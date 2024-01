Carta de un Juarense a los Reyes Magos

Publicidad - LB2 -

Estimados Gaspar, Melchor y Baltazar, espero estén ustedes bien de salud, y que este 2024 los encuentre en mucho mejores condiciones que muchas de las calles de nuestra vapuleada, pero muy querida Ciudad Juárez.

Les escribo a ustedes, y no al gordito sonrosado que se ríe de manera tenebrosa, por dos razones; la primera, es que el tal señor Clos es un empleado de una conocida trasnacional que mucho daño a traído a nuestro pueblo y, por ende, no me genera confianza, y, segundo y más importante, prefiero la actitud inclusiva de vuestras mercedes, que, adelantándose a su tiempo, rompieron barreras raciales que aun hoy en día son difíciles de cruzar, especialmente en el lado norte de nuestro continente.

Dicho lo anterior, paso a la medula de esta carta, en la que voy a hacerles una serie de peticiones que, espero, no les resulten onerosas, sino que, por el contrario, caigan dentro de su presupuesto, el cual, esperemos, sea mas generoso que el participativo de nuestra ciudad.

Empezaré por una petición que he venido haciendo año con año, y que, creo, no debería ser tan difícil de cumplir, el de las rayitas. Si bien es cierto que hace un par de años nos dijeron que iban a invertir poco mas de setenta millones de pesos en rayitas para mejorar la geometría vial, y aligerar la tensión a la hora de conducir, especialmente por las calles paralelas al BRT, en la que los carriles se estrecharon al mínimo, lo cierto es que las mismas, ya se borraron.

Nos queda claro, señores Reyes Magos, que en estos momentos se encuentran ustedes en su viaje a Palestina, y que, dada la triste situación de aquella zona, posiblemente las rayitas a la entrada del túnel de la 16 de Septiembre, las de la Triunfo de la República, las de la Insurgentes, o las de Parajes del Sur no les sean tan relevantes, pero para quienes circulamos por esas arterias si lo son, especialmente en horas pico, en las que ya no se sabe si hay dos o tres carriles. Mándenos unas cuantas rayitas para esas calles.

Y ya entrados en peticiones, les pedimos nos envíen, aunque sea una pequeña brigada de bacheo que se de una vuelta por la Triunfo de la República, a la altura de Lara Leos, u otra a la altura de Fray Junípero Serra, donde hay unos cráteres que no solo dañan las suspensiones de nuestros carros recién regularizados sino que entorpecen el tráfico. Y una vez que hayan sido tapados esos pequeños cráteres, que continúen por la Mejía, empezando en 5 de Mayo y de ahí hacia el oriente, que no es mucho lo que falta.

Donde quizás si se requiera que se pulan con algo más que una pequeña brigada, estimados señores Magos, es en Parajes del Sur, tan abandonado de la mano del municipio, donde desde hace algunos años ya no hay baches …porque ya no hay calle. Esto es en todos los mares de aquella colonia, Mar Azul, del Plata, del Sur, y calles circunvecinas. No sean malitos, aunque sea un sellito de riego.

Y para terminar nuestra lista mínima de peticiones, solamente dos más, sencillitas y que no deben resultarles de difícil cumplimiento, la penúltima: que se sincronicen los semáforos, especialmente en la Tecnológico, entre el Tec y la Cuesta, ¿qué les cuesta? Ahora que si de plano, la tecnología de dichos aparatos de control vial es tan obsoleta que no se puedan sincronizar, pues entonces ayúdenos convenciendo al alcalde, para que designe oficiales de transito que ayuden a desfogar tan saturada arteria.

Y de una vez que se pasen a Ejercito Nacional, entre Valentín Fuentes y Paseo de la Victoria, o en Teófilo Borunda, en el crucero con la misma Paseo de la Victoria. No considero que esto sea mucho pedir, estimados señores Magos.

Y ya para finalizar, la mas sencilla de nuestras peticiones: que borren el grafiti del NEZIO, el cual esta por toda la ciudad y que, por tanto, parece que es el dueño de la misma. Aparte de la evidente transgresión ortográfica, hace lucir fea y sucia nuestra querida ciudad. Si fuera muy complicado eliminar todo ese grafiti, porque son demasiadas las paredes en la que el susodicho ha plantado su “placazo”, entonces que se forme una fuerza de trabajo para hacer la debida corrección, y que en lugar de NEZIO diga NECIO.

Podrán decir que nuestra ciudad le pertenece a los grafiteros, pero que nunca digan que nuestros grafiteros son iletrados.

Es cuánto.

