálpitos, ni expresiones de ojalá.

Excuso decirles que esto no es reversible, no hay tiempo para revertir la tendencia.Tuvieron tiempo para trabajar en campo y no hicieron nada. Se la pasaron criticando, golpeando, pagando comunicadores para disuadir a la perrada de ir a hacer un caldo el 10 de abril.

Valioso tiempo gastado en «infiernitos».

Un lector que me sigue en redes sociales me dice: «ya sabemos que usted es morenazo a morir».

Lo dice molesto porque en mis análisis no veo como puedan descarrilar a Andrés Manuel.

«Ya hasta hablas como chairo, me dijo una amiga por inbox».

Quisiera poderles dar gusto y endulzar sus oídos, pero perdería el prestigio de imparcialidad que me caracteriza.

Viene Semana Santa y obvio que nada pueden hacer para evitar la derrota que se pronostica.

Luego viene el proceso de selección interna de candidatos, y una campaña muy corta para intentar virar la tendencia lógica.

Diría mi abuelo Bernabé, que en Gloria está: «no te arriendo las ganancias».

