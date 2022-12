CARTAPACIO | Conmutación de Emblemas

Todo parece estar listo para que Ricardo Monreal realice nuevamente «el paso de la muerte», y se vaya a hacerle fuerte a panuchos y asociados.

Claudio X González, en una entrevista que le hacen unos chamacos de varios partidos políticos, lo cuestionaron sobre ¿Por qué la diluida alianza VA POR MÉXICO, no tiene todavía un candidato para competir en las elecciones presidenciales del 2024?

Y él responde: «puedo decir que la alianza es más ciudadana que partidista.

- Publicidad - HP1

El PAN, se arropa con organizaciones de la sociedad civil, y se sorprenderían al saber cuántos perfiles de alto nivel tenemos para esta contienda.

Incluso retornar con PRI, PRD, y seguramente MOVIMIENTO CIUDADANO. Ya lo verán.»

Luego, dijo que tal vez podría ser el candidato algún personaje de Morena de mucho arrastre, pero que lo están madurando.

El escarceo entre Monreal y el equipo azul, es ya escandaloso.

Primero, el abierto repudio de la perrada morenista durante la contramarcha del domingo 27 de noviembre.

Y después, el anuncio del senador que iría a España, a cumplir un encargo de México ante una interparlamentaria, pero al regreso se pasearía con el chihuahuense, Santiago Creel por todo el país.

Muy raro, porque tres semanas atrás, el senador Monreal declaró:

《No soy «caballo negro.

Quienes me conocen, saben que no me presto a esas jugarretas》.

Luego organizó por su cuenta la «Convención Nacional por la Reconciliación» en la Arena México de CDMX.

“Vinieron de todo el país, lo importante es que lo hicieron con sus propios recursos.

Muchas gracias a todos los que participaron, llenamos la Arena México y los que participaron vía digital.

La reconciliación para México es la clave”, expresó el senador morenista.

Monreal encabezó la llamada Convención Nacional de Reconciliación, donde presentó su proyecto:

«Reconciliación por México” rumbo a las elecciones de 2024, donde reiteró sus aspiraciones políticas y advirtió que la polarización es veneno.

Además, durante su mensaje y ante miles de asistentes, el también coordinador de Morena en el Senado subrayó que este país está partido en dos, y advirtió que lo que está sucediendo en México es delicado y la polarización es veneno.

“Estamos polarizados. Estamos viendo cómo la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social.

Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a los opuestos. Se inventan enemigos donde antes había amigos y se pronuncian calificaciones en vez de opiniones”.

Todo viene tornándose de este modo, ante el evidente repudio presidencial.

Máxime cuando el presidente le pide a su corcholata Delfín, que se case.

Por si acaso es la candidata y luego presidente.

Tendrá que legalizar su amasiato con el Dr. Jesús María Tarriba, su novio de la universidad, por si «el pueblo la quiere como sucesora del cabecita de algodón.

Un científico connotado con el que vive desde hace algunos años.

Yo pienso que todo está medido.

Si Monreal se va con Claudio, ¿cuántos morenos lo respaldarían en la urna?

De igual modo… si Marcelo se va, ¿a cuántos se lleva?

Qué nervios.

De último momento, resaltar que al informe del senador Rafael Espino, acudieron a saludarlo y felicitarlo, las chicas Veerdes, Fernanda Ávalos y Natalia Felix.

Amor, con amor se paga.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Cualquier contribución editorial o comentario puede enviarla a nuestro correo electrónico. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.